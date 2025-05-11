Голден Стэйт — Миннесота. Ставка (к. 1.90) и прогноз на матч баскетбол, НБА, 11 мая 2025 года

Голден Стэйт
Миннесота
«Голден Стэйт»
Путь в плей-офф: «Голден Стэйт» пришлось сыграть все 7 матчей против «Хьюстона», чтобы обеспечить себе путёвку во второй круг плей-офф (4:3 — победа в серии).
Последние матчи: Без ключевого игрока Стефена Карри «Голден Стэйт» проиграл во второй игре серии с «Миннесотой» (93:117), позволив «лесным волкам» сравнять счёт в серии.
Голден Стэйт — Миннесота: коэффициенты букмекеров
Не сыграют: С травмой подколенного сухожилия в лазарете команды оказался лидер «золотых» Стефен Карри.
Состояние команды: Карри выбыл из строя в самом начале первого матча серии с «Миннесотой». Фаворит калифорнийцев может пропустить все игры с «лесными волками» из-за травмы.
«Миннесота»
Путь в плей-офф: «Миннесота» в первом раунде плей-офф переиграла «Лос-Анджелес Лейкерс» в пяти матчах (4:1 — победа в серии).
Последние матчи: «Лесным волкам» удалось восстановить равновесие в противостоянии с «золотыми» (117:93). В составе команды из Миннеаполиса результативной игрой отметился Джулиус Рэндл, форвард оформил дабл-дабл из 24 очков и 11 передач.
Не сыграют: В лазарете команды находится Роб Морелли, который травмировал лодыжку.
Состояние команды: Один из лидеров команды Энтони Эдвардс подвернул голеностоп во втором матче противостояния с «Голден Стэйт». Баскетболиста выносили на руках за пределы площадки, однако игрок смог вернуться на паркет во второй половине поединка и помог «Миннесоте» одержать первую победу в серии.
Статистика для ставок
- «Миннесота» в первом раунде плей-офф обыграла «Лос-Анджелес Лейкерс» (4:1)
- «Голден Стэйт» в первом раунде плей-офф обыграл «Хьюстон» (4:3)
- «Голден Стэйт» vs «Миннесота» (счёт в серии — 1:1)
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Миннесота» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На её победу ставки принимаются с коэффициентом 1.44. На победу «Голден Стэйт» — 2.80.
ТБ 200.5 и ТМ 200.5 принимаются с коэффициентом — 1.87 и 1.93.
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Прогноз: «Миннесота» перехватила инициативу в битве с «Голден Стэйт», калифорнийцы без Стефена Карри, а «лесные волки» смогли сравнять счёт в серии.
Ставка: Фора «Миннесоты» (-5.5) с коэффициентом 1.90.
Прогноз: 210 очков забросили команды друг другу во второй игре серии.
Ставка: ТБ 205.5 с коэффициентом 2.30.