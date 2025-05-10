«Динамо» Мх — «Зенит». Онлайн, прямая трансляция

«Зенит» сыграет в гостях против махачкалинского «Динамо» в матче 28-го тура чемпионата России. Следить за ходом встречи можно вместе с нашим онлайном. Стартовый свисток прозвучит в 17:00, присоединяйтесь!

Футбол. Россия. Премьер-лига Динамо Мх — Зенит 0:0 Динамо Мх: Тимур Магомедов, Муталип Алибеков, Tabidze J., Мохамед Аззи, Темиркан Сундуков, Валентин Пальцев, Мохаммад Хоссейннежад, Никита Глушков, Уссем Мрезигу, Гамид Агаларов, Эгаш Касинтура Зенит: Евгений Латышонок, Ванья Дркушич, Нино, Дуглас Сантос, Юрий Горшков, Густаво Мантуан, Вильмар Барриос, Луис Энрике, Лусиано Гонду, Педро Родригес, Александр Соболев

Ход матча

34' Мрезиг подает с угла штрафной, но Педро, опередив защитников, уверенно выбивает мяч головой.

32' Арбитр прерывает атаку махачкалинского Динамо из-за офсайда у Агаларова.

30' Энрике пытался прорваться в штрафную с правой стороны, но Табидзе догнал соперника и в подкате выбил мяч.

28' Подача Джавада с углового пошла в штрафную, но Латышонок успел выйти и кулаком выбил мяч за боковую.

26' Касинтура быстро развил контратаку по правому флангу и сделал точную передачу в штрафную на Агаларова, но Дркушич в подкате выбил мяч на угловой.

24' Алибеков оттеснил Лусиано в своей штрафной, не дав аргентинцу завладеть мячом. Удар от ворот.

22' Передача Дугласа на ход Педро была точной, но Пальцев вовремя подоспел и выбил мяч за пределы поля.

20' Джавад заработал на себе фол после нарушения правил со стороны Горшкова. Пальцев пробил со штрафного, но мяч полетел выше ворот.

18' Агаларов пытался разогнать атаку через центр, но здорово отработал в обороне Педро.

16' Махачкалинцы заработали штрафной. Касинтура навесил, но мяч прилетел прямо в руки вратарю Зенита.

14' Нино активно прессинговал на правом краю штрафной и пробил в ближний угол — Магомедов был начеку, выручив свою команду!

12' Снова в центре внимания Соболев, который немного повздорил с Пальцевым у бровки. Арбитр вмешался.

10' Соболев в борьбе за мяч отмахнулся от соперника, но арбитр решил не показывать желтую карточку форварду Зенита.

8' Зенит провел атаку по левому флангу, но там у Лусиано был зафиксирован офсайд.

6' Острая подача от Касинтуры нашла Агаларова вблизи ворот. Нападающий бил с линии вратарской, но Латышонок забрал мяч!

4' Сундуков получил мяч на краю поля и попытался обострить через прострел, но оборона питерцев действовала надежно — без паники выбили.

2' Махачкалинцы провели первую атаку по левому краю. Заброс в штрафную четко прочитал Латышонок — вратарь Зенита спокойно перехватил мяч.

1' Матч стартовал! Динамо разыграло мяч с центра поля.

До матча

16:58 Главный арбитр матча — Артём Чистяков.

16:55 У махачкалинцев Сандрачук остался вне заявки из-за травмы. Все остальные — в строю.

16:52 Полузащитник «Зенита» Вендел больше не появится на поле в текущем сезоне — в матче прошлого тура с «Пари НН» бразилец получил повреждение задней поверхности бедра. Также вне игры остается защитник Вячеслав Караваев, продолжающий восстановление после травмы.

Стартовые составы

«Динамо» Мх: Магомедов, Алибеков, Табидзе, Пальцев, Аззи, Глушков, Сундуков, Мрезиг, Джавад, Касинтура, Агаларов

«Зенит»: Латышонок, Горшков, Сантос, Дркушич, Нино, Барриос, Мантуан, Энрике, Педро, Соболев, Лусиано.

«Динамо» Мх

Махачкалинское «Динамо» занимает 11-ю строчку в турнирной таблице РПЛ. В 27 матчах команда набрала 27 очков, одержав 6 побед, 9 раз сыграв вничью и потерпев 12 поражений. Разница забитых и пропущенных мячей — 25:32. При этом махачкалинцы не могут чувствовать себя уверенно — отрыв от зоны переходных матчей составляет всего три очка.

Причины для беспокойства у команды есть: впервые в текущем сезоне «Динамо» проиграло три матча подряд. После сенсационной победы в Москве над «Спартаком» в 24-м туре подопечные Хасанби Биджиева уступили в Оренбурге одноименной команде (1:2), затем проиграли в драматичном поединке с «Краснодаром» (2:3), а на прошлой неделе пропустили и не забили «Акрону» в Самаре — 0:1.

«Зенит»

«Зенит» продолжает чемпионскую гонку с «Краснодаром», находясь в четырех очках позади «быков» за три тура до конца сезона. Сейчас на счету у петербуржцев 57 очков — 17 побед, 6 ничьих и 4 поражения при впечатляющей разнице мячей 53:18.

Подопечные Сергея Семака не проигрывают в чемпионате уже шесть матчей подряд. За этот отрезок «Зенит» одержал четыре победы и дважды сыграл вничью. В последнем туре команда дома взяла верх над «Пари НН» — дубль Соболева во втором тайме помог оформить волевую победу (2:1).

Параллельно с борьбой за титул «Зенит» продолжает выступление в Кубке России. Действующий обладатель трофея сделал серьезный шаг к выходу в Суперфинал, обыграв ЦСКА в первом матче финала Пути РПЛ со счетом 2:0 на своем поле.

Личные встречи

В матче первого круга «Зенит» одержал домашнюю победу со счетом 2:1.