Грассо — Силва. Ставка (к. 1.75) и прогноз на ММА, UFC 315, 11 мая 2025 года

Алекса Грассо
Турнирное положение: Грассо бывшая чемпионка UFC в наилегчайшем весе. Сейчас она занимает первое место в рейтинге дивизиона. Мексиканка выступает в промоушене с 2016 года.
Последние бои: В сентябре 2024 года Алекса проиграла Валентине Шевченко и лишилась чемпионского пояса. До этого их второй бой закончился вничью, а в марте 2023 года она сенсационно задушила Шевченко и забрала титул. Ранее Грассо победила двух соперниц решением судей.
Состояние бойца: Потеря титула явно ударила по психологии 31-летней мексиканки. Но ее боксерские навыки и коричневый пояс по джиу-джитсу никуда не делись. Алекса умеет точно бить и контролировать темп, хотя против длинноруких бойцов ей тяжело. Проблемы с контролем клетки, которые проявились в последних боях, могут сыграть с ней злую шутку.
Наталия Силва
Турнирное положение: Силва занимает пятое место в рейтинге UFC в наилегчайшем весе. С момента своего дебюта в промоушене бразильянка еще ни разу не проиграла.
Последние бои: В предыдущей встрече Силва победила бывшую чемпионку минимального веса Джессику Андраде. До этого она методично разбирала всех соперниц, не оставив шансов никому из пяти соперниц в промоушене.
Состояние бойца: Бразильянка сейчас на пике формы. Силва отлично контролирует дистанцию и быстро контратакует. Навыки тхэквондо помогают ей эффективно работать ногами. Тренировки с Паоло Костой и другими топовыми бойцами только усилили ее арсенал.
Минусы — мало опыта против элитных бойцов и вопросы по выносливости в третьем раунде.
Статистика для ставок
- Грассо потерпела только одно поражение за 5 предыдущих встреч
- Силва выиграла в UFC все 6 боев
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: В предстоящей встрече, по мнению букмекеров, Силва является фаворитом с коэффициентом 1.46, а на успех Грассо дают 2.65.
Прогноз: Исход боя решится в стойке. Силва будет держать Грассо на расстоянии джебами и лоу-киками. Мексиканке придется искать способы сблизиться или перевести бой в партер. Сейчас много факторов на стороне бразильянки — серия побед, психологический подъем и физическое преимущество. Грассо может найти свои моменты, но в целом Силва должна контролировать ход поединка и победить решением судей.
- 1.90 Альдо — Захаби: прогноз и ставкаЗавтра в 05:00
- 1.56 Сен-Дени — Преполек: прогноз и ставкаЗавтра в 03:00
- 1.58 Ясудавичус — Андраде: прогноз и ставкаЗавтра в 02:00
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Ставка: Победа Наталии Силвы по очкам за 1.75.