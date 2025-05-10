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    Фулхэм — Эвертон: 1.90 — ставка на исход и прогноз на матч АПЛ

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    «Фулхэм»
    «Фулхэм» примет «Эвертон» в матче 36-го тура английской Премьер-лиги. Поединок пройдет 10 мая и начнется в 17:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Фулхэм» — «Эвертон», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 10 Мая 2025 года

    Фулхэм

  • Лондон
    •  Фулхэм 17:00 Эвертон

    Эвертон

  • Ливерпуль
    •

    «Фулхэм»

    Турнирное положение: Эта команда прочно закрепилась в середине турнирной таблицы АПЛ, занимая 11-е место с 51-м очком в активе после 35-и туров. «Фулхэм» отстает от зоны еврокубков на 9 пунктов.

    Дома команда играет также неплохо, располагаясь по этому показателю на 10-й строчке в лиге. На своем поле «Фулхэм» сумел набрать 26 очков из 51-го возможного.

    Фулхэм — Эвертон: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: В прошедшей встрече Премьер-лиги команда уступила «Астон Вилле» (0:1), пропустив единственный гол на 12-й минуте. Матчем ранее «Фулхэм» обыграл «Саутгемптон» со счетом 2:1.

    В последних 5-и встречах команда трижды проиграла и дважды выиграла. За этот отрезок «Фулхэм» также уступил «Челси» (1:2) и «Борнмуту» (0:1), а обыграл «Ливерпуль» (3:2).

    Прогнозы и ставки на АПЛ

    Не сыграют: Тимоти Кастань, Райсс Нельсон, Харрисон Рид и Родриго Мунис (у всех — травмы).

    Состояние команды: «Фулхэм» провел неплохой сезон, закрепившись в середине таблицы, но команда уже не сможет претендовать на еврокубки, ведь отставание слишком велико.

    В последних 5-и очных встречах «Фулхэм» ни разу не проигрывал «Эвертону». За этот отрезок команда трижды победила «ирисок» и дважды сыграли вничью.

    «Эвертон»

    Турнирное положение: «Ириски» находятся на 14-й позиции в лиге, набрав 39 очков за 35 туров. «Эвертон» уже точно не опустится до 18-й строчки (зона вылета).

    В гостях команда выступает далеко не лучшим образом, занимая по этому показателю лишь 15-е место в АПЛ. «Эвертон» набрал 18 очков из 51-го возможного.

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    • Последние матчи: В прошедшем туре АПЛ «ириски» сыграли вничью с «Ипсвичем» (2:2), упустив преимущество в 2 мяча. Матчем ранее «Эвертон» проиграл «Челси» (1:0).

    В последних 5-и поединках «ириски» обыграли только «Ноттингем Форест» (1:0), а также по 2 раза проиграли и сыграли вничью. За этот отрезок «Эвертон» уступил «Манчестер Сити» со счетом 2:0.

    Не сыграют: Йеспер Линдстрем, Орель Мангаля и Джеймс Тарковски (у всех — травмы).

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    Состояние команды: «Эвертон» точно не может занести себе в актив результат нынешнего сезона, но команда уже давненько обезопасила себя от зоны вылета.

    Основная проблема «ирисок» в нынешнем сезоне — низкая результативность. «Эвертон» забил всего 36 голов за 35 встреч — это один из худших показателей в лиге.

    Статистика для ставок

    • В последних 4-х встречах «Фулхэм» выиграл только 1 раз

    • «Эвертон» не может победить на протяжении 3-х последних матчей

    • В последних 5-и очных встречах «Фулхэм» ни разу не проигрывал «Эвертону»

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Фулхэма» — 1.83, победа «Эвертона» — 4.40, ничья — за 3.60.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.00 и 1.80 соответственно.

    Прогноз: Обе команды будут настроены победить.

    Ставка: Обе забьют за 1.90.

    Прогноз: В 1-м тайме одна из команд откроет счет.

    Ставка: Тотал 1 больше в 1-м тайме за 1.87.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Фулхэм — Эвертон?

    Матч Фулхэм — Эвертон состоится 10 мая 2025 года в 17:00 по московскому времени в рамках турнира: АПЛ.

    Прогноз: какой прогноз на матч Фулхэм — Эвертон?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Обе забьют..

    Ставка: на что сделать ставку в матче Фулхэм — Эвертон?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Обе забьют.» с коэффициентом у букмекеров 1.90.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Фулхэм — Эвертон?

    Смотреть матч турнира АПЛ в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Фулхэм — Эвертон?

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Фулхэма» — 1.83, победа «Эвертона» — 4.40, ничья — за 3.60.

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