«Астон Вилла» цепляется за Лигу Чемпионов: Уоткинс зарешал против «Борнмута»

Весеннее солнце над «Виталити» и 1307 болельщиков в гостевом секторе — всё говорило о спокойствии, но на поле происходила борьба за будущее. «Астон Вилла», ещё месяц назад игравшая на «Парк де Пренс», теперь приехала в гости к «Борнмуту», и этот выезд, лишённый глянца и заголовков, стал, возможно, самым важным для команды Унаи Эмери в этом сезоне.

Футбол. Англия. Премьер-лига Борнмут — Астон Вилла 0:1 Гол: 0:1 Олли Уоткинс (45 + 6') Борнмут: Кепа Аррисабалага, Адам Смит (Дэвид Брукс, 70'), Илья Забарный (Хулиан Араухо, 88'), Милош Керкез (Дэниэл Джеббисон, 88'), Тайлер Адамс (Маркос Сенеси, 76'), Льюис Кук, Маркус Таверньер, Алекс Скотт (Джастин Клюйверт, 46'), Дин Хейзен, Энтойн Семеньо, Эванилсон Астон Вилла: Дамиан Эмилиано Мартинес, Бубакар Камара, Лука Динь, Тайрон Мингс (Пау Торрес, 70'), Эзри Конса, Джейкоб Рэмси, Марко Асенсио (Джон МакГинн, 70'), Амаду Онана, Мэтти Кэш, Олли Уоткинс, Морган Роджерс (Ян Матсен, 89') Предупреждения: Алекс Скотт (27'), Марко Асенсио (28'), Адам Смит (45 + 4'), Дамиан Эмилиано Мартинес (45 + 5'), Джейкоб Рэмси (45 + 5'), Илья Забарный (78'), Джейкоб Рэмси (80'), Дин Хейзен (83'), Эзри Конса (90 + 1')

Бесценный гол перед перерывом

Матч начал разворачиваться как долгий пролог. Обе команды щупали пространство, искали слабые места, но не решались бить первыми. «Вилла» временами владела инициативой, но создавала мало, а «Борнмут» был аккуратен и сдержан. Первый тревожный звоночек прозвенел на 43-й минуте, когда Асенсио ударом с линии штрафной угодил в штангу. Потом Кепа дважды спас после ударов Камара и Кэша, но хозяева не сделали выводов.

И вот — шестая добавленная минута. «Борнмут» выбивает мяч после стандарта, но Антуан Семеньо почему-то решает сыграть пяткой и теряет мяч. Последовал перехват, подача Моргана Роджерса с фланга — и Олли Уоткинс, будто из ниоткуда, мягко подрезает мяч в дальний угол. Это был его 75-й гол в Премьер-лиге — рекорд, который оставил в прошлом Габби Агбонлахора.

Борнмут — Астон Вилла gettyimages.com

Возможно, это был не только важнейший мяч сезона для «Виллы», но и момент, когда Уоткинс окончательно утвердился как ключевой человек в атаке. Ещё в апреле он жаловался на нехватку игрового времени и конкуренцию с Рэшфордом. Теперь — решает в важнейший момент.

Проблемы из ниоткуда

Второй тайм начался спокойно. «Вилла» играла с чувством меры: без спешки, но с намерением дожать. Камара пробил мимо издали, Асенсио продолжал расшатывать фланг, но чего-то по-настоящему острого у ворот Кепы не было.

А затем случилась глупость. Джейкоб Рэмзи, уже имевший жёлтую за столкновение с капитаном хозяев Адамом Смитом, решил остановить контратаку руками — и тут же увидел перед собой красную карточку. Осталось играть десять минут, и «Борнмут», до этого почти беззубый, почувствовал кровь.

Борнмут — Астон Вилла gettyimages.com

Семеньо начал раз за разом лезть в штрафную, Эванилсон выиграл воздух у Мингса и пробил в створ — Мартинес вытащил. С флангов посыпались подачи, Скотт и Брукс оживили игру. И на последней минуте добавленного времени Семеньо оказался в идеальной позиции, пробил — но тут же наткнулся на настоящую стену из Аргентины. Мартинес снова спас. А затем — Кэш с линии вынес мяч буквально из-под ног Джеббисона. Всё. Победа.

Не красивая, но важная победа

Это была не самая зрелищная «Вилла» Эмери. Скорее — собранная, прагматичная, взрослая. Без Тилеманса, без запаса энергии на фоне насыщенного календаря. Но с характером. И с Уоткинсом, снова важным страйкером.

Борнмут — Астон Вилла gettyimages.com

Эта победа позволила «Вилле» подняться на шестое место и, главное, обеспечила им как минимум участие в еврокубках. Но задачи у Эмери выше — выход в Лигу чемпионов. Для этого нужно обыграть «Тоттенхэм» и «Манчестер Юнайтед» в заключительных турах. Без Рэмзи, но с восстановленным авторитетом и мечтой вернуться в Лигу Чемпионов.

А вот «Борнмут» проснулся слишком поздно. Пять матчей без поражений, приличный ход — но сдержанная игра большую часть встречи не дала результата. Только в последние десять минут команда Ираолы начала выглядеть как претендент на Европу: Семеньо, Эванилсон, Сенеси и Забарный создали больше, чем за предыдущие восемьдесят минут вместе. Но когда не забиваешь — не выигрываешь. И сейчас, на финише сезона, это особенно больно.

Календарь и таблица АПЛ

Шансы всё ещё есть — восьмое место может дать еврокубки, если «Кристал Пэлас» проиграет финал Кубка Англии «Манчестер Сити». Но для этого нужно обыгрывать сам «Сити» на выезде и не оступиться с «Лестером».