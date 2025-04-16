В очередном экспрессе рассмотрим матчи в Лиге чемпионов, а также встречу в АПЛ На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

«Интер» — «Бавария»

Футбол. Лига чемпионов

«Интер» приятно удивил фанатов в первом матче. В Мюнхене итальянский клуб неожиданно добился успеха. «Интер» победил «Баварию» со счетом 2:1.

Безусловно, в ответной встрече миланский коллектив постарается сохранить добытое преимущество. В первую очередь «Интер» сосредоточится на обороне. Получится ли у команды Симоне Индзаги не допускать ошибок в защите?

«Бавария» не ожидала, что после домашней встречи ей придется отыгрываться. На выходных мюнхенцы встречались с дортмундской «Боруссией» в Бундеслиге. «Бавария» вела по ходу матча, однако упустила победу, сыграв вничью 2:2.

В ответном матче букмекеры затруднились назвать явного фаворита. У команд равные шансы на победу. Но «Баварии» в Милане придется рисковать, иначе клуб останется за бортом 1/2 финала ЛЧ.

Ставка: «Бавария» не проиграет за 1.51.

«Реал» Мадрид — «Арсенал»

Футбол. Лига чемпионов

«Реал» Мадрид на выходных провел сложный матч с «Алавесом». Столичный клуб с трудом победил 1:0. Мысли футболистов и тренерского штаба были направлены на ответную игру с «Арсеналом» в Лиге чемпионов.

Прогнозы и ставки на футбол

Первый поединок в Лондоне обернулся для «Реала» настоящим кошмаром. Подопечные Карло Анчелотти пропустили в Англии три мяча. Отыграться будет невероятно сложно.

«Арсенал» отправляется в Мадрид в роли фаворита противостояния. Фанаты «канониров» мечтают, чтобы всё сложилось наилучшим образом, и команда вышла в полуфинал ЛЧ. В ответном поединке лондонцы будут крайне внимательно действовать в обороне.

«Реалу» ничего не остается, как усердно атаковать. Забить три гола очень трудно, но разве для «сливочных» есть какие-то преграды? Фанаты хозяев будут гнать команду вперед все 90 минут. Ожидается очень интересное противостояние.

Ставка: Победа «Реала» за 1.70.

«Ньюкасл» — «Кристал Пэлас»

Футбол. Чемпионат Англии

«Ньюкасл» набрал великолепную форму. Команда выигрывает один матч за другим. Стоит отметить, что «сороки» побеждают в пяти матчах кряду.

Календарь и таблица испанской Примеры

В таблице АПЛ «Ньюкасл» идет на 4-й строчке. Клуб записал в актив 56 очков. У «сорок» 17 побед, 5 ничьих и 9 поражений.

«Кристал Пэлас» не вылетит в Чемпионшип и вряд ли попадет в еврокубки. Команда может спокойно доигрывать сезон. Сейчас клуб находится на 12-й позиции в таблице. Набрано 43 очка в 31-й встрече.

Букмекеры склоняются к победе «Ньюкасла». Клуб находится в прекрасной форме. В матче первого круга, который состоялся 30 ноября 2024 года, команды не выявили сильнейшего. Встреча завершилась со счетом 1:1.

Ставка: Обе забьют за 1.72.