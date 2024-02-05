В очередном экспрессе рассмотрим предстоящие матчи в чемпионатах Англии, Италии и Испании. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

«Брентфорд» — «Манчестер Сити»

Футбол. Чемпионат Англии

«Брентфорд» на данный момент идет 15-м в таблице. В нынешнем сезоне клуб ведет борьбу за выживание. Команда набрала 22 очка по итогам 21 матча.

Ранее «Брентфорд» в гостях уступил «Тоттенхэму» со счетом 2:3. Предстоящая встреча будет не менее сложной. Отобрать очки у «Манчестер Сити» — крайне непростая задача.

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Подопечные Хосепа Гвардиолы продолжают преследовать лидирующий в АПЛ «Ливерпуль». Сейчас «горожане» находятся на 2-й строчке. От красных их отделяет 5 очков.

В 2024 году «Манчестер Сити» выиграл четыре матча из четырех. Атака команды в полном порядке. Во встречах с «Хаддерсфилдом», «Ньюкаслом», «Тоттенхэмом» и «Бернли» команда Гвардиолы забила 12 голов.

Ставка: Победа «Манчестер Сити» за 1.40.

«Рома» — «Кальяри»

Футбол. Чемпионат Италии

После отставки Жозе Моуринью «Рома» выиграла два матча в Серии А. Назначение Даниэле де Росси встряхнуло коллектив. Ранее римляне одержали две победы — над «Вероной» и «Салернитаной».

«Рома» на текущий момент находится на 6-й строчке в таблице Серии А. Клуб набрал 35 очков в 22-х играх. Стоит отметить, что последний раз столичная команда уступала «Кальяри» в 2021 году.

«Кальяри» идет в зоне вылета. Сейчас клуб располагается на 17-й позиции в таблице. Набрано 18 очков в 22-х встречах.

«Кальяри» проиграл два последних матча в Серии А. До этого команда уступила «Фрозиноне» (1:3) и «Торино» (1:2).

Ставка: Победа «Ромы» за 1.45.

«Райо Вальекано» — «Севилья»

Футбол. Чемпионат Испании

«Райо Вальекано» в новом году пока одержал только одну победу. 2 января был обыгран «Хетафе» (2:0). После этого клуб в трех встречах Ла Лиги потерпел два поражения и один раз сыграл вничью.

«Райо Вальекано» находится в нижней части таблицы. Клуб занимает 13-е место, набрав 24 очка в 22-х поединках.

«Севилья» слабо проводит нынешний сезон. Кто бы мог подумать, что клуб будет бороться за выживание? Однако на данный момент команда находится лишь на 17-й строчке.

В последних семи встречах «Севилья» одержала только одну победу. 16 января клуб в гостях одолел «Хетафе» (3:1). В игре с «Райо Вальекано» нужно завоевать три очка, чтобы улучшить ситуацию в таблице.

Ставка: Обе забьют за 1.95.

Общий коэффициент — 3.95