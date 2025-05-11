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    Череда неудач Алексы Грассо продолжится?

    Грассо — Силва. Ставка (к. 1.75) и прогноз на ММА, UFC 315, 11 мая 2025 года

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    Прогноз и ставки на Грассо — Силва
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    Алекса Грассо
    В рамках турнира UFC 315 11 мая состоится поединок Алексы Грассо и Наталии Силвы в женском наилегчайшем наилегчайшем весе. Начало — 04:30 (мск). Ставка и прогноз на матч Грассо — Силва, коэффициенты, форма соперников и статистика.

    Алекса Грассо

    Турнирное положение: Грассо бывшая чемпионка UFC в наилегчайшем весе. Сейчас она занимает первое место в рейтинге дивизиона. Мексиканка выступает в промоушене с 2016 года.

    Последние бои: В сентябре 2024 года Алекса проиграла Валентине Шевченко и лишилась чемпионского пояса. До этого их второй бой закончился вничью, а в марте 2023 года она сенсационно задушила Шевченко и забрала титул. Ранее Грассо победила двух соперниц решением судей.

    Состояние бойца: Потеря титула явно ударила по психологии 31-летней мексиканки. Но ее боксерские навыки и коричневый пояс по джиу-джитсу никуда не делись. Алекса умеет точно бить и контролировать темп, хотя против длинноруких бойцов ей тяжело. Проблемы с контролем клетки, которые проявились в последних боях, могут сыграть с ней злую шутку.

    Наталия Силва

    Турнирное положение: Силва занимает пятое место в рейтинге UFC в наилегчайшем весе. С момента своего дебюта в промоушене бразильянка еще ни разу не проиграла.

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    • Последние бои: В предыдущей встрече Силва победила бывшую чемпионку минимального веса Джессику Андраде. До этого она методично разбирала всех соперниц, не оставив шансов никому из пяти соперниц в промоушене.

    Состояние бойца: Бразильянка сейчас на пике формы. Силва отлично контролирует дистанцию и быстро контратакует. Навыки тхэквондо помогают ей эффективно работать ногами. Тренировки с Паоло Костой и другими топовыми бойцами только усилили ее арсенал.

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    Минусы — мало опыта против элитных бойцов и вопросы по выносливости в третьем раунде.

    Статистика для ставок

    • Грассо потерпела только одно поражение за 5 предыдущих встреч

    • Силва выиграла в UFC все 6 боев

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: В предстоящей встрече, по мнению букмекеров, Силва является фаворитом с коэффициентом 1.46, а на успех Грассо дают 2.65.

    Прогноз: Исход боя решится в стойке. Силва будет держать Грассо на расстоянии джебами и лоу-киками. Мексиканке придется искать способы сблизиться или перевести бой в партер. Сейчас много факторов на стороне бразильянки — серия побед, психологический подъем и физическое преимущество. Грассо может найти свои моменты, но в целом Силва должна контролировать ход поединка и победить решением судей.

    Ставка: Победа Наталии Силвы по очкам за 1.75.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Грассо — Силва?

    Матч Грассо — Силва состоится 11 мая 2025 года в 04:30 по московскому времени в рамках турнира: .

    Прогноз: какой прогноз на матч Грассо — Силва?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Победа Наталии Силвы по очкам за 1.75 .

    Ставка: на что сделать ставку в матче Грассо — Силва?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Победа Наталии Силвы по очкам за 1.75 » с коэффициентом у букмекеров 1.75 .

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Грассо — Силва?

    Смотреть матч турнира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Грассо — Силва?

    Коэффициенты букмекеров: В предстоящей встрече, по мнению букмекеров, Силва является фаворитом с коэффициентом 1.46, а на успех Грассо дают 2.65.

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    Грассо — Силва: прогноз и ставка за 1.75 , статистика, коэффициенты матча 11.05.202504:30. Череда неудач Алексы Грассо продолжится?
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