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    Костюк вырвет победу в яркой игре?

    Фернандес — Костюк. Ставка (к. 1.93) и прогноз на турнир в Риме 11 мая 2025 года

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    Прогноз и ставки на Фернандес — Костюк
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    Марта Костюк
    Канадка Лейла Фернандес сыграет против украинки Марты Костюк в третьем круге турнира в Риме. Матч пройдёт 11 мая, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Фернандес — Костюк, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Рим. Женщины 11 Мая 2025 года

    Лейла Фернандес

  • Канада
    •  Лейла Фернандес 12:00 Марта Костюк

    Марта Костюк

  • Украина
    •

    Фернандес

    Канадская теннисистка во втором круге «тысячника» в Риме одержала победу над хорваткой Антонией Рузич (6:4, 6:0). На корте спортсменки провели 1 час 24 минуты.

    За это время Лейла Фернандес допустила три двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из восьми.

    На грунте Фернандес также сыграла в Мадриде, где уступила американке Энн Ли (4:6, 6:3, 4:6).

    Прогнозы на теннис

    Лейла Фернандес занимает 26 место в рейтинге WTA.

    Костюк

    Марта Костюк во втором круге римского «тысячника» в двух сетах переиграла Дарью Касаткину из Австралии (6:4, 6:2). Время продолжалось 1 час 28 минут.

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    • За это время украинская спортсменка выполнила три эйса, допустила шесть двойных ошибок и реализовала шесть брейк-пойнтов.

    В стартовой игре Римского розыгрыша Марта Костюк добилась победы в матче против Александры Эалы из Филиппин (6:0, 6:1).

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    Марта Костюк занимает 27 место в рейтинге WTA.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: На Костюк в этом матче можно поставить за 1.41, Фернандес букмекеры предлагают за 2.90.

    Прогноз: Соперницы примерно одного уровня, конечно, на бумаге фаворитом считается Марта Костюк, но игра наверняка получится равной и теннисистки вполне могут сыграть три сета. Ставим на тотал геймов больше.

    Рекомендуемая ставка: ТБ 21.5 с коэффициентом 1.93.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Фернандес — Костюк?

    Матч Фернандес — Костюк состоится 11 мая 2025 года в 12:00 по московскому времени в рамках турнира: WTA.

    Прогноз: какой прогноз на матч Фернандес — Костюк?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: ТБ 21.5.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Фернандес — Костюк?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «ТБ 21.5» с коэффициентом у букмекеров 1.93.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Фернандес — Костюк?

    Смотреть матч турнира WTA в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Фернандес — Костюк?

    Коэффициенты букмекеров: : На Костюк в этом матче можно поставить за 1.41, Фернандес букмекеры предлагают за 2.90.

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