Флорида — Каролина. Ставка (к. 2.20) и прогноз на хоккей, Кубок Стэнли, 25 мая 2025 года

В третьем матче серии 1/2 финала плей-офф Национальной хоккейной лиги «Флорида» будет принимать «Каролину». Игра пройдет на «Арене Амерант Банк» 25 мая. Начало встречи — в 03:00 (мск). Ставка и прогноз на матч «Флорида» — «Каролина», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Флорида»

Путь к плей-офф: Регулярный чемпионат «Флорида» закончила в первой тройке Атлантического дивизиона. Набрав 98 очков, команда на 1 балл обошла «Оттаву» и на 7 пунктов обогнала «Монреаль».

Последние матчи: В рамках предыдущей серии «Пантерз» провели семь матчей с «Торонто», вернувшись в борьбу после двух подряд поражений в Онтарио. В заключительной игре «Флорида» разбила «Мэйпл Лифс» в выезде — 6:1.

Удержав высокую динамику игрового движения, команда Пола Мориса ярко дебютировала в финале Востока, где без колебаний сокрушила «Каролину» в двух подряд гостевых встречах — 5:2, 5:0.

Не сыграют: Сэм Рейнхарт (под вопросом).

Состояние команды: С серией убедительных результатов по ходу текущего плей-офф, «Флорида» вошла в число главных претендентов на Кубок Стэнли.

Прогнозы и ставки на хоккей

В большинстве предыдущих матчей игра команды Пола Мориса сопровождается энергичным ритмом при сохранении правильного баланса между атакующей активностью и концентрацией в оборонительной фазе.

В последнем противостоянии Востока «Флорида» обозначила свое тактическое превосходство, безупречно выступив на территории «Каролины». Под давлением «Пантерз» удержали свою структуру и сделали колоссальный рывок к финалу.

«Каролина»

Путь к плей-офф: «Каролина» завершила регулярку на 2-й позиции в таблице Столичного дивизиона. С 99 очками в активе, «Харрикейнз» опередили своего единственного конкурента — «Нью-Джерси» — на 8 пунктов.

Последние матчи: Предыдущий кубковый этап не предполагал никаких проблем, несмотря на то что «Каролине» пришлось противостоять «Вашингтону» — лидеру Востока по итогам общего цикла чемпионата.

После поражения во второй встрече команда Рода Бриндамора выдала череду побед — 4:0; 5:2; 3:1 и поставила точку в пяти матчах. С первыми настоящими трудностями «Кейнс» столкнулись в финале конференции, дважды уступив «Флориде» дома — 2:5; 0:5.

Не сыграют: Йеспер Фаст, Джайлен Чатфилд (под вопросом).

Состояние команды: «Каролина» весьма неплохо провела общий этап чемпионата, а в Кубке Стэнли показала высокий уровень игры, делая ставку на компактность и давление.

Наступательная модель коллектива Рода Бриндамора предполагает активную работу в чужой зоне, а общий игровой рисунок строится на сохранении высокого темпа и быстром движении на всех участках площадки.

Одним из важнейших элементов в структуре «Каролины» является стабильная реализация. Однако в двух предыдущих матчах «Кейнс» не удалось обеспечить необходимое пространство в зоне атаки.

Статистика для ставок

«Флорида» не проигрывает на протяжении 3-х последних матчей

В 4-х играх из 5 предыдущих «Флорида» забивала не менее 5 голов

В 3-х личных встречах из 4-х последних на льду «Флориды» был пробит тотал больше 5.5

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Флориды» оценивается букмекерами в 2.20, ничья — в 4.20, а победа «Каролины» — в 2.95.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.08, на тотал меньше 5.5 — за 1.82.

Прогноз: На льду «Каролины» команда Пола Мориса доминировала во всех отношениях — от эффективности в завершающей стадии атак до надежности в обороне. На домашней площадке «Флорида» имеет все необходимое, чтобы сохранить этот игровой рисунок.

Ставка: «Флорида» победит за 2.20.

Прогноз: Ранее атакующие исполнители «Пантерз» не испытывали никаких проблем с точки зрения распоряжения моментами у ворот «Каролины». Вероятно, в третьем матче в этом отношении не произойдет никаких существенных перемен.

Ставка: Индивидуальный тотал «Флориды» больше 3 за 2.12.