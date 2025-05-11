Эдмонтон — Вегас. Ставка (к. 2.23), прогноз на матч плей-офф НХЛ, 11 мая 2025 года

В матче плей-офф Национальной хоккейной лиги «Эдмонтон» будет принимать «Вегас». Игра пройдет на «Роджерс Плейс Арене» 11 мая. Начало встречи — в 04:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Эдмонтон» — «Вегас», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Эдмонтон»

Турнирное положение: С «Эдмонтоном» происходит что-то невероятное, поскольку команда попросту перестала проигрывать.

Последние матчи: Уже два матча серии против клуба из Невады «Эдмонтон» положил в свой карман, и это при том, что они проходили на территории врага.

Травмированные игроки: Проблемы Экхольма со здоровьем только усугубляются, хотя тренерский штаб «Эдмонтона» рассчитывал на него в серии против «рыцарей».

Общий тонус: Сложно представить, что может остановить канадский клуб от очередного выхода в финал конференциии, где вполне может случиться повторение прошлогодней серии против «Далласа».

«Вегас»

Турнирное положение: После уверенного завершения серии против «дикарей» у «Вегаса» было неплохое настроение, способное ударно начать первые матчти противотяония с «Эдмонтоном».

Прогнозы и ставки на НХЛ

Последние матчи: Но все оказалось не так просто, как могло показаться на первый взгляд, и «Вегас» проигрывает уже 0:2, в том числе и за счет собственных ошибок.

Травмированные игроки: Весь сезон «Вегас» играет без Ленера, но швед вряд ли чем мог помочь своему клубу в серии с «Ойлерз».

Общий тонус клуба: Гостям нужно забирать обе встречи в Канаде, если они рассчитывают побороться за выход в финал западной конференции.

Статистика для ставок

«Вегас» проиграл три из последних четырех матчей на территории «нефтяников»

«Эдмонтон» не проигрывает шесть матчей кряду

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 2.23, на ничью — 4.66, на гостей — 2.71.

Прогноз: «Эдмонтон» продолжит побеждать.

Альтернативный прогноз: Снова получится результативный хоккей, где нападение будет доминировать над защитой на протяжении всей игры.

Ставка: П1 с коэффициентом 2.23.

Альтернативная ставка: ТБ 7 с коэффициентом 2.40.