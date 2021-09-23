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    «Фенербахче»
    В очередном экспрессе от LiveSport.ru рассмотрим поединки чемпионатов Турции и Швеции. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

    «Фенербахче» — «Гиресунспор»

    Футбол. Чемпионат Турции

    Перед данной встречей «Фенербахче» идет только седьмым в текущем чемпионате Турции, но в случае победы в предстоящей игре коллектив поднимется в тройку лидеров.

    Пока в турецком первенстве «канарейки» потерпели только одно поражение, которое было в минувшем туре в гостях от «Башакшехира» со счетом 0:2. Еще они раз сыграли вничью и добились трех викторий.

    «Гиресунспор» по итогам прошлого сезона смог подняться в элиту турецкого футбола из первой лиги. Правда, в вышке новичок пока не может освоится.

    За пять проведенных встреч коллектив четыре раза уступал и один поединок свел вничью, поделив очки в минувшем туре дома с «Коньяспор» 0:0. Причем в данном чемпионате «Гиресунспор» еще не забил ни одного гола.

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    • Один из грандов турецкого футбола в родных стенах не должен иметь проблем с новичком элиты. Ставим на хозяев с форой -1.

    Ставка: победа «Фенербахче» с форой (-1) за 1.69.

    «Кальмар» — АИК

    Футбол. Чемпионат Швеции

    С 30 набранными очками «Кальмар» находится на седьмой строки в турнирной таблице чемпионата Швеции, но от четвертой еврокубковой позиции он отстает на пять баллов.

    В отрезке последних семь матчей первенства «красно-белые» теряли очки только в двух случаях, раз сыграв вничью и раз уступив. К данному поединку они подходят с серий из двух побед.

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    Столичный клуб в этом сезоне ведет борьбу за золотые награды шведского первенства. На текущий момент он идет первым, однако ряд конкурентом находятся совсем на незначительном расстоянии.

    В минувшем туре чемпионата АИК на своем поле обыграл «Гетеборг» 3:1, что стало для коллектива шестой викторией за последние семь встреч. Еще в данном отрезке была мировая с аутсайдером «Мьельбю» 0:0.

    И хотя оба коллектива находятся в хорошей форме, в этом поединке все-таки ближе к победе, как мы считаем, будут гости, на которых ставим с 0 форой.

    Ставка: победа АИКа с форой 0 за 1.71.

    «Хаммарбю» — «Гетеборг»

    Футбол. Чемпионат Швеции

    «Хаммарбю» ведет борьбу за попадание в еврокубки. Сейчас он находится на шестой позиции в турнирной таблице, уступая четвертой заветной строке пять баллов.

    В рамках первенства страны «зелено-белые» за семь последних встреч добыли всего лишь две виктории, трижды еще сыграв вничью и два раза уступив. В минувшем туре они дома переиграли середняка «Варберг» со счетом 1:0.

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    «Гетеборгу» же еще предстоит отстаивать свое место в элитном дивизионе. Сейчас он разместился на 11 строке в турнирной таблице, но от опасной зоны оторвался всего на пять баллов.

    «Ангелы» не могут похвастаться стабильными результатами в этом сезоне. Так за последние восемь встреч они смогли добиться только двух побед, раз сыграли вничью и потерпели аж пять поражений.

    Гости хоть и выступают нестабильно, но зачастую обмениваются голами со своими соперниками. Скорее всего, и этот поединок не будет исключением.

    Ставка: обе забьют — да за 1.88.

    Общий коэффициент — 5.43.

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    Экспресс дня 23 сентября: прогноз, ставка (5.43), статистика, коэффициенты матча 23.09.2021. Экспресс. «Фенер» накажет новичка, АИК останется во главе Аллсвенскан
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