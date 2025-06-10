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    Способна ли Латвия остановить Албанию?

    Латвия — Албания: прогноз (к. 2.05) и ставка на ЧМ-2026 10 июня 2025 года

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    Прогноз и ставки на Латвия — Албания
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    Рей Манай
    10 июня в четвёртом туре группового раунда европейской квалификации на чемпионат мира по футболу сыграют Латвия и Албания. Начало игры — в 21:45 мск. Ставка и прогноз на матч Латвия — Албания, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. ЧМ-2026. Отбор. Европа. Группа K 10 Июня 2025 года

    Латвия

  • Рига
    •  Латвия 21:45 Албания

    Албания

  • Тирана
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    Латвия

    Турнирное положение: По итогам двух сыгранных поединков отборочного цикла Латвия набрала три очка и занимает третью позицию в группе.

    Команда на шесть баллов уступает лидеру Англии, у которой на один матч больше, и один пункт нынешнему сопернику, а также на два балла опережает четвертую Сербию.

    Латвия — Албания: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своей предыдущей игре, которая была товарищеской, сборная на своём поле сыграла вничью с Азербайджаном (0:0).

    Перед этим коллектив в рамках второго тура отборочного цикла на чемпионат мира остался без очков, когда в чужих стенах потерпел разгром от Англии (0:3).

    Прогнозы и ставки на ЧМ-2026

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в семи последних матчах, которые были официальными и товарищескими, Латвия проиграла четыре раза при одной победе и двух ничьих.

    Такая форма говорит о плохих шансах хозяев как на победу, так и на ничью, пусть даже и на своем поле, особенно если учесть перевес соперника в классе.

    Дарио Шитс — автор пока что единственного гола команды в отборе на ЧМ-2026.

    Албания

    Турнирное положение: По итогам трех туров отборочного цикла Албания набрала четыре очка и занимает вторую позицию в группе.

    Команда на один пункт опережает нынешнего соперника, который провел на один поединок больше, а также на пять баллов уступает лидеру Англии.

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  • 07/06/2025

    • Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках третьего тура квалификации на мундиаль сборная в домашних стенах сыграла вничью с Сербией (0:0).

    Перед этим во втором туре отборочного цикла на чемпионат мира коллектив в домашних стенах набрал три балла, одержав разгромную победу над Андоррой (3:0).

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в пяти последних матчах, которые пришлись на разные турниры, Албания выиграл лишь раз при двух ничьих и двух поражениях.

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    Такая форма вроде бы говорит о не лучших шансах гостей на победу, тем не менее, если учесть преимущество над соперником в классе, они все же высоки.

    Рей Минай — автор пока что единственного гола команды в отборе на ЧМ-2026.

    Статистика для ставок

    • в девяти из 10-ти последних матчей Латвии забивала только одна команда

    • в трех из четырех последних матчей Латвия не проиграла при тотал меньше 2,5 голов

    • в четырех из пяти последних матчей Албания не выиграла.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Албания — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Её победа оценивается букмекерами с коэффициентом 1.68. Ничья — в 3.75, успех Латвии — в 5.70.

    ТБ 2.5 считается менее вероятным, чем ТМ 2.5 — 2.35 и 1.62.

    Прогноз: в девяти из 10-ти последних матчей гостей забивал только один из соперников. Так было и в их четырех из шести последних домашних поединков.

    При этом в двух из трех последних матчей гостей был реализован такой же сценарий.

    Ставка: только одна команда забьет за 2.05.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что гости выиграют 1-й тайм и матч, ведь они значительно превосходят соперника в классе.

    Ставка: Албания выиграет 1-й тайм и матч за 2.60

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Латвия — Албания?

    Матч Латвия — Албания состоится 10 июня 2025 года в 21:45 по московскому времени в рамках турнира: .

    Прогноз: какой прогноз на матч Латвия — Албания?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Только одна команда забьет.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Латвия — Албания?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Только одна команда забьет» с коэффициентом у букмекеров 2.05.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Латвия — Албания?

    Смотреть матч турнира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Латвия — Албания?

    Коэффициенты букмекеров: Албания — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Её победа оценивается букмекерами с коэффициентом 1.68. Ничья — в 3.75, успех Латвии — в 5.70.

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