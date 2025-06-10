Англия — Сенегал. Ставка (к. 2.10) и прогноз на футбол, товарищеский матч, 10 июня 2025 года

10 июня в международном товарищеском матче по футболу сыграют Англия и Сенегал. Начало игры — в 21:45 мск. Ставка и прогноз на матч Англия — Сенегал, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Англия

Турнирное положение: Англичане смотрятся весьма выгодно. Команда победила в 6 последних матчах кряду.

При этом Англия пребывает на 1 месте своей группы отбора на Мундиаль. Команда победила во всех 3 своих поединках.

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Последние матчи: свой последний поединок команда провела успешно. Англичане переиграли Андорру (1:0).

При этом чуть ранее Англия уверенно одолела Латвию (3:0). Да и поединок с Албанией завершился викторией (2:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах Англия добыла 5 побед. При этом игроки команды отличились 14 забитыми мячами без пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: Англичане имеют весьма качественный подбор игроков. При этом команда не пропускает уже 5 матчей кряду.

При всем при этом Англия лишь однажды противостояла Сенегалу. Два с половиной года назад команда переиграла соперника (3:0).

Нет никаких сомнений, что номинальные хозяева будут действовать с позиции силы. Харри Кейн и компания твердо намерены продлить свой победный сериал.

Сенегал

Турнирное положение: Сенегальцы не блещут стабильностью результатов. Команде трудно даются матчи с приличными оппонентами.

Причем Сенегал не проигрывает уже более полутора лет. Да и в плане реализации у команды не все так позитивно.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела не столь удачно. Сенегальцы не смогли обыграть Ирландию (1:1).

До того команда нанесла поражение Того (2:0). А еще чуть раньше она не сумела переиграть сборную Судана (0:0).

Вообще же, Сенегал в 5 своих последних матчах добыл 2 виктории. Забила в них команда 7 мячей при 2 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: На данном этапе сенегальцы не особенно преуспевают в плане результатов. Зато оборонительные редуты вполне-себе монолитны.

При этом Сенегал имеет вполне качественный подбор игроков. Да и побеждает команда, по большей части, лишь априори более слабых оппонентов.

Сенегальцы чередуют яркие поединки с блеклыми. Да и в плане созидания у команды имеются некоторые сложности.

Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать вторым номером. Сенегальцы постараются найти свои шансы в контригре.

Статистика для ставок

Сенегал не проигрывает уже больше полутора лет

Англичане победили в 5 матчах подряд

Англия не пропускает 5 матчей кряду

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Англия — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.41. Ничья оценена в 4.88, а победа оппонента — в скромные 9.20.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.67 и 2.38.

Прогноз: Номинальные хозяева способны преуспеть в плане реализации, и наверняка будут активно атаковать.

Англичане выглядят монолитнее соперника, к тому же имеют в своем составе качественных атакующих исполнителей.

Ставка: Фора Англии -1.5 за 2.10.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.41