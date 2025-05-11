Фернандес — Костюк. Ставка (к. 1.93) и прогноз на турнир в Риме 11 мая 2025 года

Канадка Лейла Фернандес сыграет против украинки Марты Костюк в третьем круге турнира в Риме. Матч пройдёт 11 мая, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Фернандес — Костюк, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Фернандес

Канадская теннисистка во втором круге «тысячника» в Риме одержала победу над хорваткой Антонией Рузич (6:4, 6:0). На корте спортсменки провели 1 час 24 минуты.

За это время Лейла Фернандес допустила три двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из восьми.

На грунте Фернандес также сыграла в Мадриде, где уступила американке Энн Ли (4:6, 6:3, 4:6).

Прогнозы на теннис

Лейла Фернандес занимает 26 место в рейтинге WTA.

Костюк

Марта Костюк во втором круге римского «тысячника» в двух сетах переиграла Дарью Касаткину из Австралии (6:4, 6:2). Время продолжалось 1 час 28 минут.

За это время украинская спортсменка выполнила три эйса, допустила шесть двойных ошибок и реализовала шесть брейк-пойнтов.

В стартовой игре Римского розыгрыша Марта Костюк добилась победы в матче против Александры Эалы из Филиппин (6:0, 6:1).

Марта Костюк занимает 27 место в рейтинге WTA.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На Костюк в этом матче можно поставить за 1.41, Фернандес букмекеры предлагают за 2.90.

Прогноз: Соперницы примерно одного уровня, конечно, на бумаге фаворитом считается Марта Костюк, но игра наверняка получится равной и теннисистки вполне могут сыграть три сета. Ставим на тотал геймов больше.

Рекомендуемая ставка: ТБ 21.5 с коэффициентом 1.93.