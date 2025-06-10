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    Финляндия создаст проблемы Польше, Австрия разгромит Сан-Марино

    Экспресс дня 10 июня. Ставки и прогнозы на футбол

    Экспресс
    Прогноз и ставки на Экспресс дня 10 июня
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    Роберт Левандовский
    В очередном экспрессе рассмотрим матчи отборочного турнира ЧМ-2026. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

    Сан-Марино — Австрия

    Футбол. Отборочный матч ЧМ-2026. Групповой этап

    Сан-Марино традиционно является главным аутсайдером отбора. В трех матчах у команды зафиксированы три поражения. Разница мячей составляет 1-8.

    Первостепенная задача хозяев поля — избежать разгрома. Ясно, что Австрия завоюет три очка. Другой вопрос — сколько голов в итоге забьют гости.

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  • 07/06/2025

    • Австрия в квалификации ЧМ-2026 провела лишь один матч. 7 июня была одержана победа над Румынией. Австрийцы одолели соперника со счетом 2:1.

    У Австрии не возникнет проблем. Гости должны сразу захватить инициативу и решить исход противостояния еще в первом тайме. Сенсации в этом матче точно не будет.

    Ставка: Победа Австрии с форой (-3.5) за 1.68.

    Нидерланды — Мальта

    Футбол. Отборочный матч ЧМ-2026. Групповой этап

    Нидерланды 7 июня успешно стартовали в отборе на ЧМ-2026. Оранжевые встречались в гостях с Финляндией. Была одержана победа со счетом 2:0. Голы забили Мемфис Депай и Дензел Дюмфрис.

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    Чего ждать от встречи с Мальтой? Безусловно, Нидерланды снова победят. Нужно догонять ушедшую в отрыв Польшу, которая набрала 6 очков в двух встречах.

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  • 07/06/2025

    • Мальта начала квалификацию с двух поражений. В марте команда уступила Финляндии со счетом 0:1. Затем Мальта провела неудачный матч со сборной Польши (0:2).

    Прогнозы и ставки на футбол

    7 июня Мальта наконец-то набрала первое очко. Удалось добиться положительного результата в домашней встрече с Литвой. Команды не выявили сильнейшего, сыграв вничью 0:0.

    Ставка: ТБ 3.5 за 1.55.

    Финляндия — Польша

    Футбол. Отборочный матч ЧМ-2026. Групповой этап

    Финляндия в отборе набрала 4 очка в трех встречах. На данный момент сборная в квалификации одержала одну победу. 21 марта финны в гостях одолели Мальту со счетом 1:0.

    7 июня Финляндия дома разочаровала болельщиков во встрече с Нидерландами. Было зафиксировано поражение со счетом 0:2. Получится ли добиться положительного результата в противостоянии с Польшей?

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  • 07/06/2025

    • Поляки удачно начали квалификацию ЧМ-2026. Команда набрала 6 очков в двух сыгранных матчах. Были обыграны Литва и Мальта. В этих встречах Польша забила три гола и не пропустила ни одного мяча.

    6 июня поляки провели товарищескую игру с Молдовой. Команда одержала победу со счетом 2:0. В 2025 году Польша выиграла три матча кряду. Будет ли очередная виктория в Финляндии?

    Ставка: Финляндия не проиграет за 1.95.

    Общий коэффициент — 5.07.

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    Экспресс дня 10 июня: прогноз и ставка за 5.07, статистика, коэффициенты матча 10.06.202521:45. Финляндия создаст проблемы Польше, Австрия разгромит Сан-Марино
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