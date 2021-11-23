«Янг Бойз»
«Янг Бойз» традиционно сильно играет в родных стенах. Швейцарцы не раз и не два повергали здесь в шок признанных грандов.
Правда, нынешняя диспозиция выглядит сложнее. Нужно обязательно обыгрывать итальянцев, причем сделать это без своего лидера Кристиана Фасснахта.
В Италии «Янг Бойз» уступил минимально. А вот в минувшем туре чемпионата Швейцарии команда расписала мировую с «Грасхоппером» (1:1).
Все прогнозы на Лигу чемпионов
Кроме Фасснахта помочь хозяевам не сможет защитник Мохамед Камара. Также в лазарете находится голкипер Давид фон Балльмос.
«Аталанта»
Бергамаски провели ударный уик-энд. «Аталанта» в Серии А просто-таки уничтожила «Специю» (5:2).
На данный момент земляки Труффальдино занимают только 3 место в своем квартете. С отставанием от дуэта лидеров в два пункта еще не все потеряно, но нужно исключительно побеждать в этом матче.
«Аталанта» подходит к этой встрече почти в оптимальном составе. Правда, не сыграет травмированный Робин Госенс.
У Джан Пьеро Гасперини отличный подбор исполнителей. Даже такие мастера как Руслан Малиновский не всегда выходят в стартовом составе!
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Аталанту» за 2.00, на ничью за 3.90, а на «Янг Бойз» — за 3.57.
Швейцарцам нужно исключительно атаковать, к тому же
«Аталанта» имеет отличный подбор исполнителей, и наверняка добьется своего.
Итальянцы смотрятся мощнее, к тому же имеют длинную скамейку. Наши прогноз и ставка — Победа «Аталанты» с коэффициентом 2.00.