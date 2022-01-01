В данном экспрессе будут рассмотрены два поединка чемпионата Северной Ирландии по футболу и одна игра АПЛ. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

«Кристал Пэлас» — «Вест Хэм»

Футбол. Чемпионат Англии

«Кристал Пэлас» в турнирной таблице АПЛ на текущий момент разместился на 11 позиции, имея запас перед зоной вылета уже 12 очков.

«Стекольщики» пять раз побеждали, восемь матчей завершили ничьей и в шести уступали. Причем пять из этих поражений были выездными. В прошлом же сыгранном поединке лондонский коллектив на дома разгромил «Норвич» 3:0.

«Вест Хэм» на текущий момент в турнирной таблице английской Премьер-лиги располагается на пятой строчке, отставая от четвертого места на четыре балла.

На счету «молотков» в этом чемпионате девять викторий, четыре ничьи и шесть проигрышей. Однако в восьми предыдущих турах клуб выигрывал только дважды. Одна из этих побед у «Вест Хэма» была пару дней назад на выезде над «Уотфордом» 4:1.

Учитывая хорошую результативность этих коллективов в сезоне, ожидаем, что их очное противостояние выйдет «верховым».

Ставка: ТБ 2,5 за 1.87.

«Данганнон» — «Линфилд»

Футбол. Чемпионат Северной Ирландии

«Данганнону» в этом сезоне предсказуемо уготована борьба за выживание. Сейчас он третий с конца, не проиграв только в пяти матчах за 19 проведенных, выиграв всего четыре поединка.

В своей последней проведенной игре «синие птицы» расписали домашнюю мировую с соседом по турнирке на своем поле 2:2, а перед этим дважды проиграли «всухую» вышестоящим командам.

«Линфилд» же традиционно ведет борьбу за золотые награды первенства. На текущий момент он делит первую строку с «Глентораном», набрав по 43 очка в 20 матчах.

«Чертополохи» в этом первенстве уступили только раз, проиграв в середине ноября на выезде команде из топ-5. В минувшем туре коллектив расписал домашнюю мировую со своим конкурентом за чемпионство — 1:1.

Вряд ли аутсайдер отберет очки у гранда в этом матче. Скорее всего, «Линфилд» победит с разницей в несколько мячей.

Ставка: победа «Линфилда» с форой (-1,5) за 1.60.

«Колрейн» — «Уорренпоинт»

Футбол. Чемпионат Северной Ирландии

«Колрейн» замыкает топ-6, много проигрывая тройке лидеров, а вот преследователи разместились на расстоянии 2-3 баллов.

В рамках чемпионата страны коллектив побеждал последний раз еще в середине ноября. После чего он дважды сыграл вничью и четыре раза проиграв. Два из этих фиаско пришлись на последние два тура.

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«Уорренпоинт» замыкает турнирную таблицу чемпионата Северной Ирландии, набрав всего восемь баллов в 20 играх. И даже от вышестоящей команды он отстает на четыре пункта.

Последняя виктория коллектива датирована концом ноября. В последующих же пяти поединках он трижды уступал и дважды играл вничью, один раз в прошлом туре с соседом по турнирке.

После серии неудач «Колрейн» должен наконец-то победить, ведь проще соперника для этого трудно представить.

Ставка: победа «Колрейна» с форой (-1) за 1.40.

Общий коэффициент — 4.18.