Джикия и Соболев остались в запасе «Спартака» на матч с «Краснодаром»

Георгий Джикия Фото: globallookpress.com
«Спартак»: Максименко, Чернов, Дуарте, Игнатов, Зобнин, Хлусевич, Литвинов, Умяров, Пруцев, Медина, Угальде.
Запасные: Селихов, Джикия, Маслов, Рябчук, Классен, Денисов, Тавареш, Мартинс, Мозес, Зиньковский, Бонгонда, Соболев.
Специальный прогноз LiveSport.Ru на матч «Спартак» — «Краснодар»
«Краснодар»: Сафонов, Кайо, Оласа, Тормена, Черников, Сперцян, Кривцов, Кади, Кордоба, Олусегун, Са.
Запасные: Агкацев, Штепа, Эктов, Волков, Арутюнян, Баньяц, Батчи, Кевин Пина, Кастаньо, Мозес Кобнан.
Матч «Спартак» — «Краснодар» пройдет 11 мая в Москве, начало — в 16:30 мск.