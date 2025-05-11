Ясудавичус — Андраде. Ставка (к. 1.58) и прогноз на ММА, UFC 315, 11 мая 2025 года

В рамках турнира UFC 315 11 мая состоится поединок Жасмин Ясудавичус и Джессики Андраде в женском наилегчайшем весе. Начало — 02:00 (мск). Ставка и прогноз на матч Ясудавичус — Андраде, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Жасмин Ясудавичус

Турнирное положение: Ясудавичус занимает девятое место в рейтинге UFC в наилегчайшем весе. При этом в последнее время канадка демонстрирует невероятный прогресс в дивизионе.

Последние бои: В феврале 2025 года Жасмин одержала победу единогласным решением судей над Майрой Буэно Сильвой. До этого она одолела Ариану Да Силву удушающим приемом Д’Арс. В июле 2024 года одержала победу по очкам над Фатимой Клайн, а в январе задушила Присцилу Кашуэйру. Последнее поражение было в сентябре 2023 года от Трейси Кортес.

Состояние бойца: Жасмин находится в отличной форме. Ясудавичус грамотно использует борьбу, обладает коричневым поясом по джиу-джитсу. В стойке предпочитает работать на средней дистанции.

Джессика Андраде

Турнирное положение: Андраде бывшая чемпионка UFC в женском минимальном весе. Сейчас бразильянка входит в топ-15 рейтинга в двух дивизионах и пытается вернуться на вершину.

Последние бои: В предыдущем поединке Джессика уступила Наталии Силве единогласным решением судей. В апреле прошлого года Андраде победила Марину Родригес раздельным вердиктом. В ноябре 2023 года нокаутировала Маккензи Дерн. Но до этого уступила трижды подряд.

Состояние бойца: Андраде остается опасной соперницей с богатым опытом. Несмотря на невысокий рост (165 см), бразильянка обладает мощным ударом и хорошим грэпплингом. Однако последние выступления показывают проблемы с формой и концентрацией.

Импульсивность иногда приводит к тактическим ошибкам.

Статистика для ставок

Ясудавичус выиграла 4 боя подряд

У Андраде только 2 победы за 6 предыдущих встреч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: В грядущем противостоянии по мнению букмекеров Ясудавичус считается фаворитом за 1.29. На победу Андраде дают 3.15.

Прогноз: Ясудавичус будет использовать преимущество в габаритах, держать дистанцию и контролировать соперницу в партере. Андраде попытается сократить расстояние и навязать размен в ближнем бою. Учитывая текущую форму обеих спортсменок, преимущество в актуальной форме и домашние стены — победа Ясудавичус решением судей наиболее вероятный исход встречи.

Ставка: Победа Жасмин Ясудавичус по очкам за 1.58.