30 ноября состоятся матчи в АПЛ и Чемпионшипе. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

«Манчестер Юнайтед» — «Бернли»

Футбол. Чемпионат Англии

МЮ провел крайне невыразительный поединок против «Ньюкасла», который завершился ничьей 1:1. «Манкунианцы» проигрывали по ходу встречи и лишь гол Эдинсона Кавани помог команде избежать поражения. Перед этим у «Ман Юнайтед» была победная серия. Он обыграл «Арсенал» 3:2, «Кристал Пэлас» 1:0 и «Норвич» 1:0.

К предстоящему поединку «красные дьяволы» набрали 28 очков. Они на 7 месте, но у них еще две игры в запасе, а до 5 позиции им не хватает добрать трех баллов.

«Бернли» пока не может покинуть зону вылета. «Бордовые» располагаются на 18 строчке с 11 баллами. Это не удивительно, ведь за весь отрезок сезона они выиграли только одну встречу и перед этой игрок идут на серии из 5 матчей без побед.

Тем не менее «Бернли» можно считать неудобным соперником. Команда сыграла вничью с «Челси» (1:1), «Вулверхэмптоном» (0:0) и «Кристал Пэлас» (3:3). 12 декабря коллектив отобрал очки у «Вест Хэма» (0:0).

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Прошлая игра показала, что МЮ находится в неоптимальной форме и такой соперник, как «Бернли», вполне может доставить проблем коллектив Рангника. Тем более хозяева не забивали больше гола в трех матчах чемпионата подряд.

Ставка: ИТ 1 меньше 2.5 за 1.51.

«Сток Сити» — «Дерби Каунти»

Футбол. Чемпионат Англии

«Гончары» идут на 8 позиции в Чемпионшипе. За 22 тура они набрали 35 очков, набрав 10 побед и 7 поражений. К поединку команда подошла с серией из двух неплохих результатов — ничьи с «Мидлсбро» (0:0) и победы над КПР (2:0).

До этого «Сток Сити» проиграл 2 раза подряд. При этом стоит отметить, что 7 матчей Чемпионшипа подряд с участием хозяев заканчивались при одном или двух забитых голах, не более. Также нужно знать, что «Сток» не смог выиграть в трех из четырех домашних матчей турнира.

«Дерби» продолжает побеждать, несмотря на то, что с команды снимают очки. Она остается последней в таблице с 7 баллами на счету. Тем не менее, как для аутсайдера, «бараны» показывают неплохие результаты — 6 побед и 10 ничьих в 23 турах.

11 декабря «Дерби» минимально победил «Блэкпул». В другом матче, тоже на своем поле, команда выиграла у «Вест Бромвича». Счет был 1:0 в пользу коллектива Руни.

«Дерби» хорошо играет дома. Пять из шести побед были добыты в домашних стенах. На выезде результаты у команды куда хуже. Скорее всего, в этот раз серия гостей может прерваться. Как бы там ни было, ставку мы делаем не на П1 или П2. Рекомендуем поставить на тотал меньше 2.5. Здесь во внимание берется статистика результативности последних матчей турнира с участием хозяев.

Ставка: тотал меньше 2.5 за 1.58.

Итоговый коэффициент — 2.39.