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    Польша продолжит свою победную серию?

    Финляндия — Польша: 2.15 — ставка на исход и прогноз на матч квалификации ЧМ-2026

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    Прогноз и ставки на Финляндия — Польша
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    Сборная Польши
    Финляндия примет Польшу в рамках матча квалификации чемпионата мира 2026-го года. Поединок пройдет 10 июня и начнется в 21:45 по мск. Ставка и прогноз на матч Финляндия — Польша, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. ЧМ-2026. Отбор. Европа. Группа G 10 Июня 2025 года

    Финляндия

  • Хельсинки
    •  Финляндия 21:45 Польша

    Польша

  • Варшава
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    Финляндия

    Турнирное положение: Сборная занимает 2-е место в группе G с 4 очками в активе после 3-х туров. Финляндия отстает от лидирующей позиции, где распологается Польша, на 2 пункта.

    К тому же, к сборной стремительно приближаются Нидерланды, у которых имеется 2 матча в запасе. Финляндии предстоит прыгнуть выше головы, чтобы навязать борьбу за топ-2.

    Финляндия — Польша: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: В прошедшем поединке сборная уступила Нидерландам со счетом 0:2, пропустив все голы еще в 1-м тайме. Матчем ранее Финляндия сыграла вничью с Литвой (2:2).

    В 1-м туре квалификации сборная обыграла Мальту со счетом 1:0, забив единственный гол на 38-й минуте. Финляндии необходимо набирать больше очков, чтобы предентовать на топ-2.

    Прогнозы и ставки на ЧМ-2026

    Состояние команды: Финляндия продолжает борьбу за лидирующие позиции в группе. Предстоящий матч против Польши — отличная возможность приблизиться к 1-му месту.

    У Финляндии не такая уж и мощная атакующая линия, сборная забила 3 гола за 3 тура при четырех пропущенных.

    Польша

    Турнирное положение: Поляки занимают 1-е место в своей группе квалификации ЧМ-2026 с 6-ю очками в активе после 2-х туров. Пока что Польша набрала максимум очков в отборе.

    Интересно, что сборная еще не пропустила ни одного гола в квалификации при 3-х забитых — это отличные показатели.

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  • 05/06/2025

    • Последние матчи: В прошедшем товарищеском поединке Польша обыграла Молдову со счетом 2:0. Матчем ранее сборная с таким же счетом одержала победу над Мальтой, забив по голу в каждом тайме.

    У Польши продолжается победная серия во всех турнирах, которая насчитывает уже 3 матча подряд. За этот отрезок сборная не пропустила ни одного мяча при 5-и забитых.

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    Состояние команды: В последнее время Польша выступает уверенно. Несмотря на это, в СМИ стало не спокойно, ведь лучший бомбардир в истории национальной команды Роберт Левандовский отказался выступать за сборную.

    Дело в том, что главный тренер лишил его капитанской повязки. Возможно, у Левандовского с наставником случился конфликт. Даже без такого сильного форварда поляки выступают здорово.

    Статистика для ставок

    • В последних 11-и встречах Финляндия победила только 1 раз

    • Польша выиграла 3 последних матча во всех турнирах

    • В последних 5-и очных встречах сборные дважды сыграли вничью

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа Польши — 1.80, победа Финляндии — 4.90, ничья — за 3.55.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.25 и 1.65 сооветственно.

    Прогноз: Польша все-таки пропустит 1-й гол за последние три матча.

    Ставка: Обе забьют за 2.15.

    Прогноз: Польша продолжит свою победную серию.

    Ставка: Победа Польши за 1.80.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Финляндия — Польша?

    Матч Финляндия — Польша состоится 10 июня 2025 года в 21:45 по московскому времени в рамках турнира: .

    Прогноз: какой прогноз на матч Финляндия — Польша?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Ничья..

    Ставка: на что сделать ставку в матче Финляндия — Польша?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Ничья.» с коэффициентом у букмекеров 2.15.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Финляндия — Польша?

    Смотреть матч турнира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Финляндия — Польша?

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа Польши — 1.80, победа Финляндии — 4.90, ничья — за 3.55.

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