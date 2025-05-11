Мухаммад — Маддалена. Ставка (к. 1.90) и прогноз на ММА, UFC 315, 11 мая 2025 года

В рамках турнира UFC 315 11 мая в главном событии вечера состоится титульный поединок Белала Мухаммада и Джек Делла Маддалена в полусреднем весе. Начало — 07:00 (мск). Ставка и прогноз на матч Мухаммад — Маддалена, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Белал Мухаммад

Турнирное положение: Мухаммад действующий чемпион UFC в полусреднем весе. Американец завоевал пояс в июле 2024 года, переиграв Леона Эдвардса, и теперь проводит первую защиту титула.

Последние бои: За последние пять боев Мухаммад одержал пять побед. В 2024 году он единогласным решением взял верх над Эдвардсом, а до этого перебоксировал Гилберта Бернса. В 2022 году он техническим нокаутом остановил Шона Брэди и уверенно победил единогласным решением Висенте Луке.

Состояние бойца: Белал мастер контроля в партере. Его стиль заключается в давлении в стойке, последующих клинчах и переводах на настил, где он доминирует за счет выносливости и борцовских навыков. Однако критики называют его «королем решений»: 18 из 24 побед в ММА были добыты по очкам.

Джек Маддалена

Турнирное положение: Маддалена восходящая звезда UFC. Джек занимает четвертую строчку в рейтинге полусреднего веса. Австралиец провел семь боев в лиге, все — победные, и теперь получил шанс на титул.

Последние бои: За последние пять поединков Маддалена 3 раза побеждал досрочно. В марте 2025 года он нокаутировал Гилберта Бернса, в декабре 2024-го разобрался с Кевином Холландом (победа по очкам). Единственный спорный момент — победа раздельным решением над Басилем Хафезом.

Состояние бойца: Маддалена агрессивный нокаутер с тяжелыми руками. Он любит начинать бой с разменов, давя на соперника и выискивая момент для финиша.

Однако его борьба и защита от тейкдаунов остаются слабым звеном.

Статистика для ставок

Мухаммад провел 15 боев в UFC: 13 побед по очкам, 1 нокаут, 1 технический нокаут

Маддалена завершил 7 из 17 побед нокаутами

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: В этой встрече букмекеры считают Белала Мухаммада фаворитом. На его победу дают коэффициент 1.36, тогда как успех Маддалены оценивают в 2.74.

Прогноз: Мухаммад не станет драться в стойке всю дистанцию. С первых секунд он начнет давить на Маддалену, зажимая его у сетки и пытаясь перевести в партер. Австралиец ответит сериями ударов, но чемпион переживет стартовый натиск. К третьему раунду Маддалена начнет уставать, а Белал усилит контроль, работая в клинче и на земле. Бой продлится все пять раундов, а победу единогласным решением одержит действующий чемпион.

Ставка: Победа Белала Мухаммада по очкам за 1.90.