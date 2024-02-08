В очередном экспрессе рассмотрим предстоящие матчи в Кубке Франции и Кубке Нидерландов, а также товарищескую встречу между «Зенитом» и «Шанхай Шэньхуа». На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

«Зенит» — «Шанхай Шэньхуа»

Футбол. Товарищеский матч

«Зенит» продолжает готовиться ко второй части сезона. Ранее питерский клуб в товарищеском матче встречался с армянским «Ноа». Игра закончилась вничью 0:0.

На данный момент сине-бело-голубые провели шесть товарищеских матчей. У команды четыре победы и две ничьих. Пока подопечные Сергея Семака не потерпели ни одного поражения.

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«Шанхай Шэньхуа» интересен российским болельщикам тем, что клуб возглавляет Леонид Слуцкий. Удастся ли специалисту в очной дуэли переиграть Сергея Семака?

До этого «Шанхай Шэньхуа» порадовал фанатов в товарищеской встрече с «Сантосом». Китайская команда разгромила соперника со счетом 4:1. Смогут ли подопечные Слуцкого создать проблемы «Зениту»?

Ставка: Победа «Зенита» за 1.45.

«Руан» — «Монако»

Футбол. Кубок Франции

«Руан» преподнес сюрприз в 1/16 финала Кубка Франции. Команда принимала «Тулузу». В основное время клубы не выявили сильнейшего. В серии пенальти «Руан» оказался сильнее.

Повторить успех во встрече с «Монако» будет очень сложно. У «Руана» двухматчевая проигрышная серия. До этого клуб уступил «Ниму» (0:2) и «Версалю» (1:2).

«Монако» в чемпионате Франции не побеждает на протяжении трех встреч кряду. Болельщики верят, что «монегаски» проявят себя в кубковом поединке с «Руаном».

Ранее «Монако» в Лиге 1 уступил «Реймсу» (1:3). После того команда Александра Головина сыграла вничью с «Марселем» (2:2) и «Гавром» (1:1).

Ставка: Победа «Монако» с форой (-1.5) за 1.82.

«Гронинген» — «Фортуна Ситтард»

Футбол. Кубок Голландии

«Гронинген» готовится к игре в хорошем настроении. Команда находится в отличной форме. В последних четырех встречах одержаны три победы.

Букмекеры считают «Гронинген» фаворитом предстоящей игры. Но команде будет противостоять представитель Эредивизи. Последний раз «Гронинген» обыгрывал «Фортуну» в 2021 году.

«Фортуна» в чемпионате Нидерландов находится в середине таблицы. Сейчас команда идет на 10-й строчке. Набрано 24 очка в 20 матчах.

В гостях «Фортуна» играет довольно успешно. В последних четырех выездных встречах клуб ни разу не проиграл, одержав три победы.

Ставка: ТМ 3.5 за 1.45.

Общий коэффициент — 3.82