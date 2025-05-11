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    Белал Мухаммад останется чемпионом в полусреднем весе?

    Мухаммад — Маддалена. Ставка (к. 1.90) и прогноз на ММА, UFC 315, 11 мая 2025 года

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    Прогноз и ставки на Мухаммад — Маддалена
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    Белал Мухаммад
    В рамках турнира UFC 315 11 мая в главном событии вечера состоится титульный поединок Белала Мухаммада и Джек Делла Маддалена в полусреднем весе. Начало — 07:00 (мск). Ставка и прогноз на матч Мухаммад — Маддалена, коэффициенты, форма соперников и статистика.

    Белал Мухаммад

    Турнирное положение: Мухаммад действующий чемпион UFC в полусреднем весе. Американец завоевал пояс в июле 2024 года, переиграв Леона Эдвардса, и теперь проводит первую защиту титула.

    Последние бои: За последние пять боев Мухаммад одержал пять побед. В 2024 году он единогласным решением взял верх над Эдвардсом, а до этого перебоксировал Гилберта Бернса. В 2022 году он техническим нокаутом остановил Шона Брэди и уверенно победил единогласным решением Висенте Луке.

    Состояние бойца: Белал мастер контроля в партере. Его стиль заключается в давлении в стойке, последующих клинчах и переводах на настил, где он доминирует за счет выносливости и борцовских навыков. Однако критики называют его «королем решений»: 18 из 24 побед в ММА были добыты по очкам.

    Джек Маддалена

    Турнирное положение: Маддалена восходящая звезда UFC. Джек занимает четвертую строчку в рейтинге полусреднего веса. Австралиец провел семь боев в лиге, все — победные, и теперь получил шанс на титул.

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    • Последние бои: За последние пять поединков Маддалена 3 раза побеждал досрочно. В марте 2025 года он нокаутировал Гилберта Бернса, в декабре 2024-го разобрался с Кевином Холландом (победа по очкам). Единственный спорный момент — победа раздельным решением над Басилем Хафезом.

    Состояние бойца: Маддалена агрессивный нокаутер с тяжелыми руками. Он любит начинать бой с разменов, давя на соперника и выискивая момент для финиша.

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    Однако его борьба и защита от тейкдаунов остаются слабым звеном.

    Статистика для ставок

    • Мухаммад провел 15 боев в UFC: 13 побед по очкам, 1 нокаут, 1 технический нокаут

    • Маддалена завершил 7 из 17 побед нокаутами

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: В этой встрече букмекеры считают Белала Мухаммада фаворитом. На его победу дают коэффициент 1.36, тогда как успех Маддалены оценивают в 2.74.

    Прогноз: Мухаммад не станет драться в стойке всю дистанцию. С первых секунд он начнет давить на Маддалену, зажимая его у сетки и пытаясь перевести в партер. Австралиец ответит сериями ударов, но чемпион переживет стартовый натиск. К третьему раунду Маддалена начнет уставать, а Белал усилит контроль, работая в клинче и на земле. Бой продлится все пять раундов, а победу единогласным решением одержит действующий чемпион.

    Ставка: Победа Белала Мухаммада по очкам за 1.90.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Мухаммад — Маддалена?

    Матч Мухаммад — Маддалена состоится 11 мая 2025 года в 07:00 по московскому времени в рамках турнира: .

    Прогноз: какой прогноз на матч Мухаммад — Маддалена?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Победа Белала Мухаммада по очкам .

    Ставка: на что сделать ставку в матче Мухаммад — Маддалена?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Победа Белала Мухаммада по очкам » с коэффициентом у букмекеров 1.90 .

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Мухаммад — Маддалена?

    Смотреть матч турнира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Мухаммад — Маддалена?

    Коэффициенты букмекеров: В этой встрече букмекеры считают Белала Мухаммада фаворитом. На его победу дают коэффициент 1.36, тогда как успех Маддалены оценивают в 2.74.

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    Мухаммад — Маддалена: прогноз и ставка за 1.90 , статистика, коэффициенты матча 11.05.202507:00. Белал Мухаммад останется чемпионом в полусреднем весе?
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