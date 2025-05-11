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    «Миннесота» выйдет вперёд в серии?

    Голден Стэйт — Миннесота. Ставка (к. 1.90) и прогноз на матч баскетбол, НБА, 11 мая 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Голден Стэйт» — «Миннесота»
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    «Голден Стэйт» — «Хьюстон»
    В третьем матче второго раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации «Голден Стэйт» будет принимать «Миннесоту». Игра пройдет на стадионе «Чейз Центр» 11 мая. Начало встречи — в 03:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Голден Стэйт» — «Миннесота», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Баскетбол. НБА. Плей-офф 11 Мая 2025 года

    Голден Стэйт

  • Окленд
    •  Голден Стэйт 03:30 Миннесота

    Миннесота

  • НБА. Плей-офф
    •

    «Голден Стэйт»

    Путь в плей-офф: «Голден Стэйт» пришлось сыграть все 7 матчей против «Хьюстона», чтобы обеспечить себе путёвку во второй круг плей-офф (4:3 — победа в серии).

    Последние матчи: Без ключевого игрока Стефена Карри «Голден Стэйт» проиграл во второй игре серии с «Миннесотой» (93:117), позволив «лесным волкам» сравнять счёт в серии.

    Голден Стэйт — Миннесота: коэффициенты букмекеров

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    Не сыграют: С травмой подколенного сухожилия в лазарете команды оказался лидер «золотых» Стефен Карри.

    Прогнозы и ставки на НБА

    Состояние команды: Карри выбыл из строя в самом начале первого матча серии с «Миннесотой». Фаворит калифорнийцев может пропустить все игры с «лесными волками» из-за травмы.

    «Миннесота»

    Путь в плей-офф: «Миннесота» в первом раунде плей-офф переиграла «Лос-Анджелес Лейкерс» в пяти матчах (4:1 — победа в серии).

    Последние матчи: «Лесным волкам» удалось восстановить равновесие в противостоянии с «золотыми» (117:93). В составе команды из Миннеаполиса результативной игрой отметился Джулиус Рэндл, форвард оформил дабл-дабл из 24 очков и 11 передач.

    Не сыграют: В лазарете команды находится Роб Морелли, который травмировал лодыжку.

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    Состояние команды: Один из лидеров команды Энтони Эдвардс подвернул голеностоп во втором матче противостояния с «Голден Стэйт». Баскетболиста выносили на руках за пределы площадки, однако игрок смог вернуться на паркет во второй половине поединка и помог «Миннесоте» одержать первую победу в серии.

    Статистика для ставок

    • «Миннесота» в первом раунде плей-офф обыграла «Лос-Анджелес Лейкерс» (4:1)

    • «Голден Стэйт» в первом раунде плей-офф обыграл «Хьюстон» (4:3)

    • «Голден Стэйт» vs «Миннесота» (счёт в серии — 1:1)

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Миннесота» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На её победу ставки принимаются с коэффициентом 1.44. На победу «Голден Стэйт» — 2.80.

    ТБ 200.5 и ТМ 200.5 принимаются с коэффициентом — 1.87 и 1.93.

    Прогноз: «Миннесота» перехватила инициативу в битве с «Голден Стэйт», калифорнийцы без Стефена Карри, а «лесные волки» смогли сравнять счёт в серии.

    Ставка: Фора «Миннесоты» (-5.5) с коэффициентом 1.90.

    Прогноз: 210 очков забросили команды друг другу во второй игре серии.

    Ставка: ТБ 205.5 с коэффициентом 2.30.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Голден Стэйт — Миннесота?

    Матч Голден Стэйт — Миннесота состоится 11 мая 2025 года в 03:30 по московскому времени в рамках турнира: НБА.

    Прогноз: какой прогноз на матч Голден Стэйт — Миннесота?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Фора «Миннесоты» (-5.5).

    Ставка: на что сделать ставку в матче Голден Стэйт — Миннесота?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Фора «Миннесоты» (-5.5)» с коэффициентом у букмекеров 1.90.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Голден Стэйт — Миннесота?

    Смотреть матч турнира НБА в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Голден Стэйт — Миннесота?

    Коэффициенты букмекеров: : «Миннесота» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На её победу ставки принимаются с коэффициентом 1.44. На победу «Голден Стэйт» — 2.80.

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    Голден Стэйт — Миннесота: прогноз и ставка за 1.90, статистика, коэффициенты матча 11.05.202503:30. «Миннесота» выйдет вперёд в серии?
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