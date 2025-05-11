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    Соболенко снова проиграет Кенин на римском грунте?

    Соболенко — Кенин. Ставка (к. 1.94) и прогноз на турнир в Риме 11 мая 2025 года

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    Арина Соболенко
    Белоруска Арина Соболенко сыграет против американки Софии Кенин в третьем круге турнира WTA 1000 в Риме (Италия). Матч пройдет 11 мая, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Соболенко — Кенин, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Рим. Женщины 11 Мая 2025 года

    Арина Соболенко

  • Белоруссия
    •  Арина Соболенко 12:00 Софья Кенин

    Софья Кенин

  • США
    •

    Соболенко

    В стартовом матче Арина выиграла у россиянки Анастасии Потаповой — 6:2, 6:2.

    Белорусская теннисистка продлила победную серию до семи матчей.

    На прошлой неделе Соболенко выиграла титул на «тысячнике» в Мадриде. В финале первая ракетка мира одержала победу над американкой Кори Гауфф (6:3, 7:6).

    Прогнозы на теннис

    Соболенко выиграла 21 матч из последних 23-х. После февральского турнира в Дубае она еще ни разу не проигрывала раньше финала.

    Кенин

    София тоже попала в число сеяных и стартовала сразу со второго круга.

    В первом матче американка не оставила шансов россиянке Анастасии Павлюченковой — 6:3, 6:0.

    Кенин прошла хотя бы раунд уже на седьмом турнире подряд.

    На этом отрезке ее лучшим результатом пока остается выход в финал грунтового «пятисотника» в Чарлстоне.

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    На недавнем «тысячнике» в Мадриде Кенин проиграла в третьем раунде Анастасии Потаповой.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Соболенко в этом матче можно поставить за 1.12, победу Кенин букмекеры предлагают за 6.00.

    Прогноз: Арина выиграла три из четырех матчей против Софии. При этом их единственная встреча на грунте, которая состоялась два года назад в Риме, завершилась победой американки со счетом 7:6, 6:2. В предстоящем матче Кенин возьмет максимум пять-шесть геймов. Вряд ли кто-то сейчас способен остановить лучшую теннисистку мира.

    Рекомендуемая ставка: победа Соболенко + тотал геймов меньше 19,5 за 1.94.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Соболенко — Кенин?

    Матч Соболенко — Кенин состоится 11 мая 2025 года в 12:00 по московскому времени в рамках турнира: WTA.

    Прогноз: какой прогноз на матч Соболенко — Кенин?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Победа Соболенко + тотал геймов меньше 19,5.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Соболенко — Кенин?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Победа Соболенко + тотал геймов меньше 19,5» с коэффициентом у букмекеров 1.94.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Соболенко — Кенин?

    Смотреть матч турнира WTA в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Соболенко — Кенин?

    Коэффициенты букмекеров: на Соболенко в этом матче можно поставить за 1.12, победу Кенин букмекеры предлагают за 6.00.

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    Соболенко — Кенин: прогноз и ставка за 1.94, статистика, коэффициенты матча 11.05.202512:00. Соболенко снова проиграет Кенин на римском грунте?
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