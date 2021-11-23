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    «Аталанта» удачно погостит в Берне?

    «Янг Бойз» — «Аталанта». Прогноз, ставка (к. 2.00) на футбол, Лига чемпионов, 23 ноября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Янг Бойз» — «Аталанта»
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    Руслан Малиновский
    «Янг Бойз» сыграет на своем поле с «Аталантой» в рамках 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов. Матч пройдет 23 ноября, начало — в 23:00 мск. «Янг Бойз» — «Аталанта»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. Группа F 23 Ноября 2021 года
    Янг Бойз
  • Лига чемпионов. Группа F
    •  Янг Бойз 23:00 Аталанта Аталанта
  • Бергамо
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 3.70
  • X
  • 3.90
  • 2
  • 1.90
  • Ставка!
    •

    «Янг Бойз»

    «Янг Бойз» традиционно сильно играет в родных стенах. Швейцарцы не раз и не два повергали здесь в шок признанных грандов.

    Правда, нынешняя диспозиция выглядит сложнее. Нужно обязательно обыгрывать итальянцев, причем сделать это без своего лидера Кристиана Фасснахта.

    В Италии «Янг Бойз» уступил минимально. А вот в минувшем туре чемпионата Швейцарии команда расписала мировую с «Грасхоппером» (1:1).

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    Кроме Фасснахта помочь хозяевам не сможет защитник Мохамед Камара. Также в лазарете находится голкипер Давид фон Балльмос.

    «Аталанта»

    Бергамаски провели ударный уик-энд. «Аталанта» в Серии А просто-таки уничтожила «Специю» (5:2).

    На данный момент земляки Труффальдино занимают только 3 место в своем квартете. С отставанием от дуэта лидеров в два пункта еще не все потеряно, но нужно исключительно побеждать в этом матче.

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    • «Аталанта» подходит к этой встрече почти в оптимальном составе. Правда, не сыграет травмированный Робин Госенс.

    У Джан Пьеро Гасперини отличный подбор исполнителей. Даже такие мастера как Руслан Малиновский не всегда выходят в стартовом составе!

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Аталанту» за 2.00, на ничью за 3.90, а на «Янг Бойз» — за 3.57.

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    Швейцарцам нужно исключительно атаковать, к тому же наверняка скажется отсутствие Фасснахта.

    «Аталанта» имеет отличный подбор исполнителей, и наверняка добьется своего.

    Итальянцы смотрятся мощнее, к тому же имеют длинную скамейку. Наши прогноз и ставка — Победа «Аталанты» с коэффициентом 2.00.

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    «Янг Бойз» — «Аталанта»: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты матча 23.11.2021. Прогнозы на футбол. «Аталанта» удачно погостит в Берне?
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