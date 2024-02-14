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    «ПСЖ» и «Бавария» добьются побед, «Лечче» и «Фиорентина» обменяются результативными атаками

    Экспресс дня 14 февраля. Ставки и прогнозы на футбол

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    Прогноз и ставки на Экспресс дня 14 февраля
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    Килиан Мбаппе
    В очередном экспрессе рассмотрим предстоящие матчи в Лиге чемпионов и чемпионате Италии. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

    «ПСЖ» — «Реал Сосьедад»

    Футбол. Лига чемпионов

    Перед «ПСЖ» снова стоит задача выиграть Лигу чемпионов. Однако удастся ли парижанам завоевать титул? Скорее всего, Килиан Мбаппе проводит последний сезон в столице Франции. Форвард невероятно мотивирован, чтобы взять ЛЧ и покинуть «ПСЖ» на мажорной ноте.

    В чемпионате Франции парижане ушли в огромный отрыв. Команда уже не упустит золото. После 21 тура в активе «ПСЖ» 50 очков. Отрыв от идущей второй «Ниццы» составляет 11 баллов.

    Календарь и таблица Лиги чемпионов

    «Реал Сосьедад» блестяще провёл групповой этап. Клуб конкурировал за выход в плей-офф с «Интером», «Бенфикой» и «РБ Зальцбургом». Команда набрала 12 очков и с первого места прошла дальше.

    В последних восьми турах Примеры «Реал Сосьедад» выиграл лишь раз. В Париже команде Арсена Захаряна будет трудно. Главная цель — выстроить организованную оборону и не дать атаке «ПСЖ» свободного пространства.

    Ставка: Победа «ПСЖ» за 1.65.

    «Лацио» — «Бавария»

    Футбол. Лига чемпионов

    «Лацио» на групповом этапе играл в одном квартете с «Атлетико», «Фейеноордом» и «Селтиком». Мадридский клуб в итоге финишировал первым, а римляне вышли в плей-офф со второго места. Но первый соперник в плей-офф ЛЧ попался очень серьезный.

    В предстоящей встрече «Лацио» может не хватить класса. В Серии А клуб идет на 8-м месте, однако «Бавария» — крайне сложный оппонент. Букмекеры не верят в успех хозяев поля.

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    «Бавария» на одном дыхании преодолела групповой этап. Клуб одержал пять побед и один раз сыграл вничью. Болельщики верят, что в плей-офф мюнхенцы не сбавят обороты.

    Ранее «Бавария» в Бундеслиге провалила важный матч с «Байером». В Леверкузене команда уступила со счетом 0:3. В Риме «Бавария» постарается реабилитироваться за это фиаско.

    Ставка: Победа «Баварии» за 1.68.

    «Болонья» — «Фиорентина»

    Футбол. Чемпионат Италии

    «Болонья» удачно выступает в 2024 году. У команды лишь одно поражение в шести встречах. 14 января команда в гостях уступила «Кальяри» со счетом 1:2.

    Февраль «Болонья» начала отлично. Клуб одержал две победы кряду. Ранее были обыграны «Сассуоло» и «Лечче». Фанатов не может не радовать то, что в двух предыдущих встречах «Болонья» забила 8 голов.

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    У «Фиорентины» серия неудач началась в матче за Суперкубок. После поражения от «Наполи» (0:3) клуб уступил «Интеру» (0:1) и «Лечче» (2:3) в Серии А. «Фиалки» наконец-то победили 11 февраля. Тогда дома был разгромлен «Фрозиноне» (5:1).

    «Фиорентина» не побеждает в гостях с 22 декабря. В тот день клуб на выезде обыграл «Монцу» со счетом 1:0. На данный момент «фиалки» занимают 7-е место в таблице Серии А, набрав 37 очков в 23-х турах.

    Ставка: Обе забьют за 1.86.

    Общий коэффициент — 5.15.

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    Экспресс дня 14 февраля: прогноз, ставка (5.15), статистика, коэффициенты матча 14.02.2024. Экспресс. «ПСЖ» и «Бавария» добьются побед, «Лечче» и «Фиорентина» обменяются результативными атаками
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