Голден Стэйт — Миннесота. Ставка (к. 1.90) и прогноз на матч баскетбол, НБА, 11 мая 2025 года

В третьем матче второго раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации «Голден Стэйт» будет принимать «Миннесоту». Игра пройдет на стадионе «Чейз Центр» 11 мая. Начало встречи — в 03:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Голден Стэйт» — «Миннесота», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Голден Стэйт»

Путь в плей-офф: «Голден Стэйт» пришлось сыграть все 7 матчей против «Хьюстона», чтобы обеспечить себе путёвку во второй круг плей-офф (4:3 — победа в серии).

Последние матчи: Без ключевого игрока Стефена Карри «Голден Стэйт» проиграл во второй игре серии с «Миннесотой» (93:117), позволив «лесным волкам» сравнять счёт в серии.

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Не сыграют: С травмой подколенного сухожилия в лазарете команды оказался лидер «золотых» Стефен Карри.

Прогнозы и ставки на НБА

Состояние команды: Карри выбыл из строя в самом начале первого матча серии с «Миннесотой». Фаворит калифорнийцев может пропустить все игры с «лесными волками» из-за травмы.

«Миннесота»

Путь в плей-офф: «Миннесота» в первом раунде плей-офф переиграла «Лос-Анджелес Лейкерс» в пяти матчах (4:1 — победа в серии).

Последние матчи: «Лесным волкам» удалось восстановить равновесие в противостоянии с «золотыми» (117:93). В составе команды из Миннеаполиса результативной игрой отметился Джулиус Рэндл, форвард оформил дабл-дабл из 24 очков и 11 передач.

Не сыграют: В лазарете команды находится Роб Морелли, который травмировал лодыжку.

Состояние команды: Один из лидеров команды Энтони Эдвардс подвернул голеностоп во втором матче противостояния с «Голден Стэйт». Баскетболиста выносили на руках за пределы площадки, однако игрок смог вернуться на паркет во второй половине поединка и помог «Миннесоте» одержать первую победу в серии.

Статистика для ставок

«Миннесота» в первом раунде плей-офф обыграла «Лос-Анджелес Лейкерс» (4:1)

«Голден Стэйт» в первом раунде плей-офф обыграл «Хьюстон» (4:3)

«Голден Стэйт» vs «Миннесота» (счёт в серии — 1:1)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Миннесота» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На её победу ставки принимаются с коэффициентом 1.44. На победу «Голден Стэйт» — 2.80.

ТБ 200.5 и ТМ 200.5 принимаются с коэффициентом — 1.87 и 1.93.

Прогноз: «Миннесота» перехватила инициативу в битве с «Голден Стэйт», калифорнийцы без Стефена Карри, а «лесные волки» смогли сравнять счёт в серии.

Ставка: Фора «Миннесоты» (-5.5) с коэффициентом 1.90.

Прогноз: 210 очков забросили команды друг другу во второй игре серии.

Ставка: ТБ 205.5 с коэффициентом 2.30.