В данный экспресс войдут три матча 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

«Бавария» — «Виктория» Плзень

Футбол. Лига чемпионов

«Бавария» после двух туров набрала максимальное количество баллов и в своем квартете Лиги чемпионов идет на первом месте. Немецкий гранд поочередно с одинаковым счетом по 2:0 переиграл «Интер» и «Барселону».

А вот в чемпионате Германии мюнхенский клуб разместился на третьей позиции, отставая от пары лидеров на два балла. В преддверии этой игры он в Бундеслиге на домашнем поле разгромил «Байер» 4:0, прервав тем самым серию в первенстве из трех ничьих.

«Виктория» до групповой стадии преодолела три раунда отбора. И сейчас она замыкает свой квартет, не имея в копилке набранных баллов. Чешская команда поочередно проигрывала в гостях «Барселоне» 1:5 и дома «Интеру» 0:2.

В чемпионате Чехии же коллектив из Плзени находится на первой строчке, имея 23 балла, еще не проигрывая там. Накануне «Виктория» на выезде расписала мировую с «Богемиансом» 1:1.

Клуб из Мюнхена в родных стенах наверняка без проблем разберется с чешским соперником, пробив при этом фору в -2,5.

Ставка: победа «Баварии» с форой (-2,5) за 1.47.

«Ливерпуль» — «Рейнджерс»

Футбол. Лига чемпионов

«Ливерпуль» после двух туров набрал три балла. Начал он свое выступление с крупного поражения в гостях от «Наполи» 1:4, после чего на своем поле большим трудом одолел «Аякс» 2:1.

В чемпионате Англии «мерсисайдцы» также выступают не лучшим образом, находясь на девятом месте, набрав десять очков. От лидера они уже отстают на 11 баллов. В преддверии данного поединка «красные» дома сыграли вничью с «Брайтоном» 3:3.

«Рейнджерс» до групповой стадии Лиги чемпионов преодолел пару раундов отбора. И в основной стадии пока пунктов не набрал и замыкает свой квартет. Шотландцы поочередно уступили на выезде «Аяксу» 0:4 и дома «Наполи» 0:3.

В чемпионате Шотландии коллектив из Глазго идет на второй строчке, проигрывая лидеру всего два очка. В последней проведенной встрече «плюшевые мишки» в гостях разгромили «Хартс» 4:0.

«Ливерпулю» для продолжения борьбы за выход в плей-офф никак нельзя здесь терять очки. Так что «красные» должны приложить максимум усилий и уверенно обыграть неубедительных шотландцев.

Ставка: победа «Ливерпуля» с форой (-2) за 1.64.

«Интер» — «Барселона»

Футбол. Лига чемпионов

«Интер» в первых двух турах Лиги чемпионов разжился тремя очками. Сперва он в родных стенах уступил «Баварии» 0:2, после чего с таким же счетом в гостях одержал победу над «Викторией» из Пльзени.

В чемпионате Италии «нерадзурри» выступают слабо и сейчас идут на девятой позиции, проигрывая лидеру уже восемь баллов. Накануне миланцы в рамках Серии А в родных стенах потерпели фиаско от «Ромы» 1:2.

Все прогнозы на Лигу чемпионов

«Барселона» также имеет в копилке те же три балла. Стартовала она в этой Лиге чемпионов с крупной домашней победы над «Викторией» 5:1, а во втором туре в гостях проиграла «Баварии» 0:2.

А вот в чемпионате Испании каталонцы делят с «Реалом» первую строку. Начали Примеру они с мировой, после чего одержали шесть викторий подряд, пять из которых к тому же были сухими. На выходных они в гостях одолели «Мальорку» 1:0.

Данные команды между собой ведут борьбу за вторую строчку в квартете, и наверняка сыграют осторожно, стараясь избежать поражения, что и выльется в невысокую результативность поединка.

Ставка: ТМ 3,5 за 1.51.

Общий коэффициент — 3.64.