Ясудавичус — Андраде. Ставка (к. 1.58) и прогноз на ММА, UFC 315, 11 мая 2025 года

Жасмин Ясудавичус
Турнирное положение: Ясудавичус занимает девятое место в рейтинге UFC в наилегчайшем весе. При этом в последнее время канадка демонстрирует невероятный прогресс в дивизионе.
Последние бои: В феврале 2025 года Жасмин одержала победу единогласным решением судей над Майрой Буэно Сильвой. До этого она одолела Ариану Да Силву удушающим приемом Д’Арс. В июле 2024 года одержала победу по очкам над Фатимой Клайн, а в январе задушила Присцилу Кашуэйру. Последнее поражение было в сентябре 2023 года от Трейси Кортес.
Состояние бойца: Жасмин находится в отличной форме. Ясудавичус грамотно использует борьбу, обладает коричневым поясом по джиу-джитсу. В стойке предпочитает работать на средней дистанции.
Джессика Андраде
Турнирное положение: Андраде бывшая чемпионка UFC в женском минимальном весе. Сейчас бразильянка входит в топ-15 рейтинга в двух дивизионах и пытается вернуться на вершину.
Последние бои: В предыдущем поединке Джессика уступила Наталии Силве единогласным решением судей. В апреле прошлого года Андраде победила Марину Родригес раздельным вердиктом. В ноябре 2023 года нокаутировала Маккензи Дерн. Но до этого уступила трижды подряд.
Состояние бойца: Андраде остается опасной соперницей с богатым опытом. Несмотря на невысокий рост (165 см), бразильянка обладает мощным ударом и хорошим грэпплингом. Однако последние выступления показывают проблемы с формой и концентрацией.
Импульсивность иногда приводит к тактическим ошибкам.
Статистика для ставок
- Ясудавичус выиграла 4 боя подряд
- У Андраде только 2 победы за 6 предыдущих встреч
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: В грядущем противостоянии по мнению букмекеров Ясудавичус считается фаворитом за 1.29. На победу Андраде дают 3.15.
Прогноз: Ясудавичус будет использовать преимущество в габаритах, держать дистанцию и контролировать соперницу в партере. Андраде попытается сократить расстояние и навязать размен в ближнем бою. Учитывая текущую форму обеих спортсменок, преимущество в актуальной форме и домашние стены — победа Ясудавичус решением судей наиболее вероятный исход встречи.
Ставка: Победа Жасмин Ясудавичус по очкам за 1.58.