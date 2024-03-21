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    Сборная Украины пройдет Боснию и Герцеговину, у Польши не возникнет проблем с Эстонией

    Экспресс дня 21 марта. Ставки и прогнозы на футбол

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    Роберт Левандовский
    В очередном экспрессе рассмотрим предстоящие стыковые матчи в отборе на Евро-2024. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

    Босния и Герцеговина — Украина

    Футбол. Квалификация Евро-2024

    Боснийцы провалили концовку 2023 года. Тогда в рамках квалификации Евро-2024 у сборной были три поражения подряд. Босния и Герцеговина уступила Португалии, Люксембургу и Словакии, пропустив в этих встречах 11(!) голов.

    Боснийская команда в отборе на Евро-2024 одержала только три победы. Две из них — над Лихтенштейном. Но Украина — это совсем другой уровень.

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  • 16/03/2024

    • Украинцы были близки, чтобы завоевать прямую путевку на Евро-2024. Однако в решающей встрече подопечные Сергея Реброва не победили Италию (0:0). В итоге Украина финишировала в группе на 3-м месте и вышла в стыки.

    Сборная Украины является фаворитом в предстоящей встрече. По классу исполнителей украинцы превосходят соперника. Но свою силу еще нужно подтвердить на футбольном поле.

    Ставка: Победа Украины за 2.00.

    Греция — Казахстан

    Футбол. Квалификация Евро-2024

    Греки достойно проявили себя в квалификации Евро-2024. К примеру, команда запомнилась тем, что на своем поле отобрала очки у Франции. 21 ноября матч закончился вничью 2:2.

    Самый известный футболист в сборной Греции — резервист «Ливерпуля» Цимикас. Костяк команды состоит строго из игроков местного чемпионата. Лига в Греции не слабая, но до топовых ей далеко.

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    Сборная Казахстана смогла выиграть тяжелую группу в Лиге наций. В частности, подопечные Магомеда Адиева опередили крепкую Словакию. В отборе на Евро-2024 Казахстан до последней игры сохранял шансы на прямую путевку.

    У Греции есть преимущество за счет собственных трибун и более высокого среднего класса исполнителей. Однако Казахстан даст бой фавориту. Команда умеет действовать на контратаках и однозначно доставит проблемы грекам.

    Ставка: Победа Казахстана с форой (+1.5) за 1.56.

    Польша — Эстония

    Футбол. Квалификация Евро-2024

    Сборная Польши не смогла завоевать прямую путевку на ЧЕ-2024. В отборе команда в своей группе пропустила вперед Албанию и Чехию. Теперь Левандовский и К постараются выйти на Евро через стыковые матчи.

    Поляки не проигрывают с 10 сентября. Тогда сборная уступила Албании со счетом 0:2. В ближайшем матче у Польши вряд ли возникнут проблемы. Команда должна уверенно победить.

    Все прогнозы на футбол

    Эстония в 2024 году уже сыграла один матч. Сборная провела товарищескую встречу со Швецией и проиграла 1:2.

    В последних десяти поединках Эстония ни разу не победила. Скорее всего, безвыигрышная серия продолжится.

    В противостоянии с Польшей букмекеры считают Эстонию аутсайдером. Сенсация действительно маловероятна.

    Ставка: Победа Польши с форой (-1.5) гола за 1.55.

    Общий коэффициент — 4.83.

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    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Ставка и прогноз на матч Экспресс дня 21 марта с коэффициентом 4.83. Дата матча: 21.03.2024. Экспресс. Сборная Украины пройдет Боснию и Герцеговину, у Польши не возникнет проблем с Эстонией
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