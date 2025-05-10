Нефтехимик — Сочи. Ставка (к. 2.40) и прогноз на футбол, Первая лига, 10 мая 2025 года

10 мая в 32-м туре чемпионата России по футболу сыграют «Нефтехимик» и «Сочи». Начало игры — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Нефтехимик» — «Сочи», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Нефтехимик»

Турнирное положение: Нижнекамцы уже почти обезопасили себя от вылета. На данный момент они занимают 14 место в турнирной таблице.

При этом «Нефтехимик» на 8 очков опережает опасную зону. А вот в ворота соперников команда настреляла всего 28 мячей в 31 матче первенства.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. Нижнекамцы уступили «Уфе» (0:1).

До того команда была бита еще и «Тюменью» (0:1). При этом чуть ранее она не смогла переиграть КАМАЗ (0:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла одну победу. В этих поединках «Нефтехимик» забил 4 мяча, пропустив в свои ворота 6.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на ФНЛ

Состояние команды: Нижнекамцы не столь стабильны в плане результатов. Команда не побеждает уже 4 матча кряду.

Матчи с «Сочи» для команды традиционно складываются неудачно. Из трех очных поединков «Нефтехимик» уступил во всех трех.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать вторым номером. Нижнекамцы способны преуспеть в контригре.

«Сочи»

Турнирное положение: Южане сражаются за прямой выход в РПЛ. Ныне команда находится на 4 строчке турнирной таблицы.

Причем «Сочи» на два пункта отстает от искомой второй позиции. При этом в собственные ворота команда пропустила 30 мячей в 31 поединке.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда добыла три очка. Южане разгромили тульский «Арсенал» (5:1).

До того команда нанесла поражение «Чайке» (2:0). Плюс поединок с «Аланией» завершился уверенной викторией (4:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Сочи» добыл 3 победы. В этих поединках игроки команды отличились 12 забитыми мячами при 6 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Южане вполне преуспевают в плане реализации. Команда настреляла 53 мяча в 31 сыгранном матче.

При этом «Сочи» на данном этапе выглядит весьма монолитно. Да и в трех своих последних поединках южане победили.

Южане в среднем пропускают фактически гол за матч. Зато блестящий сезон проводит словенец Мартин Крамарич, настрелявший 10 мячей.

Безусловно, номинальные гости намерены продолжить свой победный путь. В составе сочинцев имеется ряд качественных атакующих исполнителей.

Статистика для ставок

Нижнекамцы в среднем забивают реже гола за матч

Обе команды в среднем пропускают примерно гол за матч

Сочинцы победили в 3 своих последних поединках

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Сочи» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.77. Ничья оценена в 3.32, а победа оппонента — в скромные 5.13.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.23 и 1.63.

Прогноз: Южане выглядят в разы монолитнее соперника, плюс сражаются за прямое повышение в классе.

Сочинцы всеми силами бьются за второе место, и уж точно начнут поединок в агрессивных атаках.

Ставка: Победа «Сочи» в 1 тайме за 2.40.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.23