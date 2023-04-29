В очередном экспрессе рассмотрим предстоящие матчи в итальянской Серии А, Бундеслиге и испанской Ла Лиге. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

«Наполи» — «Салернитана»

Футбол. Чемпионат Италии

«Наполи» уже в эти выходные может стать чемпионом. Это случится, если они выиграют у «Салернитаны», а «Лацио» потеряет очки в гостевом матче с «Интером».

Как ни крути, а это очень реальный сценарий.

Долгожданное чемпионство в Неаполе начали отмечать еще на прошлой неделе, сразу после победы над «Ювентусом» (1:0). В Турине команда Лучано Спаллетти вырвала победу на последних минутах благодаря голу Джакомо Распадори.

С точки зрения результатов апрель получился не самым лучшим месяцем для «Наполи», но предстоящая игра — это особенный момент. И сложно представить, что в такой ситуации «Салернитана» сможет остановить лучшую команду Италии.

Ставка: победа «Наполи» с форой (-1,5) за 1.69.

«Лейпциг» — «Хоффенхайм»

Футбол. Чемпионат Германии

«Лейпциг» после внезапной пробуксовки оказался за пределами топ-5. На данный момент хозяева — пятые, но у них по-прежнему остаются неплохие шансы на выход в Лигу чемпионов.

В прошлом туре команда Марко Розе уступила на поле леверкузенского «Байера», но перед этим были победы над «Гертой» и «Аугсбургом».

Здесь также стоит отметить, что «Лейпциг» проиграл четыре из семи предыдущих матчей в чемпионате Германии.

У «Хоффенхайма» лишь одно поражение в пяти недавних матчах. На прошлой неделе команда Пеллегрино Матараццо проиграла на своем поле «Кельну». По всей видимости, «Хоффенхайм» слегка обалдел от гостевой ничьей с «Баварией» (1:1) туром ранее.

В общем, лучше остановиться на варианте со ставкой на годы. «Лейпциг» в последнее время ведет себя чересчур непредсказуемо.

Ставка: обе команды забьют + тотал больше 2,5 за 2.12.

«Барселона» — «Бетис»

Футбол. Чемпионат Испании

«Барса» ранее на этой неделе проиграла на поле «Райо Вальекано» (1:2). И главной проблемой каталонцев снова стала игра в атаке.

Как ни странно, команда Хави, если говорить в целом, классно играет в обороне, но при этом забивает в среднем меньше двух мячей за матч.

Ранее в этом месяце «Барселона» сыграла вничью с «Жироной» и «Хетафе» — обе встречи завершились со счетом 0:0.

У «Атлетико» сине-гранатовые выиграли со счетом 1:0 благодаря шикарному голу Феррана Торреса.

Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу

У «Бетиса» в пяти предыдущих матчах лишь одна победа — над «Эспаньолом». На прошлой неделе клуб из Севильи уступил «Осасуне», после чего сыграл вничью с «Реал Сосьедадом».

Скорее всего, «Барса» выиграет с разницей в один, максимум два мяча. И вполне вероятно, что гости в этой игре не забьют.

Ставка: победа «Барселоны» + тотал матча меньше 4,5 за 1.71.

Общий коэффициент — 6.12.