ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Экспресс
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Эрлинг ХоланнСборная неудачников отбора Евро-2024: Холанн в атаке, Савич и Линделёф в обороне Новак ДжоковичКороль тенниса. Доминирование Джоковича начинает пугать ГавиБезжалостный календарь. Пора начать относиться к футболистам, как к людям
    Все новости спорта

    Верховой матч «Райо» и «Барсы», победа «Атлетико»

    Экспресс дня 25 ноября. Ставки и прогнозы на футбол

    Экспресс
    Прогноз и ставки на Экспресс дня 25 ноября
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Роберт Левандовский
    В этом экспрессе рассмотрим предстоящие в чемпионатах Испании и Шотландии. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

    «Райо Вальекано» — «Барселона»

    Футбол. Чемпионат Испании

    «Райо Вальекано» с 18 очками находится в середине турнирной таблицы Примеры. Причем отставание от шестой еврокубковой строки составляет всего четыре пункта.

    «Пчелы» в текущем первенстве смогли выиграть четыре поединка, три раза они уходили с поля поверженными и шесть встреч свели вничью. К этому матчу они подходят после домашнего фиаско от «Жироны» 1:2, которым прервали свою длительную серию без поражений.

    Прошлогодний чемпион Испании на текущий момент с 30 набранными очками засел на третьей позиции в таблице, проигрывая лидеру первенства четыре пункта.

    «Барселона» в 13 проведенных поединках потерпела одно поражение, три матча свела вничью и добилась девяти выигрышей. Один из них пришелся на прошлый тур — дома над «Алавесом» 2:1.

    Все прогнозы на футбол

    В этом поединке ставим на голы, ведь сойдутся на поле весьма результативные команды.

    Ставка: ТБ 2,5 за 1.78.

    «Атлетико» — «Мальорка»

    Футбол. Чемпионат Испании

    С 28 набранными очками «Атлетико» занимает четвертую позицию в текущем розыгрыше Примеры. От третьей строки мадридцы отстают на два очка, имея при этом игру в запасе.

    За 12 проведенных встреч «матрасники» выиграли в девяти из них. Еще раз они сыграли вничью и дважды проиграли. В минувшем туре «Атлетико» на своем поле одолел «Вильярреал» 3:1.

    9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    «Мальорке» же в этом сезоне, по всей видимости, уготована борьба за выживание. На данный момент она идет с девятью очками в нижней части турнирки, опережая на два пункта зону вылета.

    Островитяне за весь турнир пока только добыли одну викторию, шесть раз сыграли вничью и пять раз уходили с поля поверженными. В прошлом туре «Мальорка» уступила 0:2 в гостях «Бетису», продлив тем самым безвыигрышную серию до семи встреч.

    На своей территории «матрасники» не имеют права терять очки с таким слабым соперником. В общем, ставим здесь на викторию «Атлетико».

    Ставка: победа «Атлетико» за 1.43.

    «Селтик» — «Мотеруэлл»

    Футбол. Чемпионат Шотландии

    «Селтик» в последние годы доминирует на внутренней арене и в этом чемпионате также считается главным претендентом на чемпионский титул.

    «Кельты» за 13 проведенных встреч добились 11 викторий и дважды сыграли вничью. С такими показателями они идут во главе турнирки, опережая на восемь пунктов вторую строку.

    Календарь и таблица АПЛ

    «Мотеруэлл» — это середняк шотландского чемпионата, который ведет борьбу за попадание в финальную шестерку. Сейчас он идет восьмым с отставанием в четыре очка от шестой строки.

    Коллектив в 13 играх текущего первенства по три раза побеждал и играл вничью, а также семь встреч проиграл. Забила команда 15 голов, а пропустила в свои ворота 21 мяч.

    Как правило, «Селтик» на своем поле не имеет проблем с предстоящим противником. Ожидаем, что и на этот раз «Мотеруэлл» не окажет должного сопротивления «кельтам».

    Ставка: победа «Селтика» с форой (-2) за 1.65.

    Общий коэффициент — 4.19.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.98
  • Прогноз на матч Амур — Северсталь
  • Хоккей
  • Сегодня в 12:00
    •  3.20
  • Прогноз на матч Йокогама — Альбирекс Ниигата
  • Футбол
  • Сегодня в 13:00
    •  2.07
  • Прогноз на матч Пюник — Арарат
  • Футбол
  • Сегодня в 13:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Кавасаки — Касима
  • Футбол
  • Сегодня в 13:00
    •  2.40
  • Прогноз на матч Инчхон Юнайтед — Ульсан
  • Футбол
  • Сегодня в 13:30
    •  2.01
  • Прогноз на матч Олимпик — Навбахор
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Баутиста-Агут — Моро-Каньяс
  • Теннис
  • Сегодня в 15:50
    •  1.93
  • Прогноз на матч Гастон — Рамос
  • Теннис
  • Сегодня в 16:00
    •  2.16
  • Прогноз на матч Сурхон — Пахтакор
  • Футбол
  • Сегодня в 16:15
    •  2.30
  • Прогноз на матч Аль-Иттифак — Аль-Иттихад
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Аль-Таавун — Аль-Рияд
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.35
  • Прогноз на матч Сабах — Карабах
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Динамо Минск — ЦСКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:10
    •  2.15
  • Прогноз на матч Шахтер Донецк — Полесье
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Экспресс дня 25 ноября: прогноз, ставка (4.19), статистика, коэффициенты матча 25.11.2023. Экспресс. Верховой матч «Райо» и «Барсы», победа «Атлетико»
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры