Боузкова — Осака. Ставка (к. 1.90) и прогноз на турнир в Риме 10 мая 2025 года

Мария Боузкова из Чехии сыграет против Наоми Осаки из Японии в третьем круге турнира в Риме. Матч пройдёт 10 мая, начало — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч Боузкова — Осака, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Боузкова

Мария Боузкова провела две встречи на рейтинговом турнире в Риме. Во втором круге чешская теннисистка выиграла у Хаддад Майи из Бразилии (6:0, 6:3).

В этой встреч спортсменка из Чехии один раз подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала шесть брейк-пойнтов из семи.

До встречи с Хаддад чешка выиграла у Маяр Шериф из Египта (6:2, 7:5) в первом круге итальянского «тысячника».

Прогнозы на теннис

Мария Боузкова занимает 53 место в рейтинге WTA.

Осака

Наоми Осака выдаёт победную серию из семи матчей, включая триумфальное выступление на Челленджере во французском Сен-Мало. В финальной битве японку переиграла словенку Кайю Йуван (6:1, 7:5).

На «тысячнике» в Риме Осака стартовала с победы в матче против итальянки Сары Эррани (6:2, 6:3).

Затем последовала победа в игре со швейцаркой Викторией Голубич (2:6, 7:5, 6:1).

Наоми Осака занимает 48 место в рейтинге WTA.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На Осаку в этом матче можно поставить за 1.45, Боузкову букмекеры предлагают за 2.75.

Прогноз: Статистика личных встреч на стороне японской теннисистки: Наоми Осака дважды обыграла Марию Боузкову. Японская спортсменка знает подход к сопернице и наверняка добьётся новой победы.

Рекомендуемая ставка: Ф2 (-3.5) с коэффициентом 1.90.