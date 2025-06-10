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    Англичане обескуражат Сенегал

    Англия — Сенегал. Ставка (к. 2.10) и прогноз на футбол, товарищеский матч, 10 июня 2025 года

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    Харри Кейн
    10 июня в международном товарищеском матче по футболу сыграют Англия и Сенегал. Начало игры — в 21:45 мск. Ставка и прогноз на матч Англия — Сенегал, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Товарищеские матчи (сборные) 10 Июня 2025 года

    Англия

  • Лондон
    •  Англия 21:45 Сенегал

    Сенегал

  • Дакар
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    Англия

    Турнирное положение: Англичане смотрятся весьма выгодно. Команда победила в 6 последних матчах кряду.

    При этом Англия пребывает на 1 месте своей группы отбора на Мундиаль. Команда победила во всех 3 своих поединках.

    Англия — Сенегал: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: свой последний поединок команда провела успешно. Англичане переиграли Андорру (1:0).

    При этом чуть ранее Англия уверенно одолела Латвию (3:0). Да и поединок с Албанией завершился викторией (2:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах Англия добыла 5 побед. При этом игроки команды отличились 14 забитыми мячами без пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: Англичане имеют весьма качественный подбор игроков. При этом команда не пропускает уже 5 матчей кряду.

    При всем при этом Англия лишь однажды противостояла Сенегалу. Два с половиной года назад команда переиграла соперника (3:0).

    Нет никаких сомнений, что номинальные хозяева будут действовать с позиции силы. Харри Кейн и компания твердо намерены продлить свой победный сериал.

    Сенегал

    Турнирное положение: Сенегальцы не блещут стабильностью результатов. Команде трудно даются матчи с приличными оппонентами.

    Причем Сенегал не проигрывает уже более полутора лет. Да и в плане реализации у команды не все так позитивно.

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    • Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела не столь удачно. Сенегальцы не смогли обыграть Ирландию (1:1).

    До того команда нанесла поражение Того (2:0). А еще чуть раньше она не сумела переиграть сборную Судана (0:0).

    Вообще же, Сенегал в 5 своих последних матчах добыл 2 виктории. Забила в них команда 7 мячей при 2 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: На данном этапе сенегальцы не особенно преуспевают в плане результатов. Зато оборонительные редуты вполне-себе монолитны.

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    При этом Сенегал имеет вполне качественный подбор игроков. Да и побеждает команда, по большей части, лишь априори более слабых оппонентов.

    Сенегальцы чередуют яркие поединки с блеклыми. Да и в плане созидания у команды имеются некоторые сложности.

    Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать вторым номером. Сенегальцы постараются найти свои шансы в контригре.

    Статистика для ставок

    • Сенегал не проигрывает уже больше полутора лет

    • Англичане победили в 5 матчах подряд

    • Англия не пропускает 5 матчей кряду

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Англия — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.41. Ничья оценена в 4.88, а победа оппонента — в скромные 9.20.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.67 и 2.38.

    Прогноз: Номинальные хозяева способны преуспеть в плане реализации, и наверняка будут активно атаковать.

    Англичане выглядят монолитнее соперника, к тому же имеют в своем составе качественных атакующих исполнителей.

    Ставка: Фора Англии -1.5 за 2.10.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.

    Ставка: ТБ 3.5 за 2.41

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Англия — Сенегал?

    Матч Англия — Сенегал состоится 10 июня 2025 года в 21:45 по московскому времени в рамках турнира: .

    Прогноз: какой прогноз на матч Англия — Сенегал?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Фора Англии -1.5.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Англия — Сенегал?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Фора Англии -1.5» с коэффициентом у букмекеров 2.10.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Англия — Сенегал?

    Смотреть матч турнира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Англия — Сенегал?

    Коэффициенты букмекеров: Англия — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.41. Ничья оценена в 4.88, а победа оппонента — в скромные 9.20.

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    Англия — Сенегал: прогноз и ставка за 2.10, статистика, коэффициенты матча 10.06.202521:45. Англичане обескуражат Сенегал
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