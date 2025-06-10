Нидерланды — Мальта: 3.30 — ставка на исход и прогноз на матч квалификации ЧМ-2026

Нидерланды примут Мальту в рамках матча квалификации чемпионата мира 2026-го года. Поединок пройдет 10 июня и начнется в 21:45 по мск. Ставка и прогноз на матч Нидерланды — Мальта, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Нидерланды

Турнирное положение: Сборная занимает 3-е место в группе G с 3 очками в активе. Нидерланды провели только 1 встречу на групповом этапе квалификации — вся борьба еще впереди.

Сборная точно будет биться за лидирующие позиции в группе, ведь она точно не хуже Польши, Финляндии, Литвы и Мальты.

Последние матчи: В прошлом туре квалификации Нидерланды обыграли Финляндию со счетом 2:0, забив все голы еще в 1-м тайме.

До этого голландцы играли 2 матча в четвертьфинале Лиги наций с Испанией, где по сумме двух встреч уступили. В 1-м поединке Нидерланды сыграли вничью (2:2), а в ответном проиграли по пенальти.

Прогнозы и ставки на ЧМ-2026

Состояние команды: Голландцы довольно неплохо выступили в Лиге наций, дав бой «красной фурии», а теперь сборная должна показать хорошие результаты в квалификации, чтобы пробиться на чемпионат мира.

У Нидерландов отлично проявляет себя нападающий Мемфис Депай, который забил 2 гола в последних 3-х матчах национальной команды. Этот форвард точно способен забивать ключевые мячи.

Мальта

Турнирное положение: Эта сборная занимает последнее 5-е место в группе G с 1-м баллом в копилке. Мальта является одним из главных аутсайдеров в квалификации ЧМ-2026.

Сборная не смогла забить ни одного гола за 3 тура при трех пропущенных. Мальте необходимо что-то предпринять, чтобы избежать последнего места по итогам группового этапа.

Последние матчи: В прошедшей встрече сборная сыграла вничью с Литвой (0:0), а до этого уступила Польше со счетом 0:2, пропустив по голу в каждом тайме.

Мальта не может победить на протяжении 4-х последних матчей во всех турнирах. За этот отрезок сборная проиграла Финляндии (0:1) в квалификации, а также сыграла вничью с Андоррой (0:0) в Лиге наций.

Состояние команды: Мальта точно не будет претендовать на топ-2 в группе G, ведь остальные сборные точно сильнее. Для начала Мальте необходимо забить хотя-бы 1 гол.

Интересно, что в 8-и последних встречах на чужом поле Мальта выиграла только однажды. Очевидно, Нидерланды будут доминировать, а гостям будет очень непросто.

Статистика для ставок

В последних 4-х встречах Нидерланды победили только 1 раз

Мальта не может одержать победу в последних 4-х встречах во всех турнирах

Нидерланды непременно обыгрывали Мальту во всех очных встречах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа Нидерландов — 1.04, победа Мальты — 100.00, ничья — за 17.00.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.22 и 4.20 сооветственно.

Прогноз: Нидерланды способны активно начать матч. Прогнозируем результативную игру в 1-м тайме со стороны голландцев.

Ставка: Индивидуальный тотал Нидерландов 2.5 больше в 1-м тайме за 3.30.

Прогноз: Нидерланды будут доминировать. Голландцы наверняка разгромят Мальту.

Ставка: Победа Нидерландов с форой (-3.5) за 1.88.