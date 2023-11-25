В этом экспрессе рассмотрим предстоящие в чемпионатах Испании и Шотландии. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

«Райо Вальекано» — «Барселона»

Футбол. Чемпионат Испании

«Райо Вальекано» с 18 очками находится в середине турнирной таблицы Примеры. Причем отставание от шестой еврокубковой строки составляет всего четыре пункта.

«Пчелы» в текущем первенстве смогли выиграть четыре поединка, три раза они уходили с поля поверженными и шесть встреч свели вничью. К этому матчу они подходят после домашнего фиаско от «Жироны» 1:2, которым прервали свою длительную серию без поражений.

Прошлогодний чемпион Испании на текущий момент с 30 набранными очками засел на третьей позиции в таблице, проигрывая лидеру первенства четыре пункта.

«Барселона» в 13 проведенных поединках потерпела одно поражение, три матча свела вничью и добилась девяти выигрышей. Один из них пришелся на прошлый тур — дома над «Алавесом» 2:1.

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В этом поединке ставим на голы, ведь сойдутся на поле весьма результативные команды.

Ставка: ТБ 2,5 за 1.78.

«Атлетико» — «Мальорка»

Футбол. Чемпионат Испании

С 28 набранными очками «Атлетико» занимает четвертую позицию в текущем розыгрыше Примеры. От третьей строки мадридцы отстают на два очка, имея при этом игру в запасе.

За 12 проведенных встреч «матрасники» выиграли в девяти из них. Еще раз они сыграли вничью и дважды проиграли. В минувшем туре «Атлетико» на своем поле одолел «Вильярреал» 3:1.

«Мальорке» же в этом сезоне, по всей видимости, уготована борьба за выживание. На данный момент она идет с девятью очками в нижней части турнирки, опережая на два пункта зону вылета.

Островитяне за весь турнир пока только добыли одну викторию, шесть раз сыграли вничью и пять раз уходили с поля поверженными. В прошлом туре «Мальорка» уступила 0:2 в гостях «Бетису», продлив тем самым безвыигрышную серию до семи встреч.

На своей территории «матрасники» не имеют права терять очки с таким слабым соперником. В общем, ставим здесь на викторию «Атлетико».

Ставка: победа «Атлетико» за 1.43.

«Селтик» — «Мотеруэлл»

Футбол. Чемпионат Шотландии

«Селтик» в последние годы доминирует на внутренней арене и в этом чемпионате также считается главным претендентом на чемпионский титул.

«Кельты» за 13 проведенных встреч добились 11 викторий и дважды сыграли вничью. С такими показателями они идут во главе турнирки, опережая на восемь пунктов вторую строку.

Календарь и таблица АПЛ

«Мотеруэлл» — это середняк шотландского чемпионата, который ведет борьбу за попадание в финальную шестерку. Сейчас он идет восьмым с отставанием в четыре очка от шестой строки.

Коллектив в 13 играх текущего первенства по три раза побеждал и играл вничью, а также семь встреч проиграл. Забила команда 15 голов, а пропустила в свои ворота 21 мяч.

Как правило, «Селтик» на своем поле не имеет проблем с предстоящим противником. Ожидаем, что и на этот раз «Мотеруэлл» не окажет должного сопротивления «кельтам».

Ставка: победа «Селтика» с форой (-2) за 1.65.

Общий коэффициент — 4.19.