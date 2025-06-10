ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Криштиану Роналду с трофеем Лиги НацийСлёзы Роналду и великий матч в Мюнхене: Португалия обыграла Испанию в финале Лиги наций Криштиану Роналду и Ламин ЯмальПортугалия — Испания 2:2 (5:3 по пенальти). Онлайн, прямая трансляция Марко НиколичНичего личного — это бизнес. Николич после триумфа с ЦСКА сбегает в греческий АЕК
    Все новости спорта

    Нидерланды уничтожат аутсайдера?!

    Нидерланды — Мальта: 3.30 — ставка на исход и прогноз на матч квалификации ЧМ-2026

    Прогнозы на футбол Прогнозы на ЧМ-2026 Прогнозы на сборную Нидерландов Прогнозы на Сборная Мальты
    Прогноз и ставки на Нидерланды — Мальта
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Мемфис Депай — нападающий сборной Нидерландов
    Нидерланды примут Мальту в рамках матча квалификации чемпионата мира 2026-го года. Поединок пройдет 10 июня и начнется в 21:45 по мск. Ставка и прогноз на матч Нидерланды — Мальта, коэффициенты, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. ЧМ-2026. Отбор. Европа. Группа G 10 Июня 2025 года

    Нидерланды

  • Амстердам
    •  Нидерланды 21:45 Мальта

    Мальта

  • Валлетта
    •

    Нидерланды

    Турнирное положение: Сборная занимает 3-е место в группе G с 3 очками в активе. Нидерланды провели только 1 встречу на групповом этапе квалификации — вся борьба еще впереди.

    Сборная точно будет биться за лидирующие позиции в группе, ведь она точно не хуже Польши, Финляндии, Литвы и Мальты.

    Нидерланды — Мальта: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: В прошлом туре квалификации Нидерланды обыграли Финляндию со счетом 2:0, забив все голы еще в 1-м тайме.

    До этого голландцы играли 2 матча в четвертьфинале Лиги наций с Испанией, где по сумме двух встреч уступили. В 1-м поединке Нидерланды сыграли вничью (2:2), а в ответном проиграли по пенальти.

    Прогнозы и ставки на ЧМ-2026

    Состояние команды: Голландцы довольно неплохо выступили в Лиге наций, дав бой «красной фурии», а теперь сборная должна показать хорошие результаты в квалификации, чтобы пробиться на чемпионат мира.

    У Нидерландов отлично проявляет себя нападающий Мемфис Депай, который забил 2 гола в последних 3-х матчах национальной команды. Этот форвард точно способен забивать ключевые мячи.

    Мальта

    Турнирное положение: Эта сборная занимает последнее 5-е место в группе G с 1-м баллом в копилке. Мальта является одним из главных аутсайдеров в квалификации ЧМ-2026.

    Сборная не смогла забить ни одного гола за 3 тура при трех пропущенных. Мальте необходимо что-то предпринять, чтобы избежать последнего места по итогам группового этапа.

  • Забудьте о Месси и Роналду. Ямаль и Дуэ — главные герои нового противостояния
  • Килиан Мбаппе и Эрлинг Холанн внезапно оказались в тени двух талантливых пацанов
  • 05/06/2025

    • Последние матчи: В прошедшей встрече сборная сыграла вничью с Литвой (0:0), а до этого уступила Польше со счетом 0:2, пропустив по голу в каждом тайме.

    Мальта не может победить на протяжении 4-х последних матчей во всех турнирах. За этот отрезок сборная проиграла Финляндии (0:1) в квалификации, а также сыграла вничью с Андоррой (0:0) в Лиге наций.

    200EURИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda 5EURИгратьФрибет по промо LIVESPORTbc

    Состояние команды: Мальта точно не будет претендовать на топ-2 в группе G, ведь остальные сборные точно сильнее. Для начала Мальте необходимо забить хотя-бы 1 гол.

    Интересно, что в 8-и последних встречах на чужом поле Мальта выиграла только однажды. Очевидно, Нидерланды будут доминировать, а гостям будет очень непросто.

    Статистика для ставок

    • В последних 4-х встречах Нидерланды победили только 1 раз

    • Мальта не может одержать победу в последних 4-х встречах во всех турнирах

    • Нидерланды непременно обыгрывали Мальту во всех очных встречах

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа Нидерландов — 1.04, победа Мальты — 100.00, ничья — за 17.00.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.22 и 4.20 сооветственно.

    Прогноз: Нидерланды способны активно начать матч. Прогнозируем результативную игру в 1-м тайме со стороны голландцев.

    Ставка: Индивидуальный тотал Нидерландов 2.5 больше в 1-м тайме за 3.30.

    Прогноз: Нидерланды будут доминировать. Голландцы наверняка разгромят Мальту.

    Ставка: Победа Нидерландов с форой (-3.5) за 1.88.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Нидерланды — Мальта?

    Матч Нидерланды — Мальта состоится 10 июня 2025 года в 21:45 по московскому времени в рамках турнира: .

    Прогноз: какой прогноз на матч Нидерланды — Мальта?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Индивидуальный тотал Нидерландов 2.5 больше в 1-м тайме..

    Ставка: на что сделать ставку в матче Нидерланды — Мальта?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Индивидуальный тотал Нидерландов 2.5 больше в 1-м тайме.» с коэффициентом у букмекеров 3.30.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Нидерланды — Мальта?

    Смотреть матч турнира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Нидерланды — Мальта?

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа Нидерландов — 1.04, победа Мальты — 100.00, ничья — за 17.00.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.84
  • Прогноз на матч Ванкувер Уайткэпс — Сиэтл Саундерс
  • Футбол
  • Сегодня в 04:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Лос-Анджелес — Спортинг Канзас-Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 04:00
    •  2.35
  • Прогноз на матч Синякова — Блинкова
  • Теннис
  • Сегодня в 11:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Франкен Питерс — Сан
  • Теннис
  • Сегодня в 11:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Томова — Мертенс
  • Теннис
  • Сегодня в 11:00
    •  1.74
  • Прогноз на матч Севастова — Осорио Серрано
  • Теннис
  • Сегодня в 11:00
    •  1.96
  • Прогноз на матч Вероника Кудерметова — Полина Кудерметова
  • Теннис
  • Сегодня в 11:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Хартоно — Кочиаретто
  • Теннис
  • Сегодня в 11:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Боржеш — Басаваредди
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Касаткина — Картал
  • Теннис
  • Сегодня в 15:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Ван де Зандшульп — Беллуччи
  • Теннис
  • Сегодня в 15:30
    •  2.15
  • Прогноз на матч Казахстан — Северная Македония
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Уганда — Гамбия
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  3.00
  • Прогноз на матч Лихтенштейн — Шотландия
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Нидерланды — Мальта: прогноз и ставка за 3.30, статистика, коэффициенты матча 10.06.202521:45. Нидерланды уничтожат аутсайдера?!
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры