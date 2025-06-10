Латвия — Албания: прогноз (к. 2.05) и ставка на ЧМ-2026 10 июня 2025 года

10 июня в четвёртом туре группового раунда европейской квалификации на чемпионат мира по футболу сыграют Латвия и Албания. Начало игры — в 21:45 мск. Ставка и прогноз на матч Латвия — Албания, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Латвия

Турнирное положение: По итогам двух сыгранных поединков отборочного цикла Латвия набрала три очка и занимает третью позицию в группе.

Команда на шесть баллов уступает лидеру Англии, у которой на один матч больше, и один пункт нынешнему сопернику, а также на два балла опережает четвертую Сербию.

Последние матчи: в своей предыдущей игре, которая была товарищеской, сборная на своём поле сыграла вничью с Азербайджаном (0:0).

Перед этим коллектив в рамках второго тура отборочного цикла на чемпионат мира остался без очков, когда в чужих стенах потерпел разгром от Англии (0:3).

Прогнозы и ставки на ЧМ-2026

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в семи последних матчах, которые были официальными и товарищескими, Латвия проиграла четыре раза при одной победе и двух ничьих.

Такая форма говорит о плохих шансах хозяев как на победу, так и на ничью, пусть даже и на своем поле, особенно если учесть перевес соперника в классе.

Дарио Шитс — автор пока что единственного гола команды в отборе на ЧМ-2026.

Албания

Турнирное положение: По итогам трех туров отборочного цикла Албания набрала четыре очка и занимает вторую позицию в группе.

Команда на один пункт опережает нынешнего соперника, который провел на один поединок больше, а также на пять баллов уступает лидеру Англии.

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках третьего тура квалификации на мундиаль сборная в домашних стенах сыграла вничью с Сербией (0:0).

Перед этим во втором туре отборочного цикла на чемпионат мира коллектив в домашних стенах набрал три балла, одержав разгромную победу над Андоррой (3:0).

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в пяти последних матчах, которые пришлись на разные турниры, Албания выиграл лишь раз при двух ничьих и двух поражениях.

Такая форма вроде бы говорит о не лучших шансах гостей на победу, тем не менее, если учесть преимущество над соперником в классе, они все же высоки.

Рей Минай — автор пока что единственного гола команды в отборе на ЧМ-2026.

Статистика для ставок

в девяти из 10-ти последних матчей Латвии забивала только одна команда

в трех из четырех последних матчей Латвия не проиграла при тотал меньше 2,5 голов

в четырех из пяти последних матчей Албания не выиграла.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Албания — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Её победа оценивается букмекерами с коэффициентом 1.68. Ничья — в 3.75, успех Латвии — в 5.70.

ТБ 2.5 считается менее вероятным, чем ТМ 2.5 — 2.35 и 1.62.

Прогноз: в девяти из 10-ти последних матчей гостей забивал только один из соперников. Так было и в их четырех из шести последних домашних поединков.

При этом в двух из трех последних матчей гостей был реализован такой же сценарий.

Ставка: только одна команда забьет за 2.05.

Прогноз: более рискованный прогноз, что гости выиграют 1-й тайм и матч, ведь они значительно превосходят соперника в классе.

Ставка: Албания выиграет 1-й тайм и матч за 2.60