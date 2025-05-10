«Астон Вилла» цепляется за Лигу Чемпионов: Уоткинс зарешал против «Борнмута»

Бесценный гол перед перерывом
Матч начал разворачиваться как долгий пролог. Обе команды щупали пространство, искали слабые места, но не решались бить первыми. «Вилла» временами владела инициативой, но создавала мало, а «Борнмут» был аккуратен и сдержан. Первый тревожный звоночек прозвенел на 43-й минуте, когда Асенсио ударом с линии штрафной угодил в штангу. Потом Кепа дважды спас после ударов Камара и Кэша, но хозяева не сделали выводов.
И вот — шестая добавленная минута. «Борнмут» выбивает мяч после стандарта, но Антуан Семеньо почему-то решает сыграть пяткой и теряет мяч. Последовал перехват, подача Моргана Роджерса с фланга — и Олли Уоткинс, будто из ниоткуда, мягко подрезает мяч в дальний угол. Это был его 75-й гол в Премьер-лиге — рекорд, который оставил в прошлом Габби Агбонлахора.
Возможно, это был не только важнейший мяч сезона для «Виллы», но и момент, когда Уоткинс окончательно утвердился как ключевой человек в атаке. Ещё в апреле он жаловался на нехватку игрового времени и конкуренцию с Рэшфордом. Теперь — решает в важнейший момент.
Проблемы из ниоткуда
Второй тайм начался спокойно. «Вилла» играла с чувством меры: без спешки, но с намерением дожать. Камара пробил мимо издали, Асенсио продолжал расшатывать фланг, но чего-то по-настоящему острого у ворот Кепы не было.
А затем случилась глупость. Джейкоб Рэмзи, уже имевший жёлтую за столкновение с капитаном хозяев Адамом Смитом, решил остановить контратаку руками — и тут же увидел перед собой красную карточку. Осталось играть десять минут, и «Борнмут», до этого почти беззубый, почувствовал кровь.
Семеньо начал раз за разом лезть в штрафную, Эванилсон выиграл воздух у Мингса и пробил в створ — Мартинес вытащил. С флангов посыпались подачи, Скотт и Брукс оживили игру. И на последней минуте добавленного времени Семеньо оказался в идеальной позиции, пробил — но тут же наткнулся на настоящую стену из Аргентины. Мартинес снова спас. А затем — Кэш с линии вынес мяч буквально из-под ног Джеббисона. Всё. Победа.
Не красивая, но важная победа
Это была не самая зрелищная «Вилла» Эмери. Скорее — собранная, прагматичная, взрослая. Без Тилеманса, без запаса энергии на фоне насыщенного календаря. Но с характером. И с Уоткинсом, снова важным страйкером.
Эта победа позволила «Вилле» подняться на шестое место и, главное, обеспечила им как минимум участие в еврокубках. Но задачи у Эмери выше — выход в Лигу чемпионов. Для этого нужно обыграть «Тоттенхэм» и «Манчестер Юнайтед» в заключительных турах. Без Рэмзи, но с восстановленным авторитетом и мечтой вернуться в Лигу Чемпионов.
А вот «Борнмут» проснулся слишком поздно. Пять матчей без поражений, приличный ход — но сдержанная игра большую часть встречи не дала результата. Только в последние десять минут команда Ираолы начала выглядеть как претендент на Европу: Семеньо, Эванилсон, Сенеси и Забарный создали больше, чем за предыдущие восемьдесят минут вместе. Но когда не забиваешь — не выигрываешь. И сейчас, на финише сезона, это особенно больно.
Шансы всё ещё есть — восьмое место может дать еврокубки, если «Кристал Пэлас» проиграет финал Кубка Англии «Манчестер Сити». Но для этого нужно обыгрывать сам «Сити» на выезде и не оступиться с «Лестером».