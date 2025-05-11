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    «Каролина» вновь выйдет вперед в серии с «Вашингтоном»

    Каролина — Вашингтон. Ставка (к. 1.89) и прогноз на хоккей, Кубок Стэнли, 11 мая 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Каролина» — «Вашингтон»
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    Джордан Стаал
    В третьем матче серии 1/4 финала плей-офф Национальной хоккейной лиги «Каролина» будет принимать «Вашингтон». Игра пройдет в «Lenovo-центре» 11 мая. Начало встречи — в 01:00 (мск). Ставка и прогноз на матч «Каролина» — «Вашингтон», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Хоккей. Кубок Стэнли 11 Мая 2025 года

    Каролина

  • Кубок Стэнли
    •  Каролина 01:00 Вашингтон

    Вашингтон

  • Кубок Стэнли
    •

    «Каролина»

    Путь к плей-офф: В 82 матчах регулярного сезона команда из Роли набрала 99 очков, с которыми закрепилась на 2-й строчке в таблице Столичного дивизиона, уйдя на 8 баллов в отрыв от ближайших преследователей.

    Последние матчи: После двух побед в рамках серии с «Нью-Джерси» «Каролина» допустила поражение на льду «Девилз» — 2:3 ОТ, которое затормозило прогресс «ураганов» лишь отчасти.

    Каролина — Вашингтон: коэффициенты букмекеров

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    Следом команда Рода Бриндамора вновь выиграла дважды — 5:2; 5:4 ОТ, а днями позже преуспела в первой встрече с «Вашингтоном» — 2:1 ОТ. Во второй игре на льду «Кэпс» гости потерпели неудачу — 1:3.

    Не сыграют: Йеспер Фаст, Марк Янковски (под вопросом).

    Состояние команды: «Каролина» является одним из наиболее последовательных клубов Восточной конференции в нынешнем плей-офф. И ранее «Кейнс» это доказали непосредственно на льду.

    Прогнозы и ставки на НХЛ

    После уверенной серии с «Нью-Джерси» команда Рода Бриндамора выдала качественный первый матч на катке «Вашингтона», продемонстрировав хороший контроль и превосходство в движении.

    Однако во втором матче «Каролине» не хватило агрессии и напора, чтобы зацепиться за второй гостевой результат. Несмотря на преимущество по числу бросков в створ, реализация «ураганов» осталась на низком уровне.

    «Вашингтон»

    Путь к плей-офф: На общем этапе чемпионата столичная команда набрала 111 очков, с которыми разместилась на 1-й строчке в таблице Восточной конференции, на 3 очка опередив «Торонто».

    Последние матчи: В первом плей-офф раунде «Вашингтон» допустил всего одну оплошность: в третьей игре, на льду «Монреаля», «Кэпиталз» потерпели крупное поражение — 3:6.

    До разгрома от «Канадиенс» команда Спенсера Карбери выиграла дважды, как и после неудачной встречи. В четвертьфинальной серии с «Каролиной» «Вашингтон» сперва уступил — 1:2 ОТ, но затем добился победы — 3:1.

    Не сыграют: Никлас Бэкстрем, Мартин Фехервари, Сонни Милано, Оши Ти Джей, Чарли Линдгрен.

    Состояние команды: После череды убедительных матчей с «Монреалем» «Вашингтон» рассматривался фаворитом домашнего этапа серии с «Каролиной», однако начало противостояния пошло не по плану.

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    В первой игре при родных трибунах коллектив Спенсера Карбери выглядел пассивно и неуверенно, за что поплатился результатом. Однако во второй встрече «Кэпиталз» вправили ситуацию.

    Показав расчетливый хоккей, «Вашингтон», без большого количества остроты в чужой зоне, выдал высокую реализацию и сопровождал все это минимальным количеством ошибок в обороне.

    Статистика для ставок

    • «Каролина» одержала 7 побед в 8 последних домашних матчах

    • Только в одной домашней игре из 3-х предыдущих «Каролина» пропустила больше гола

    • «Вашингтон» потерпел 7 поражений в 10 последних матчах на выезде

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Победа «Каролины» оценивается букмекерами в 1.93, ничья — в 4.56, а победа «Вашингтона» — в 3.42.

    На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.95, на тотал меньше 5.5 — за 1.93.

    Прогноз: Несмотря на противоречивые результаты, «Каролина» в рамках серии с «Вашингтоном» показывает довольно неплохую игру, имея высокие шансы преуспеть на домашней площадке.

    Ставка: «Каролина» не проиграет + ТМ 6.5 за 1.89.

    Прогноз: В предыдущих встречах соперники делали ставку на осторожность и предельную концентрацию в своей зоне, поэтому новый матч, вероятно, будет сопровождаться скромным началом, без явной инициативы с чьей-либо стороны.

    Ставка: Ничья в первом периоде за 2.55.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Каролина — Вашингтон?

    Матч Каролина — Вашингтон состоится 11 мая 2025 года в 01:00 по московскому времени в рамках турнира: .

    Прогноз: какой прогноз на матч Каролина — Вашингтон?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: «Каролина» не проиграет + ТМ 6.5.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Каролина — Вашингтон?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку ««Каролина» не проиграет + ТМ 6.5» с коэффициентом у букмекеров 1.89.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Каролина — Вашингтон?

    Смотреть матч турнира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Каролина — Вашингтон?

    Коэффициенты букмекеров: : Победа «Каролины» оценивается букмекерами в 1.93, ничья — в 4.56, а победа «Вашингтона» — в 3.42.

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    Каролина — Вашингтон: прогноз и ставка за 1.89, статистика, коэффициенты матча 11.05.202501:00. «Каролина» вновь выйдет вперед в серии с «Вашингтоном»
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