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    «Ювентус» и еще один топ-клуб Серии А заинтересованы в подписании украинского нападающего

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    Нападающий «Жироны» Артем Довбик может продолжить карьеру в итальянской Серии А.

    Артем Довбик
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    Артем Довбик

    По информации AS, в переходе украинского футболиста заинтересованы «Ювентус» и «Наполи».

    Источник при этом утверждает, что «Жирона» не собирается продавать Довбика этим летом, о чем уже сообщила агенту игрока.

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    • Transfermarkt оценивает стоимость Довбика в 30 миллионов евро. В текущем сезоне он провел в чемпионате Испании 33 матча, забил 20 мячей и сделал семь результативных передач. Украинец лидирует в гонке бомбардиров.

    Довбик перешел в «Жирону» в августе 2023 года из «Днепра-1» за 7,5 миллиона евро.

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