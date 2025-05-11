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    «Эдмонтон» доведет отрыв в серии до неприличного?

    Эдмонтон — Вегас. Ставка (к. 2.23), прогноз на матч плей-офф НХЛ, 11 мая 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Эдмонтон» — «Вегас»
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    «Эдмонтон»
    В матче плей-офф Национальной хоккейной лиги «Эдмонтон» будет принимать «Вегас». Игра пройдет на «Роджерс Плейс Арене» 11 мая. Начало встречи — в 04:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Эдмонтон» — «Вегас», коэффициенты, форма соперников и статистика.

    «Эдмонтон»

    Турнирное положение: С «Эдмонтоном» происходит что-то невероятное, поскольку команда попросту перестала проигрывать.

    Последние матчи: Уже два матча серии против клуба из Невады «Эдмонтон» положил в свой карман, и это при том, что они проходили на территории врага.

    Травмированные игроки: Проблемы Экхольма со здоровьем только усугубляются, хотя тренерский штаб «Эдмонтона» рассчитывал на него в серии против «рыцарей».

    Общий тонус: Сложно представить, что может остановить канадский клуб от очередного выхода в финал конференциии, где вполне может случиться повторение прошлогодней серии против «Далласа».

    «Вегас»

    Турнирное положение: После уверенного завершения серии против «дикарей» у «Вегаса» было неплохое настроение, способное ударно начать первые матчти противотяония с «Эдмонтоном».

    Прогнозы и ставки на НХЛ

    Последние матчи: Но все оказалось не так просто, как могло показаться на первый взгляд, и «Вегас» проигрывает уже 0:2, в том числе и за счет собственных ошибок.

    Травмированные игроки: Весь сезон «Вегас» играет без Ленера, но швед вряд ли чем мог помочь своему клубу в серии с «Ойлерз».

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    Общий тонус клуба: Гостям нужно забирать обе встречи в Канаде, если они рассчитывают побороться за выход в финал западной конференции.

    Статистика для ставок

    • «Вегас» проиграл три из последних четырех матчей на территории «нефтяников»

    • «Эдмонтон» не проигрывает шесть матчей кряду

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 2.23, на ничью — 4.66, на гостей — 2.71.

    Прогноз: «Эдмонтон» продолжит побеждать.

    Альтернативный прогноз: Снова получится результативный хоккей, где нападение будет доминировать над защитой на протяжении всей игры.

    Ставка: П1 с коэффициентом 2.23.

    Альтернативная ставка: ТБ 7 с коэффициентом 2.40.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Эдмонтон — Вегас?

    Матч Эдмонтон — Вегас состоится 11 мая 2025 года в 04:00 по московскому времени в рамках турнира: .

    Прогноз: какой прогноз на матч Эдмонтон — Вегас?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: П1.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Эдмонтон — Вегас?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «П1» с коэффициентом у букмекеров 2.23.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Эдмонтон — Вегас?

    Смотреть матч турнира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Эдмонтон — Вегас?

    Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 2.23, на ничью — 4.66, на гостей — 2.71.

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