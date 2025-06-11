Новая Зеландия — Украина. Ставка (к. 3.00) и прогноз на футбол, товарищеский матч, 11 июня 2025 года

11 июня в международном товарищеском матче по футболу сыграют Новая Зеландия и Украина. Начало игры — в 00:00 мск. Ставка и прогноз на матч Новая Зеландия — Украина, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Новая Зеландия

Турнирное положение: Новозеландцы ныне пребывают в шикарных кондициях. Команда победила в 7 последних матчах.

При этом Новая Зеландия уже успешно квалифицировалась на чемпионат мира. Да и не пропускала команда в 4 своих последних матчах.

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Последние матчи: свой последний поединок команда провела удачно. Новозеландцы одолели ивуарийцев (1:0).

При этом чуть ранее Новая Зеландия переиграла Новую Каледонию (3:0). Да и поединок с Фиджи завершился уверенной викторией (7:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах Новая Зеландия добыла 3 победы. При этом игроки команды отличились 27 забитыми мячами при одном пропущенном.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: Новозеландцы имеют вполне качественный подбор игроков. Особенно стоит отметить форварда Криса Вуда.

При всем при этом Новая Зеландия зачастую испытывает проблемы в матчах с крепкими соперниками. Зато команда прелестно атакует.

Нет никаких сомнений, что номинальные хозяева будут действовать с позиции силы. Вуд и компания способны взломать не самую надежную оборону украинцев.

Украина

Турнирное положение: Украинцы нынче находятся на моральном спаде. Команда уступила в 2 своих последних матчах.

Причем Украина в двух своих последних поединках пропустила аж 7 мячей. Да и в плане реализации у команды все не столь позитивно.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провалила. Украинцы уступили Канаде (2:4).

До того команда потерпела поражение от Бельгии (0:3). А еще чуть раньше она уверенно одолела те же бельгийцев (3:1).

Вообще же, Украина в 5 своих последних матчах добыла 2 виктории. Забила в них команда 8 мячей при 10 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: На данном этапе украинцы явно не преуспевают в плане результатов. Да и оборонительные редуты частенько допускают простейшие ошибки.

При этом Украина имеет вполне качественный подбор игроков. А вот последнее поражение от канадцев получилось чересчур болезненным.

«Желто-синие» выглядят не лучшим образом. При этом Сергей Ребров наверняка проведет значительную кадровую ротацию.

Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать максимально активно. Украинцы постараются поднатореть во всех компонентах.

Статистика для ставок

Украина уступила в 2 последних матчах

Новозеландцы победили в 7 поединках кряду

Новая Зеландия не пропускает 4 матча кряду

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Украина — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.73. Ничья оценена в 4.00, а победа оппонента — в скромные 4.10.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.80 и 2.00.

Прогноз: Обе команды способны преуспеть в плане реализации, и наверняка будут активно атаковать.

Украинцы намерены вернуться на победный путь, к тому же имеют в своем составе качественных атакующих исполнителей.

Ставка: ТБ 3.5 за 3.00.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в первом тайме соперники подпишут мировое соглашение.

Ставка: Ничья в 1 тайме за 2.30