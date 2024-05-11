«Ювентус» и еще один топ-клуб Серии А заинтересованы в подписании украинского нападающего

Нападающий «Жироны»может продолжить карьеру в итальянской Серии А.

По информации AS, в переходе украинского футболиста заинтересованы «Ювентус» и «Наполи».

Источник при этом утверждает, что «Жирона» не собирается продавать Довбика этим летом, о чем уже сообщила агенту игрока.

Transfermarkt оценивает стоимость Довбика в 30 миллионов евро. В текущем сезоне он провел в чемпионате Испании 33 матча, забил 20 мячей и сделал семь результативных передач. Украинец лидирует в гонке бомбардиров.

Довбик перешел в «Жирону» в августе 2023 года из «Днепра-1» за 7,5 миллиона евро.