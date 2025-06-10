Сан-Марино — Австрия: прогноз (к. 2.18) и ставка на ЧМ-2026 10 июня 2025 года

Сан-Марино
Австрия
Сан-Марино
Турнирное положение: По итогам двух сыгранных поединков отборочного цикла Сан-Марино не набрал ни одного очка и занимает последнюю, пятую позицию в группе.
Команда на три пункта уступает нынешнему сопернику, а также на три балла второй и третьему в таблице Румынии и Кипру соответственно.
Сан-Марино — Австрия: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках третьего тура квалификации на ЧМ-2026 сборная на чужом поле проиграла Боснии и Герцеговине (0:1).
Перед этим коллектив в рамках второго тура отборочного цикла на чемпионат мира также осталась без очков, когда в домашних стенах потерпел поражение от Румынии (1:5).
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в трёх последних матчах, которые пришлись на квалификацию на мундиаль, Сан-Марино потерпел три поражения.
Такая форма говорит о плохих шансах хозяев как на победу, так и на ничью, пусть даже и на своем поле, особенно если учесть явный перевес соперника в классе.
Самуэле Дзанони — автор пока что единственного гола команды в отборе на ЧМ-2026.
Австрия
Турнирное положение: По итогам трех туров отборочного цикла Австрия набрала три очка и занимает четвертую позицию в группе.
Команда на три пункта опережает нынешнего соперника, а также лишь по дополнительным показателям уступает второй и третьему в таблице Румынии и Кипру соответственно.
Последние матчи: в своей предыдущей игре, которая пришлась на третий тур отбора, сборная в домашних стенах одержала победу над Румынией (2:1).
Перед этим в ответном поединке плей-офф за выход в элиту Лиги наций на чужом поле потерпел поражение от Сербии (0:2) и остался во втором дивизионе.
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в четырех последних матчах, которые пришлись на разные турниры, Австрия выиграла лишь раз при двух ничьих и одном поражении.
Такая форма вроде бы говорит о не лучших шансах гостей на победу, тем не менее, если учесть явный перевес над соперником в классе, они все же высоки.
Михаэль Грегорич и Марсель Забитцер — авторы пока что двух голов команды в отборе на ЧМ-2026.
Статистика для ставок
- в предпоследнем матче Сан-Марино забивали больше 5,5 голов
- в трех из четырех последних матчей Австрии забивали обе команды
- в четырех из пяти последних матчей Австрии забивали меньше 2,5 голов.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Австрия — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Её победа оценивается букмекерами с коэффициентом 1.04. Ничья — в 18.00, успех Сан-Марино — в 100.00.
ТБ 2.5 считается более вероятным, чем ТМ 2.5 — 1.20 и 4.50.
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Прогноз: в предпоследнем матче хозяев забивали больше 5,5 голов. В поединке против фаворита их оборона вряд ли пропустит мало голов.
При этом гости на голову превосходит соперника в классе.
Ставка: тотал больше 4,5 голов за 2.18.
Прогноз: более рискованный прогноз, что гости забьют больше 4,5 голов, ведь они значительно превосходят в классе хозяев.
Ставка: индивидуальный тотал Австрии больше 4,5 голов за 2.40