Боузкова — Осака. Ставка (к. 1.90) и прогноз на турнир в Риме 10 мая 2025 года

Мари Боузкова
Наоми Осака
Боузкова
Мария Боузкова провела две встречи на рейтинговом турнире в Риме. Во втором круге чешская теннисистка выиграла у Хаддад Майи из Бразилии (6:0, 6:3).
В этой встреч спортсменка из Чехии один раз подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала шесть брейк-пойнтов из семи.
До встречи с Хаддад чешка выиграла у Маяр Шериф из Египта (6:2, 7:5) в первом круге итальянского «тысячника».
Мария Боузкова занимает 53 место в рейтинге WTA.
Осака
Наоми Осака выдаёт победную серию из семи матчей, включая триумфальное выступление на Челленджере во французском Сен-Мало. В финальной битве японку переиграла словенку Кайю Йуван (6:1, 7:5).
На «тысячнике» в Риме Осака стартовала с победы в матче против итальянки Сары Эррани (6:2, 6:3).
Затем последовала победа в игре со швейцаркой Викторией Голубич (2:6, 7:5, 6:1).
Наоми Осака занимает 48 место в рейтинге WTA.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: На Осаку в этом матче можно поставить за 1.45, Боузкову букмекеры предлагают за 2.75.
Прогноз: Статистика личных встреч на стороне японской теннисистки: Наоми Осака дважды обыграла Марию Боузкову. Японская спортсменка знает подход к сопернице и наверняка добьётся новой победы.
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Рекомендуемая ставка: Ф2 (-3.5) с коэффициентом 1.90.