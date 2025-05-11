Соболенко — Кенин. Ставка (к. 1.94) и прогноз на турнир в Риме 11 мая 2025 года

Белоруска Арина Соболенко сыграет против американки Софии Кенин в третьем круге турнира WTA 1000 в Риме (Италия). Матч пройдет 11 мая, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Соболенко — Кенин, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Соболенко

В стартовом матче Арина выиграла у россиянки Анастасии Потаповой — 6:2, 6:2.

Белорусская теннисистка продлила победную серию до семи матчей.

На прошлой неделе Соболенко выиграла титул на «тысячнике» в Мадриде. В финале первая ракетка мира одержала победу над американкой Кори Гауфф (6:3, 7:6).

Прогнозы на теннис

Соболенко выиграла 21 матч из последних 23-х. После февральского турнира в Дубае она еще ни разу не проигрывала раньше финала.

Кенин

София тоже попала в число сеяных и стартовала сразу со второго круга.

В первом матче американка не оставила шансов россиянке Анастасии Павлюченковой — 6:3, 6:0.

Кенин прошла хотя бы раунд уже на седьмом турнире подряд.

На этом отрезке ее лучшим результатом пока остается выход в финал грунтового «пятисотника» в Чарлстоне.

На недавнем «тысячнике» в Мадриде Кенин проиграла в третьем раунде Анастасии Потаповой.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Соболенко в этом матче можно поставить за 1.12, победу Кенин букмекеры предлагают за 6.00.

Прогноз: Арина выиграла три из четырех матчей против Софии. При этом их единственная встреча на грунте, которая состоялась два года назад в Риме, завершилась победой американки со счетом 7:6, 6:2. В предстоящем матче Кенин возьмет максимум пять-шесть геймов. Вряд ли кто-то сейчас способен остановить лучшую теннисистку мира.

Рекомендуемая ставка: победа Соболенко + тотал геймов меньше 19,5 за 1.94.