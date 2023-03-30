В этом экспрессе от LiveSport.ru поставим на матчи первых лиг в Румынии и Турции. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

«Оцелул» — «Стяуа»

Футбол. Чемпионат Румынии

Первую часть первого дивизиона Румынии «Оцелул» завершил на третьей позиции в турнирной таблице, отстав на четыре очка от лидера. И данная строка позволила команде пробиться в финальную шестерку, где будут разыграны путевки в элиту.

В финальном этапе коллектив успел провести только один поединок, проиграв в нем дома 1:2 клубу, который стал вторым в первой половине первенства. Отметим, что данным фиаско «Оцелул» прервал 6-матчевую беспроигрышную серию в чемпионате, в которой четыре раза победил.

«Стяуа» же закончила первую часть первенства первой румынской лиги на первой строке в турнирке, но вторую позицию опередила только по лучшей разнице мячей.

В финальной части клуб из Бухареста провел один поединок, разгромив в нем 3:0 дома команду, ставшую в первой половине шестой. В чемпионате «Стяуа» не проигрывает на протяжении последних пяти игр, выиграв трижды за это время.

Данные коллективы весьма неплохо действуют в защите и в очном противостоянии наверняка строго сыграют у своих ворот, выдав не особо результативный матч.

Ставка: ТМ 2,5 за 1.58.

«Сакарьяспор» — «Эюпспор»

Футбол. Чемпионат Турции

«Сакарьяспор» в турнирной таблице первой турецкой лиги идет на пятой позиции, но от второй строки, дающей прямой билет в элиту, коллектив отстает всего на четыре пункта.

Команда за прошедшие 11 встреч первенства смогла выиграть аж в десяти случаях и раз уступила. К данному же поединку она подходит с тремя выигрышами подряд с общим счетом 8:1.

«Эюпспор» находится на второй строке, опережая предстоящего противника на четыре пункта и на семь баллов отставая от лидера первенства первой турецкой лиги.

В отрезке последних восьми игр чемпионата коллектив поровну поделил поражения и выигрыши. Причем в пяти случаях данного отрезка в матча с участием «Эюпспора» был забит только один гол.

«Сакарьяспор» сильно выступает в последнее время и на своем поле вполне сможет устоять против одного из лидеров первенства.

Ставка: 1Х за 1.69.

«Эрзурумспор» — «Алтай»

Футбол. Чемпионат Турции

«Эрзурумспор» в турнирной таблице первой турецкой лиги на данный момент разместился во второй половине турнирки, оторвавшись на восемь баллов от опасной зоны.

Коллектив неплохо провел свои три последние игры, дважды выиграв за этот период при одной мировой. Перед этим же он проиграл пять из шесть встреч и расписал одну мировую.

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«Алтай» является соседом по турнирной таблице своего предстоящего противника, но идет на строку ниже из-за немного худших дополнительных показателей.

У коллектив всего лишь две виктории за прошедшие 11 встреч первенства. Помимо них, в этом отрезке он еще расписал одну мировую и потерпел аж восемь поражений, зачастую пропуская в них по два и более мячей.

От поединка команда, которые находятся недалеко от опасной зоны, вполне можно ожидать активных действий в атаке и хотя бы пару забитых мячей.

Ставка: ТБ 2,0 за 1.48.

Общий коэффициент — 3.95.