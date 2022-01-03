В традиционном экспрессе от LiveSport.ru рассмотрим матчи чемпионатов Англии, Испании и Кипра. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

«Манчестер Юнайтед» — «Вулверхэмптон»

Футбол. Чемпионат Англии

«Манчестер Юнайтед» на текущий момент в турнирной таблице АПЛ разместился на шестом месте, отставая от четвертой строки на четыре балла, но, правда, имеет матч в запасе.

Манкунианцы к данному поединку подходят с 6-матчевой беспроигрышной серией в рамках чемпионата страны. В этот период у них было четыре виктории и две ничьи. Накануне «красные дьяволы» дома одолели «Бернли» 3:1.

«Вулверхэмптон» в турнирной таблице английской Премьер-лиги идет восьмым, проигрывая предстоящему сопернику шесть баллов. Отметим, что «волки» смогли победить только в одной встрече из шести последних.

Также на этом отрезке коллектив трижды расходился миром и два раза уступал. В прошлом туре «оранжево-черные» на своем поле сыграли вничью с «Челси» 0:0.

Как правило, между собой эти клубы играю крайне нерезультативно. Так, в семи предыдущих личных встречах только раз забивалось больше двух мячей. Поэтому и от данной игры также ожидаем низов.

Ставка: ТМ 3,0 за 1.47.

«Вильярреал» — «Леванте»

Футбол. Чемпионат Испании

«Вильярреал» не особо успешен в этой Примере. К текущему моменту он набрал всего 25 очков, с которыми занимает в турнирной таблице девятое место, на четыре балла отставая от еврокубковой зоны.

Однако в последний раз «подводники» в рамках чемпионата страны уступили в начале декабря, проиграв тогда в гостях «Севилье» 0:1, после этого они одержали три победы подряд. И одну из них в прошлом тур дома над «Алавесом» 5:2.

«Леванте» — главный аутсайдер текущего розыгрыша Примеры, который вряд ли сможет избежать вылета. «Лягушки» еще не одержали ни одной победы, восемь раз сыграв вничью при десяти фиаско.

В семи последних проведенных матчах левантийцы пять раз уступали и дважды расходились миром. В последнем сыгранном поединке они на своем поле проиграли в дерби «Валенсии» со счетом 3:4.

«Подводники» набрали превосходную форму, выигрывая только в последнее время, и наверняка продолжат побеждать, обыграв аутсайдера чемпионата.

Ставка: победа «Вильярреала» за 1.46.

«Аполлон» — АЕЛ

Футбол. Чемпионат Кипра

«Аполлон» — лидер текущего чемпионата Кипра. У команды на счету 29 баллов после 14 игр, но ближайший преследователь находится всего лишь на расстоянии одного балла.

Клуб из Лимассола за последние восемь встреч первенства терял очки только в трех случаях, раз проиграв и дважды сыграв вничью при пяти победах. В прошлом туре он расписал выездную мировую с АПОЭЛем — 1:1.

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АЕЛ же находится на девятой позиции в турнирке среди 12 участников. Правда, отставание от финальной шестерки составляет всего пять пунктов.

Коллектив за последние девять игр первенства смог одержать только одну викторию, разгромив соседа по турнирной таблице. Еще два раза он сыграл вничью и шесть раз уступал.

Все-таки лидер первенства на своем поле должен справиться с коллективом, идущим во второй части турнирки.

Ставка: победа «Аполлона» за 1.77.

Общий коэффициент — 3.79.