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    Сочинцы начнут без раскачки

    Нефтехимик — Сочи. Ставка (к. 2.40) и прогноз на футбол, Первая лига, 10 мая 2025 года

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    «Сочи»
    10 мая в 32-м туре чемпионата России по футболу сыграют «Нефтехимик» и «Сочи». Начало игры — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Нефтехимик» — «Сочи», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Россия. Первая лига 10 Мая 2025 года

    Нефтехимик

  • Нижнекамск
    •  Нефтехимик 18:00 Сочи

    Сочи

  • Сочи
    •

    «Нефтехимик»

    Турнирное положение: Нижнекамцы уже почти обезопасили себя от вылета. На данный момент они занимают 14 место в турнирной таблице.

    При этом «Нефтехимик» на 8 очков опережает опасную зону. А вот в ворота соперников команда настреляла всего 28 мячей в 31 матче первенства.

    Нефтехимик — Сочи: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. Нижнекамцы уступили «Уфе» (0:1).

    До того команда была бита еще и «Тюменью» (0:1). При этом чуть ранее она не смогла переиграть КАМАЗ (0:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла одну победу. В этих поединках «Нефтехимик» забил 4 мяча, пропустив в свои ворота 6.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на ФНЛ

    Состояние команды: Нижнекамцы не столь стабильны в плане результатов. Команда не побеждает уже 4 матча кряду.

    Матчи с «Сочи» для команды традиционно складываются неудачно. Из трех очных поединков «Нефтехимик» уступил во всех трех.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать вторым номером. Нижнекамцы способны преуспеть в контригре.

    «Сочи»

    Турнирное положение: Южане сражаются за прямой выход в РПЛ. Ныне команда находится на 4 строчке турнирной таблицы.

    Причем «Сочи» на два пункта отстает от искомой второй позиции. При этом в собственные ворота команда пропустила 30 мячей в 31 поединке.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда добыла три очка. Южане разгромили тульский «Арсенал» (5:1).

    До того команда нанесла поражение «Чайке» (2:0). Плюс поединок с «Аланией» завершился уверенной викторией (4:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Сочи» добыл 3 победы. В этих поединках игроки команды отличились 12 забитыми мячами при 6 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: Южане вполне преуспевают в плане реализации. Команда настреляла 53 мяча в 31 сыгранном матче.

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    При этом «Сочи» на данном этапе выглядит весьма монолитно. Да и в трех своих последних поединках южане победили.

    Южане в среднем пропускают фактически гол за матч. Зато блестящий сезон проводит словенец Мартин Крамарич, настрелявший 10 мячей.

    Безусловно, номинальные гости намерены продолжить свой победный путь. В составе сочинцев имеется ряд качественных атакующих исполнителей.

    Статистика для ставок

    • Нижнекамцы в среднем забивают реже гола за матч

    • Обе команды в среднем пропускают примерно гол за матч

    • Сочинцы победили в 3 своих последних поединках

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Сочи» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.77. Ничья оценена в 3.32, а победа оппонента — в скромные 5.13.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.23 и 1.63.

    Прогноз: Южане выглядят в разы монолитнее соперника, плюс сражаются за прямое повышение в классе.

    Сочинцы всеми силами бьются за второе место, и уж точно начнут поединок в агрессивных атаках.

    Ставка: Победа «Сочи» в 1 тайме за 2.40.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше двух мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.23

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Нефтехимик — Сочи?

    Матч Нефтехимик — Сочи состоится 10 мая 2025 года в 18:00 по московскому времени в рамках турнира: Первая лига.

    Прогноз: какой прогноз на матч Нефтехимик — Сочи?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: П2 в 1 тайме.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Нефтехимик — Сочи?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «П2 в 1 тайме» с коэффициентом у букмекеров 2.40.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Нефтехимик — Сочи?

    Смотреть матч турнира Первая лига в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Нефтехимик — Сочи?

    Коэффициенты букмекеров: «Сочи» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.77. Ничья оценена в 3.32, а победа оппонента — в скромные 5.13.

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    Нефтехимик — Сочи: прогноз и ставка за 2.40, статистика, коэффициенты матча 10.05.202518:00. Сочинцы начнут без раскачки
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