«Спартак» разбил «Химки», ЦСКА переиграл «Пари НН» и стал бронзовым призером РПЛ

В матче 30-го тура чемпионата Россииразгромилсо счетом 5:0.

Наиль Умяров, Манфред Угальде, Ливай Гарсия, Рикарду Мангаш и Роман Зобнин стали авторами забитых мячей в этом матче.

Футбол. Россия. Премьер-лига Спартак — Химки 5:0 Голы: 1:0 Наиль Умяров (4'), 2:0 Манфред Угальде (36'), 3:0 Леви Гарсия (82'), 4:0 икарду Мангаш (84'), 5:0 Роман Зобнин (88') Спартак: Александр Максименко, Алексис Дуарте, Срджан Бабич, Олег Рябчук (Никита Чернов, 79'), Маркос Маркиньос, Даниил Хлусевич, Наиль Умяров (Данил Пруцев, 79'), Эсекьель Барко (Роман Зобнин, 61'), Пабло Солари (икарду Мангаш, 80'), Леви Гарсия, Манфред Угальде (Massalyga N., 79') Химки: Игорь Обухов, Дани Фернандес (Резиуан Мирзов, 66'), Георгий Джикия, Александр Филин, Петар Голубович (Илья Садыгов, 81'), Данил Степанов (Ориньо, 71'), Алекс Корредера, Роберт Мехия, Илья Берковский (Бутта Магомедов, 46'), Лукас Вера, Антон Заболотный (Александр Руденко, 66')

«Спартак» набрал 57 очков и финишировал на четвертом месте в турнирной таблице РПЛ. У «Химок» 29 баллов и 12-е место.

Календарь и таблица РПЛ

В параллельной игре ЦСКА в родных стенах одолел «Пари НН» со счетом 2:0.

Победу «армейцам» принесли точные удары Ивана Облякова и Артема Шуманского в каждом из таймов.

Футбол. Россия. Премьер-лига ЦСКА — Пари НН 2:0 Голы: 1:0 Иван Обляков (пенальти) (39'), 2:0 Shumansky A. (90') ЦСКА: Игорь Акинфеев, Игорь Дивеев, Виллиан Роша, Мойзес, Иван Обляков, Матвей Кисляк, Миралем Пьянич (Bandikyan A., '), Кирилл Глебов (Аббосбек Файзуллаев, 76'), Адольфо Гайч (Хелвен, 76'), Секу Койта (Alerrandro, 82'), Тамерлан Мусаев (Shumansky A., 82') Пари НН: Никита Медведев, Виктор Александров, Кирилл Гоцук, Свен Карич, Станислав Магкеев (Николай Калинский, 59'), Никита Каккоев (Максим Шнапцев, '), Александр Эктов (Валерий Царукян, 69'), Мамаду Майга, Владислав Карапузов, Александр Трошечкин (Castillo J., 59'), Вячеслав Грулёв (Тиаго Весино, 59')

ЦСКА с 59 очками стал третьим в турнирной таблице и выиграл бронзовые медали, «Пари НН» (27) — 13-й и сыграет в стыковых матчах.