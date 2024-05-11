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    Джикия и Соболев остались в запасе «Спартака» на матч с «Краснодаром»

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    Стали известны стартовые составы «Спартака» и «Краснодара» на матч 28-го тура РПЛ.

    Георгий Джикия
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    Георгий Джикия

    «Спартак»: Максименко, Чернов, Дуарте, Игнатов, Зобнин, Хлусевич, Литвинов, Умяров, Пруцев, Медина, Угальде.

    Запасные: Селихов, Джикия, Маслов, Рябчук, Классен, Денисов, Тавареш, Мартинс, Мозес, Зиньковский, Бонгонда, Соболев.

    Специальный прогноз LiveSport.Ru на матч «Спартак» — «Краснодар»

    «Краснодар»: Сафонов, Кайо, Оласа, Тормена, Черников, Сперцян, Кривцов, Кади, Кордоба, Олусегун, Са.

    Запасные: Агкацев, Штепа, Эктов, Волков, Арутюнян, Баньяц, Батчи, Кевин Пина, Кастаньо, Мозес Кобнан.

  • «Спартак» — «Краснодар». Онлайн
  • Онлайн-трансляция матча 28-го тура РПЛ «Спартак» — «Краснодар»
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    • Матч «Спартак» — «Краснодар» пройдет 11 мая в Москве, начало — в 16:30 мск.

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