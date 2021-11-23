В очередном экспрессе от LiveSport.ru рассмотрим поединки 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

«Мальме» — «Зенит»

Футбол. Лига чемпионов

«Мальме» на групповой стадии Лиги чемпионов после четырех туров не набрали ни одного очка и не забили ни одного гола, засев на дне таблице, где наверняка и останется.

В своем последнем сыгранном поединке данного еврокубка чемпион Швеции дома уступил «Челси» со счетом 0:1. Во внутреннем же первенстве коллектив борется за первое место. Накануне он в родных стенах расписал мировую со скромным «Хеккеном» 2:2.

«Зенит» на данный момент в квартете идет третьим, имея только теоретические шансы на выход в следующий этап. Питерцы в данной Лиге чемпионов трижды уступали, а также дома одолели предстоящего противника — 4:0.

В прошлом туре чемпион России на выезде потерпел поражение от «Ювентуса» 2:4. А вот в РПЛ коллектив выступает хорошо, и после первого круга уверенно лидируя в турнирной таблице. На выходных «Зенит» на своем поле разгромил«Нижний Новгород» 5:1.

Ординар на этот поединок

«Зенит» по составу намного сильнее «Мальме», и наверняка вновь докажет свое превосходство. В общем, стами здесь на викторию гостей с 0 форой.

Ставка: победа «Зенита» с форой 0 за 1.49.

«Янг Бойз» — «Аталанта»

Футбол. Лига чемпионов

С тремя набранными баллами «Янг Бойз» замыкает свою группу Лиги чемпионов, но команда еще не потеряла шансы на выход в плей-офф.

Стартовали бернцы с домашней виктории над «Манчестером Юнайтед» 2:1, после чего на потерпели три поражения подряд в данном соревновании. В чемпионате Швейцарии выступает не лучшим образом. Из последних четырех встреч он выиграл всего одну, и идет на четвертом месте.

«Аталанта» после четырех туров идет третьей в своей группе Лиги чемпионов. От лидера бергамцы отстают на два балла, так что еще вполне могут выйти в следующий раунд турнира.

Единственное поражение команда потерпела на выезде от «МЮ» 2:3, дважды расходилась миром и одолела дома предстоящего противника 1:0. Накануне «Аталанта» в родных стенах разгромила «Специю» 5:2, и закрепилась в турнирной таблице на четвертой позиции.

Ординар на этот поединок

«Янг Бойз» переживает сейчас спад, а «Аталанта» пребывает в неплохой форме. Поэтому считаем, что гости будут ближе к победе.

Ставка: победа «Аталанты» с форой 0 за 1.46.

«Динамо» Киев — «Бавария»

Футбол. Лига чемпионов

«Динамо» имеет не так много шансов продолжить еврокубковый сезон весной. После четырех туров группового этапа Лиги чемпионов команда Мирчи Луческу занимает последнее место в квартете с одним баллом в активе.

Этот пункт киевляне заработали на старте турнира с «Бенфикой» 0:0, после чего проиграли три матча подряд «всухую». Накануне «динамовцы» разгромили в УПЛ «Черноморец» 6:1 и вернули себе первую строку в таблице.

Ординар на этот поединок

«Бавария» оформила билет в плей-офф и практически гарантировала себе первое место в квартете. Мюнхенцы выиграли все четыре проведенных поединка с общим счетом 17:2.

Отметим, что «красные» выиграли все свои поединке в этом турнире с крупным счетом. Накануне они неожиданно уступили «Аугсбургу» 1:2 в чемпионате Германии, но остались во главе турнирки.

Вряд ли Нагельсманн на этот матч выставит сильнейший состав, однако даже ближайший резерв «Баварии» на голову сильнее основы киевлян.

Ставка: победа «Баварии» с форой (-1) за 1.41.

Итоговый коэффициент — 3.06.