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    Поднимется ли Австрия на второе место в группе?

    Сан-Марино — Австрия: прогноз (к. 2.18) и ставка на ЧМ-2026 10 июня 2025 года

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    Прогноз и ставки на Сан-Марино — Австрия
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    Марсель Забитцер
    10 июня в четвёртом туре группового раунда европейской квалификации на чемпионат мира по футболу сыграют Сан-Марино и Австрия. Начало игры — в 21:45 мск. Ставка и прогноз на матч Сан-Марино — Австрия, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. ЧМ-2026. Отбор. Европа. Группа H 10 Июня 2025 года

    Сан-Марино

  • Сан-Марино
    •  Сан-Марино 21:45 Австрия

    Австрия

  • Вена
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    Сан-Марино

    Турнирное положение: По итогам двух сыгранных поединков отборочного цикла Сан-Марино не набрал ни одного очка и занимает последнюю, пятую позицию в группе.

    Команда на три пункта уступает нынешнему сопернику, а также на три балла второй и третьему в таблице Румынии и Кипру соответственно.

    Сан-Марино — Австрия: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках третьего тура квалификации на ЧМ-2026 сборная на чужом поле проиграла Боснии и Герцеговине (0:1).

    Перед этим коллектив в рамках второго тура отборочного цикла на чемпионат мира также осталась без очков, когда в домашних стенах потерпел поражение от Румынии (1:5).

    Прогнозы и ставки на ЧМ-2026

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в трёх последних матчах, которые пришлись на квалификацию на мундиаль, Сан-Марино потерпел три поражения.

    Такая форма говорит о плохих шансах хозяев как на победу, так и на ничью, пусть даже и на своем поле, особенно если учесть явный перевес соперника в классе.

    Самуэле Дзанони — автор пока что единственного гола команды в отборе на ЧМ-2026.

    Австрия

    Турнирное положение: По итогам трех туров отборочного цикла Австрия набрала три очка и занимает четвертую позицию в группе.

    Команда на три пункта опережает нынешнего соперника, а также лишь по дополнительным показателям уступает второй и третьему в таблице Румынии и Кипру соответственно.

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  • 07/06/2025

    • Последние матчи: в своей предыдущей игре, которая пришлась на третий тур отбора, сборная в домашних стенах одержала победу над Румынией (2:1).

    Перед этим в ответном поединке плей-офф за выход в элиту Лиги наций на чужом поле потерпел поражение от Сербии (0:2) и остался во втором дивизионе.

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в четырех последних матчах, которые пришлись на разные турниры, Австрия выиграла лишь раз при двух ничьих и одном поражении.

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    Такая форма вроде бы говорит о не лучших шансах гостей на победу, тем не менее, если учесть явный перевес над соперником в классе, они все же высоки.

    Михаэль Грегорич и Марсель Забитцер — авторы пока что двух голов команды в отборе на ЧМ-2026.

    Статистика для ставок

    • в предпоследнем матче Сан-Марино забивали больше 5,5 голов

    • в трех из четырех последних матчей Австрии забивали обе команды

    • в четырех из пяти последних матчей Австрии забивали меньше 2,5 голов.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Австрия — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Её победа оценивается букмекерами с коэффициентом 1.04. Ничья — в 18.00, успех Сан-Марино — в 100.00.

    ТБ 2.5 считается более вероятным, чем ТМ 2.5 — 1.20 и 4.50.

    Прогноз: в предпоследнем матче хозяев забивали больше 5,5 голов. В поединке против фаворита их оборона вряд ли пропустит мало голов.

    При этом гости на голову превосходит соперника в классе.

    Ставка: тотал больше 4,5 голов за 2.18.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что гости забьют больше 4,5 голов, ведь они значительно превосходят в классе хозяев.

    Ставка: индивидуальный тотал Австрии больше 4,5 голов за 2.40

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Сан-Марино — Австрия?

    Матч Сан-Марино — Австрия состоится 10 июня 2025 года в 21:45 по московскому времени в рамках турнира: .

    Прогноз: какой прогноз на матч Сан-Марино — Австрия?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Тотал больше 4,5 голов.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Сан-Марино — Австрия?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Тотал больше 4,5 голов» с коэффициентом у букмекеров 2.18.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Сан-Марино — Австрия?

    Смотреть матч турнира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Сан-Марино — Австрия?

    Коэффициенты букмекеров: Австрия — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Её победа оценивается букмекерами с коэффициентом 1.04. Ничья — в 18.00, успех Сан-Марино — в 100.00.

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