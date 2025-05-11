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    Жозе Альдо выйдет на победную тропу?

    Альдо — Захаби. Ставка (к. 1.90) и прогноз на ММА, UFC 315, 11 мая 2025 года

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    Прогноз и ставки на Альдо — Захаби
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    Жозе Альдо
    В рамках турнира UFC 315 11 мая состоится поединок Жозе Альдо и Айманна Захаби в легчайшем весе. Начало — 05:00 (мск). Ставка и прогноз на матч Альдо — Захаби, коэффициенты, форма соперников и статистика.

    Жозе Альдо

    Турнирное положение: Альдо бывший чемпион UFC и WEC в полулегком весе. Сейчас он входит в топ-10 рейтинга дивизиона до 61 кг, занимая десятую строчку.

    Последние бои: В предыдущем поединке бразилец проиграл раздельным решением Марио Баутисте, хотя многие фанаты считали, что судьи ошиблись. До этого Жозе вернулся после выступлений в боксе и победил Джонатана Мартинеса.

    Состояние бойца: 38 лет и множество тяжелых боев сделали свое дело. Жозе уже не тот молодой чемпион, который сносил всех подряд. Но его техника в стойке по-прежнему на высоте. Лоу-кики Альдо опасны, а удары по корпусу могут сломить любого. Проблемы начинаются в поздних раундах, когда кардио дает сбой.

    Айманн Захаби

    Турнирное положение: Захаби дебютировал в промоушене несколько лет назад, но за это время уже успел подняться на 15-ю строчку рейтинга. Сейчас канадский боец стремится попасть в топ-10 легчайшего веса.

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    • Последние бои: Канадец выиграл предыдущие 5 поединков. После единственного поражения в UFC от Рикардо Рамоса Айманн набрал отличную форму. В недавнем бою с Педро Муньосом он показал зрелую работу, а до этого победил Джавида Башарата по очкам. Его последний досрочный успех случился в 2023 году, когда Захаби нокаутировал Аори Куиленга.

    Состояние бойца: За последние годы канадский боец заметно вырос. У Захаби хорошая работа в стойке на средней дистанции и приличный боксерский арсенал. Правда, в партере он не так убедителен, как в стойке. Да и выносливость в затяжных боях вызывает вопросы.

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    Часто бывает так, что Айманн хорошо начинает, но к третьему раунду заметно сбавляет.

    Статистика для ставок

    • Альдо проиграл 2 из трех последних боев в UFC

    • Захаби не проигрывает на протяжении пяти боев

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: В этой встрече по мнению букмекеров Альдо считается фаворитом. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.42, тогда как на успех Захаби предлагают поставить с коэффициентом 2.86.

    Прогноз: В этом бою опыт Альдо должен взять верх. Захаби еще не встречался с бойцами такого уровня. Жозе начнет активно, будет бить лоу-киками и работать по корпусу. Канадец попытается держать дистанцию, но класс Альдо должен сказаться. К третьему раунду бразилец создаст достаточный задел для победы по очкам.

    Ставка: Победа Жозе Альдо по очкам за 1.90.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Альдо — Захаби?

    Матч Альдо — Захаби состоится 11 мая 2025 года в 05:00 по московскому времени в рамках турнира: .

    Прогноз: какой прогноз на матч Альдо — Захаби?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Победа Жозе Альдо по очкам .

    Ставка: на что сделать ставку в матче Альдо — Захаби?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Победа Жозе Альдо по очкам » с коэффициентом у букмекеров 1.90 .

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Альдо — Захаби?

    Смотреть матч турнира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Альдо — Захаби?

    Коэффициенты букмекеров: В этой встрече по мнению букмекеров Альдо считается фаворитом. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.42, тогда как на успех Захаби предлагают поставить с коэффициентом 2.86.

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    Альдо — Захаби: прогноз и ставка за 1.90 , статистика, коэффициенты матча 11.05.202505:00. Жозе Альдо выйдет на победную тропу?
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