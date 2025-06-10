Латвия — Албания: прогноз (к. 2.05) и ставка на ЧМ-2026 10 июня 2025 года

Латвия
Албания
Латвия
Турнирное положение: По итогам двух сыгранных поединков отборочного цикла Латвия набрала три очка и занимает третью позицию в группе.
Команда на шесть баллов уступает лидеру Англии, у которой на один матч больше, и один пункт нынешнему сопернику, а также на два балла опережает четвертую Сербию.
Латвия — Албания: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в своей предыдущей игре, которая была товарищеской, сборная на своём поле сыграла вничью с Азербайджаном (0:0).
Перед этим коллектив в рамках второго тура отборочного цикла на чемпионат мира остался без очков, когда в чужих стенах потерпел разгром от Англии (0:3).
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в семи последних матчах, которые были официальными и товарищескими, Латвия проиграла четыре раза при одной победе и двух ничьих.
Такая форма говорит о плохих шансах хозяев как на победу, так и на ничью, пусть даже и на своем поле, особенно если учесть перевес соперника в классе.
Дарио Шитс — автор пока что единственного гола команды в отборе на ЧМ-2026.
Албания
Турнирное положение: По итогам трех туров отборочного цикла Албания набрала четыре очка и занимает вторую позицию в группе.
Команда на один пункт опережает нынешнего соперника, который провел на один поединок больше, а также на пять баллов уступает лидеру Англии.
Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках третьего тура квалификации на мундиаль сборная в домашних стенах сыграла вничью с Сербией (0:0).
Перед этим во втором туре отборочного цикла на чемпионат мира коллектив в домашних стенах набрал три балла, одержав разгромную победу над Андоррой (3:0).
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в пяти последних матчах, которые пришлись на разные турниры, Албания выиграл лишь раз при двух ничьих и двух поражениях.
Такая форма вроде бы говорит о не лучших шансах гостей на победу, тем не менее, если учесть преимущество над соперником в классе, они все же высоки.
Рей Минай — автор пока что единственного гола команды в отборе на ЧМ-2026.
Статистика для ставок
- в девяти из 10-ти последних матчей Латвии забивала только одна команда
- в трех из четырех последних матчей Латвия не проиграла при тотал меньше 2,5 голов
- в четырех из пяти последних матчей Албания не выиграла.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Албания — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Её победа оценивается букмекерами с коэффициентом 1.68. Ничья — в 3.75, успех Латвии — в 5.70.
ТБ 2.5 считается менее вероятным, чем ТМ 2.5 — 2.35 и 1.62.
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Прогноз: в девяти из 10-ти последних матчей гостей забивал только один из соперников. Так было и в их четырех из шести последних домашних поединков.
При этом в двух из трех последних матчей гостей был реализован такой же сценарий.
Ставка: только одна команда забьет за 2.05.
Прогноз: более рискованный прогноз, что гости выиграют 1-й тайм и матч, ведь они значительно превосходят соперника в классе.
Ставка: Албания выиграет 1-й тайм и матч за 2.60