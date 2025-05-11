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    Сен-Дени быстро финиширует Преполека?

    Сен-Дени — Преполек. Ставка (к. 1.56) и прогноз на ММА, UFC 315, 11 мая 2025 года

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    Прогноз и ставки на Сен-Дени — Преполек
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    Бенуа Сен-Дени
    В рамках турнира UFC 315 11 мая состоится поединок Бенуа Сен-Дени и Кайла Преполека в легком весе. Начало — 03:00 (мск). Ставка и прогноз на матч Сен-Дени — Преполек, коэффициенты, форма соперников и статистика.

    Бенуа Сен-Дени

    Турнирное положение: Сен-Дени занимает 13-е место в рейтинге UFC в легком весе. Француз является бывшим чемпионом Staredown Fighting Championship в полусреднем дивизионе.

    Последние бои: В 2024 году Бенуа потерпел два поражения техническими нокаутами от Дастина Порье и Ренато Мойкано. До этого у него была впечатляющая серия из пяти досрочных побед, включая яркие финиши в стойке над Мэттом Фреволой и Тиаго Мойзесом, а также сабмишены в боях Исмаэлем Бонфимом и другими соперниками.

    Состояние бойца: 29-летний возраст позволяет французу находиться на пике физической формы. Сен-Дени обладает отличными навыками бразильского джиу-джитсу и дзюдо. Все его 13 побед одержаны досрочно: 9 сабмишенами и 4 нокаутами.

    Кайл Преполек

    Турнирное положение: Преполек возвращается в UFC после нескольких лет выступлений в других промоушенах. Канадец выходит на данный поединок на коротком уведомлении.

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    • Последние бои: После неудачного дебюта в UFC в 2019 году, где он проиграл Нордину Талебу и Остину Хаббарду, Преполек оказался вне промоушена. Недавно он одержал эффектную победу нокаутом в июне, которая стала третьей подряд в его серии побед.

    Состояние бойца: В свои 35 лет Преполек уже ветеран спорта. Канадец известен нокаутирующей мощью, особенно в первых раундах. Из 18 побед 10 одержаны нокаутами, включая эффектные хай-кики и бэкфисты. Также имеет 4 победы болевыми приемами. Слабые стороны — защита от тейкдаунов (всего 40%) и плохая выносливость в затяжных боях.

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    Бой на коротком уведомлении (всего 5 дней) серьезно ограничивает его шансы на успех.

    Статистика для ставок

    • Сен-Дени одержал все 13 побед досрочно (9 сабмишенами, 4 нокаутами)

    • Преполек одержал 10 из 18 побед нокаутами

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: В этой встрече по мнению букмекеров Сен-Дени считается явным фаворитом. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.08, тогда как на успех Преполека предлагают поставить за 7.00.

    Прогноз: Француз наверняка сделает ставку на борьбу и переводы в партер, используя слабую защиту канадца от тейкдаунов. Учитывая навыки Сен-Дени в джиу-джитсу и историю Преполека с поражениями болевыми приемами, наиболее вероятный исход — досрочная победа француза удушающим приемом во втором раунде.

    Ставка: Победа Бенуа Сен-Дени в первом раунде за 1.56.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Сен-Дени — Преполек?

    Матч Сен-Дени — Преполек состоится 11 мая 2025 года в 03:00 по московскому времени в рамках турнира: .

    Прогноз: какой прогноз на матч Сен-Дени — Преполек?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Победа Бенуа Сен-Дени в первом раунде за 1.56 .

    Ставка: на что сделать ставку в матче Сен-Дени — Преполек?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Победа Бенуа Сен-Дени в первом раунде за 1.56 » с коэффициентом у букмекеров 1.56 .

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Сен-Дени — Преполек?

    Смотреть матч турнира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Сен-Дени — Преполек?

    Коэффициенты букмекеров: В этой встрече по мнению букмекеров Сен-Дени считается явным фаворитом. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.08, тогда как на успех Преполека предлагают поставить за 7.00.

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    Сен-Дени — Преполек: прогноз и ставка за 1.56 , статистика, коэффициенты матча 11.05.202503:00. Сен-Дени быстро финиширует Преполека?
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