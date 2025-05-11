Альдо — Захаби. Ставка (к. 1.90) и прогноз на ММА, UFC 315, 11 мая 2025 года

В рамках турнира UFC 315 11 мая состоится поединок Жозе Альдо и Айманна Захаби в легчайшем весе. Начало — 05:00 (мск). Ставка и прогноз на матч Альдо — Захаби, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Жозе Альдо

Турнирное положение: Альдо бывший чемпион UFC и WEC в полулегком весе. Сейчас он входит в топ-10 рейтинга дивизиона до 61 кг, занимая десятую строчку.

Последние бои: В предыдущем поединке бразилец проиграл раздельным решением Марио Баутисте, хотя многие фанаты считали, что судьи ошиблись. До этого Жозе вернулся после выступлений в боксе и победил Джонатана Мартинеса.

Состояние бойца: 38 лет и множество тяжелых боев сделали свое дело. Жозе уже не тот молодой чемпион, который сносил всех подряд. Но его техника в стойке по-прежнему на высоте. Лоу-кики Альдо опасны, а удары по корпусу могут сломить любого. Проблемы начинаются в поздних раундах, когда кардио дает сбой.

Айманн Захаби

Турнирное положение: Захаби дебютировал в промоушене несколько лет назад, но за это время уже успел подняться на 15-ю строчку рейтинга. Сейчас канадский боец стремится попасть в топ-10 легчайшего веса.

Последние бои: Канадец выиграл предыдущие 5 поединков. После единственного поражения в UFC от Рикардо Рамоса Айманн набрал отличную форму. В недавнем бою с Педро Муньосом он показал зрелую работу, а до этого победил Джавида Башарата по очкам. Его последний досрочный успех случился в 2023 году, когда Захаби нокаутировал Аори Куиленга.

Состояние бойца: За последние годы канадский боец заметно вырос. У Захаби хорошая работа в стойке на средней дистанции и приличный боксерский арсенал. Правда, в партере он не так убедителен, как в стойке. Да и выносливость в затяжных боях вызывает вопросы.

Часто бывает так, что Айманн хорошо начинает, но к третьему раунду заметно сбавляет.

Статистика для ставок

Альдо проиграл 2 из трех последних боев в UFC

Захаби не проигрывает на протяжении пяти боев

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: В этой встрече по мнению букмекеров Альдо считается фаворитом. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.42, тогда как на успех Захаби предлагают поставить с коэффициентом 2.86.

Прогноз: В этом бою опыт Альдо должен взять верх. Захаби еще не встречался с бойцами такого уровня. Жозе начнет активно, будет бить лоу-киками и работать по корпусу. Канадец попытается держать дистанцию, но класс Альдо должен сказаться. К третьему раунду бразилец создаст достаточный задел для победы по очкам.

Ставка: Победа Жозе Альдо по очкам за 1.90.