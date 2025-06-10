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    Англия — Сенегал. Онлайн, прямая трансляция

    Онлайн-трансляция товарищеского матча Англия — Сенегал

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    Гарри Кейн
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    Гарри Кейн
    Англия сыграет товарищескую встречу в Ноттингеме против Сенегала. За ходом матча следите вместе с нашим онлайном, присоединяйтесь!

    Ход матча

    30' Первая желтая карточка у англичан — ее получает Леви Колуилл за фол против Николаса Джексона.

    28' Момент! Простреливал Уокер в штрафную со своего правого фланга, Энтони Гордон откликнулся и просто невероятным образом полузащитник не попал в пустой угол ворот Менди!

    26' Теперь Кейн нарушает в центре поля. Что Кулибали, что Кейн решили пообщаться с Фраппар последние минуты. Видимо, не совсем понимают решения арбитра сегодняшней встречи капитаны играющих команд.

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    25' Нарушает Джексон в атаке.

    23' Контролируют мяч англичане в последние минуты.

    18' Заработали англичане угловой, и вновь гости уверенно выбивают мяч куда подальше.

    16' Подача дошла до игроков гостей, но совсем не получилось довести дело до удара.

    15' И вновь Хендерсон выручает! Спасает вратарь англичан после удара Сарра головой. Будет угловой.

    12' Не удалось хозяевам воспользоваться стандартом — игроки сборной Сенегала выбивают мяч.

    11' И тут же англичане в контратаке зарабатывают угловой.

    11' Бьет игрок сенегальцев со средней дистанции — прямо в руки Хендерсона.

    9' Фолят сенегальцы в атаке, англичане разыгрывают быстро мяч.

    7' ГОЛ! 1:0! Гарри Кейн открывает счет с добивания после удара Галлахера по воротам Менди. Голкипер сенегальцев смог отразить первый удар, но мяч упустил и капитан сборной Англии открывает счет в матче!

    5' Джексон получает передачу на ход в штрафную и наносит удар по воротам — Хендерсон выручает! Будет аут выброшен.

    2' Гуйе бьет из-под защитников — прямо в руки Хендерсону.

    1' Сенегальцы развели мяч с центра поля, матч начался!

    До матча

    21:45 Команды вышли на поле, звучат гимны стран

    21:35 По сравнению с матчем против Андорры, Томас Тухель поменял практически весь состав — только капитан команды Гарри Кейн выйдет с первых минут и сегодня.

    21:27 Англия сыграет на «Сити Граунд» впервые с 1909 года, тогда сборная «трех львов» победила Уэльс со счетом 2:0

    21:20 Матч обслужит бригада арбитров во главе с француженкой Стефани Фраппар

    Стартовые составы

    Англия: Хендерсон, Чалоба, Колуилл, Льюис-Скелли, Уокер, Райс, Эзе, Гордон, Галлахер, Сака, Кейн

    Сенегал: Менди, Кулибали, Ньякате, Диатта, Камара, Диарра, Гуйе, Диуф, Джексон, Сарр, Ндиайе

    Англия

    Команда под руководством Томаса Тухеля убедительно стартовала в отборе к ЧМ-2026 — англичане одержали три «сухие» победы над Албанией (2:0), Латвией (3:0) и Андоррой (1:0).

    Англичане также участвовали в прошлом году в Лиге B Лиги наций, где убедительно в своей группе и вернулись в Лигу А турнира. Соперниками «трех львов» были команды Греции, Финляндии и Ирландии.

    Сборная Англии не проигрывает на протяжении шести встреч подряд, уступив в последний раз команде Греции (1:2 дома) 10 октября в рамках Лиги Наций.

    Сенегал

    Африканская сборная в данный момент имеет 15-матчевую беспроигрышную серию во всех турнирах. В последний раз «львы Теранги» проиграли 29 января 2024 года, тогда команда еще под руководством Алиу Сиссе потерпела поражение от Кот-д'Ивуара в послематчевой серии пенальти в рамках 1/8 финала Кубка африканских наций — 1:1, 4:4 — по пенальти.

    Сенегал в отборе на ЧМ-2026 занимает 2-е место в своей группе, набрав 12 очков после 6 встреч, отставая от лидирующей ДР Конго на 1 балл. Также соперниками западноафриканской команды являются сборные Судана, Того, Южного Судана и Маврикия.

    Сейчас сенегальцев тренирует Пап Тьяв, вступивший на свою должность после увольнения многолетнего наставника команды Алиу Сиссе.

    Личные встречи

    Англия и Сенегал только один раз играли друг против друга. Команды встречались в 1/8 финала чемпионата мира 2022 года, тогда родоначальники футбола разгромили африканскую сборную со счетом 3:0.

    Эксперты Livesport.ru составили прогноз на этот матч с коэффициентом 2.10.

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