В очередном экспрессе рассмотрим предстоящие стыковые матчи в отборе на Евро-2024. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

Босния и Герцеговина — Украина

Футбол. Квалификация Евро-2024

Боснийцы провалили концовку 2023 года. Тогда в рамках квалификации Евро-2024 у сборной были три поражения подряд. Босния и Герцеговина уступила Португалии, Люксембургу и Словакии, пропустив в этих встречах 11(!) голов.

Боснийская команда в отборе на Евро-2024 одержала только три победы. Две из них — над Лихтенштейном. Но Украина — это совсем другой уровень.

Украинцы были близки, чтобы завоевать прямую путевку на Евро-2024. Однако в решающей встрече подопечные Сергея Реброва не победили Италию (0:0). В итоге Украина финишировала в группе на 3-м месте и вышла в стыки.

Сборная Украины является фаворитом в предстоящей встрече. По классу исполнителей украинцы превосходят соперника. Но свою силу еще нужно подтвердить на футбольном поле.

Ставка: Победа Украины за 2.00.

Греция — Казахстан

Футбол. Квалификация Евро-2024

Греки достойно проявили себя в квалификации Евро-2024. К примеру, команда запомнилась тем, что на своем поле отобрала очки у Франции. 21 ноября матч закончился вничью 2:2.

Самый известный футболист в сборной Греции — резервист «Ливерпуля» Цимикас. Костяк команды состоит строго из игроков местного чемпионата. Лига в Греции не слабая, но до топовых ей далеко.

Сборная Казахстана смогла выиграть тяжелую группу в Лиге наций. В частности, подопечные Магомеда Адиева опередили крепкую Словакию. В отборе на Евро-2024 Казахстан до последней игры сохранял шансы на прямую путевку.

У Греции есть преимущество за счет собственных трибун и более высокого среднего класса исполнителей. Однако Казахстан даст бой фавориту. Команда умеет действовать на контратаках и однозначно доставит проблемы грекам.

Ставка: Победа Казахстана с форой (+1.5) за 1.56.

Польша — Эстония

Футбол. Квалификация Евро-2024

Сборная Польши не смогла завоевать прямую путевку на ЧЕ-2024. В отборе команда в своей группе пропустила вперед Албанию и Чехию. Теперь Левандовский и К постараются выйти на Евро через стыковые матчи.

Поляки не проигрывают с 10 сентября. Тогда сборная уступила Албании со счетом 0:2. В ближайшем матче у Польши вряд ли возникнут проблемы. Команда должна уверенно победить.

Все прогнозы на футбол

Эстония в 2024 году уже сыграла один матч. Сборная провела товарищескую встречу со Швецией и проиграла 1:2.

В последних десяти поединках Эстония ни разу не победила. Скорее всего, безвыигрышная серия продолжится.

В противостоянии с Польшей букмекеры считают Эстонию аутсайдером. Сенсация действительно маловероятна.

Ставка: Победа Польши с форой (-1.5) гола за 1.55.

Общий коэффициент — 4.83.