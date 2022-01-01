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    Победы ольстерских грандов, верховой матч в АПЛ

    Экспресс дня 1 января. Прогнозы и ставки на футбол

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    «Кристал Пэлас»
    В данном экспрессе будут рассмотрены два поединка чемпионата Северной Ирландии по футболу и одна игра АПЛ. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

    «Кристал Пэлас» — «Вест Хэм»

    Футбол. Чемпионат Англии

    «Кристал Пэлас» в турнирной таблице АПЛ на текущий момент разместился на 11 позиции, имея запас перед зоной вылета уже 12 очков.

    «Стекольщики» пять раз побеждали, восемь матчей завершили ничьей и в шести уступали. Причем пять из этих поражений были выездными. В прошлом же сыгранном поединке лондонский коллектив на дома разгромил «Норвич» 3:0.

    «Вест Хэм» на текущий момент в турнирной таблице английской Премьер-лиги располагается на пятой строчке, отставая от четвертого места на четыре балла.

    На счету «молотков» в этом чемпионате девять викторий, четыре ничьи и шесть проигрышей. Однако в восьми предыдущих турах клуб выигрывал только дважды. Одна из этих побед у «Вест Хэма» была пару дней назад на выезде над «Уотфордом» 4:1.

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    • Учитывая хорошую результативность этих коллективов в сезоне, ожидаем, что их очное противостояние выйдет «верховым».

    Ставка: ТБ 2,5 за 1.87.

    «Данганнон» — «Линфилд»

    Футбол. Чемпионат Северной Ирландии

    «Данганнону» в этом сезоне предсказуемо уготована борьба за выживание. Сейчас он третий с конца, не проиграв только в пяти матчах за 19 проведенных, выиграв всего четыре поединка.

    В своей последней проведенной игре «синие птицы» расписали домашнюю мировую с соседом по турнирке на своем поле 2:2, а перед этим дважды проиграли «всухую» вышестоящим командам.

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    «Линфилд» же традиционно ведет борьбу за золотые награды первенства. На текущий момент он делит первую строку с «Глентораном», набрав по 43 очка в 20 матчах.

    «Чертополохи» в этом первенстве уступили только раз, проиграв в середине ноября на выезде команде из топ-5. В минувшем туре коллектив расписал домашнюю мировую со своим конкурентом за чемпионство — 1:1.

    Вряд ли аутсайдер отберет очки у гранда в этом матче. Скорее всего, «Линфилд» победит с разницей в несколько мячей.

    Ставка: победа «Линфилда» с форой (-1,5) за 1.60.

    «Колрейн» — «Уорренпоинт»

    Футбол. Чемпионат Северной Ирландии

    «Колрейн» замыкает топ-6, много проигрывая тройке лидеров, а вот преследователи разместились на расстоянии 2-3 баллов.

    В рамках чемпионата страны коллектив побеждал последний раз еще в середине ноября. После чего он дважды сыграл вничью и четыре раза проиграв. Два из этих фиаско пришлись на последние два тура.

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    «Уорренпоинт» замыкает турнирную таблицу чемпионата Северной Ирландии, набрав всего восемь баллов в 20 играх. И даже от вышестоящей команды он отстает на четыре пункта.

    Последняя виктория коллектива датирована концом ноября. В последующих же пяти поединках он трижды уступал и дважды играл вничью, один раз в прошлом туре с соседом по турнирке.

    После серии неудач «Колрейн» должен наконец-то победить, ведь проще соперника для этого трудно представить.

    Ставка: победа «Колрейна» с форой (-1) за 1.40.

    Общий коэффициент — 4.18.

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    Экспресс дня 1 января: прогноз, ставка (4.18), статистика, коэффициенты матча 01.01.2022. Экспресс. Победы ольстерских грандов, верховой матч в АПЛ
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