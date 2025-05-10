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    Боузкова — Осака. Ставка (к. 1.90) и прогноз на турнир в Риме 10 мая 2025 года

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    Прогноз и ставки на Боузкова — Осака
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    Наоми Осака
    Мария Боузкова из Чехии сыграет против Наоми Осаки из Японии в третьем круге турнира в Риме. Матч пройдёт 10 мая, начало — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч Боузкова — Осака, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Рим. Женщины 10 Мая 2025 года

    Мари Боузкова

  • Чехия
    •  Мари Боузкова 18:00 Наоми Осака

    Наоми Осака

  • Япония
    •

    Боузкова

    Мария Боузкова провела две встречи на рейтинговом турнире в Риме. Во втором круге чешская теннисистка выиграла у Хаддад Майи из Бразилии (6:0, 6:3).

    В этой встреч спортсменка из Чехии один раз подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала шесть брейк-пойнтов из семи.

    До встречи с Хаддад чешка выиграла у Маяр Шериф из Египта (6:2, 7:5) в первом круге итальянского «тысячника».

    Прогнозы на теннис

    Мария Боузкова занимает 53 место в рейтинге WTA.

    Осака

    Наоми Осака выдаёт победную серию из семи матчей, включая триумфальное выступление на Челленджере во французском Сен-Мало. В финальной битве японку переиграла словенку Кайю Йуван (6:1, 7:5).

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    • На «тысячнике» в Риме Осака стартовала с победы в матче против итальянки Сары Эррани (6:2, 6:3).

    Затем последовала победа в игре со швейцаркой Викторией Голубич (2:6, 7:5, 6:1).

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    Наоми Осака занимает 48 место в рейтинге WTA.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: На Осаку в этом матче можно поставить за 1.45, Боузкову букмекеры предлагают за 2.75.

    Прогноз: Статистика личных встреч на стороне японской теннисистки: Наоми Осака дважды обыграла Марию Боузкову. Японская спортсменка знает подход к сопернице и наверняка добьётся новой победы.

    Рекомендуемая ставка: Ф2 (-3.5) с коэффициентом 1.90.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Боузкова — Осака?

    Матч Боузкова — Осака состоится 10 мая 2025 года в 18:00 по московскому времени в рамках турнира: WTA.

    Прогноз: какой прогноз на матч Боузкова — Осака?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Ф2 (-3.5).

    Ставка: на что сделать ставку в матче Боузкова — Осака?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Ф2 (-3.5)» с коэффициентом у букмекеров 1.90.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Боузкова — Осака?

    Смотреть матч турнира WTA в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Боузкова — Осака?

    Коэффициенты букмекеров: : На Осаку в этом матче можно поставить за 1.45, Боузкову букмекеры предлагают за 2.75.

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    Боузкова — Осака: прогноз и ставка за 1.90, статистика, коэффициенты матча 10.05.202518:00. Осака подберёт ключ к сопернице?
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