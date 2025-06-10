Англия — Сенегал. Ставка (к. 2.10) и прогноз на футбол, товарищеский матч, 10 июня 2025 года

Англия
Сенегал
Англия
Турнирное положение: Англичане смотрятся весьма выгодно. Команда победила в 6 последних матчах кряду.
При этом Англия пребывает на 1 месте своей группы отбора на Мундиаль. Команда победила во всех 3 своих поединках.
Англия — Сенегал: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: свой последний поединок команда провела успешно. Англичане переиграли Андорру (1:0).
При этом чуть ранее Англия уверенно одолела Латвию (3:0). Да и поединок с Албанией завершился викторией (2:0).
Вообще, в 5 своих последних матчах Англия добыла 5 побед. При этом игроки команды отличились 14 забитыми мячами без пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Англичане имеют весьма качественный подбор игроков. При этом команда не пропускает уже 5 матчей кряду.
При всем при этом Англия лишь однажды противостояла Сенегалу. Два с половиной года назад команда переиграла соперника (3:0).
Нет никаких сомнений, что номинальные хозяева будут действовать с позиции силы. Харри Кейн и компания твердо намерены продлить свой победный сериал.
Сенегал
Турнирное положение: Сенегальцы не блещут стабильностью результатов. Команде трудно даются матчи с приличными оппонентами.
Причем Сенегал не проигрывает уже более полутора лет. Да и в плане реализации у команды не все так позитивно.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела не столь удачно. Сенегальцы не смогли обыграть Ирландию (1:1).
До того команда нанесла поражение Того (2:0). А еще чуть раньше она не сумела переиграть сборную Судана (0:0).
Вообще же, Сенегал в 5 своих последних матчах добыл 2 виктории. Забила в них команда 7 мячей при 2 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: На данном этапе сенегальцы не особенно преуспевают в плане результатов. Зато оборонительные редуты вполне-себе монолитны.
При этом Сенегал имеет вполне качественный подбор игроков. Да и побеждает команда, по большей части, лишь априори более слабых оппонентов.
Сенегальцы чередуют яркие поединки с блеклыми. Да и в плане созидания у команды имеются некоторые сложности.
Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать вторым номером. Сенегальцы постараются найти свои шансы в контригре.
Статистика для ставок
- Сенегал не проигрывает уже больше полутора лет
- Англичане победили в 5 матчах подряд
- Англия не пропускает 5 матчей кряду
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Англия — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.41. Ничья оценена в 4.88, а победа оппонента — в скромные 9.20.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.67 и 2.38.
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Прогноз: Номинальные хозяева способны преуспеть в плане реализации, и наверняка будут активно атаковать.
Англичане выглядят монолитнее соперника, к тому же имеют в своем составе качественных атакующих исполнителей.
Ставка: Фора Англии -1.5 за 2.10.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.
Ставка: ТБ 3.5 за 2.41