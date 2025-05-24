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    Выиграет ли «Штутгарт» Кубок Германии?

    Арминия — Штутгарт: прогноз ставки на финал Кубка Германии 24 мая 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Арминия» — «Штутгарт»
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    Ник Вольтемаде
    24 мая в финале Кубка Германии по футболу сыграют «Арминия» и «Штутгарт». Начало игры — в 21:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Арминия» — «Штутгарт», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Германия. Кубок 24 Мая 2025 года

    Арминия

  • Билефельд
    •  Арминия 21:00 Штутгарт

    Штутгарт

  • Штутгарт
    •

    «Арминия»

    Турнирное положение: «Арминия» на пути в финал прошла пять стадий Кубка Германии, разобравшись с «Ганновером», «Унион Берлином», «Фрайбургом», «Вердером» и «Байером».

    Команда по итогам этого сезона вышла во вторую Бундеслигу после того, как стала чемпионом третьего дивизиона, где на два очка опередила ближайшего преследователя «Динамо» Дрезден.

    Арминия — Штутгарт: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках заключительного, 38-го тура национального чемпионата клуб на своем поле переиграл «Вальдхоф» (1:0).

    Ранее в предыдущем, 37-м туре третьего немецкого дивизиона коллектив на чужом поле также набрал максимум очков, одержав победу над «Унтерхахингом» (2:1).

    Прогнозы и ставки на футбол

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в 13-ти последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Арминия» ни разу не проиграла при 11-ти победах и двух ничьих.

    Это говорит о неплохих шансах клуба на успех, тем более если учесть, что ранее он выбил соперников, которые обошли его соперника в первой Бундеслиге, тем не менее, важно учитывать и разницу в классе.

    Мариус Вёрль — лучший бомбардир команды в Кубке Германии текущего сезона с тремя голами.

    «Штутгарт»

    Турнирное положение: «Штутгарт» также на пути в финал кубка преодолел пять стадий турнира, обыграв «Пройсен», «Кайзерслаутерн», «Ян Регенсбург» и «Аугсбург» и «РБ Лейпциг».

    Команда по итогам сезона в первой Бундеслиге заняла девятую позицию с отставанием в два очка от зоны еврокубков (топ-6), поэтому триумф в кубке — это еще и путевка в Лигу Европы.

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    • Последние матчи: в своей предыдущей игре в 34-м туре национального первенства клуб одержал победу над «РБ Лейпциг» (3:2).

    Перед этим в рамках 33-го тура немецкого чемпионата коллектив также набрал три очка, на своем поле разгромив «Аугсбург» с результатом 4:0.

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в трех последних поединках, которые пришлись на национальное первенство, «Штутгарт» неизменно выигрывал.

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    Это говорит о хорошей форме коллектива и неплохих шансах на победу, тем не менее, выиграть ему все же будет непросто, если учесть то, что соперник стал настоящей грозой авторитетов.

    Ник Вольтемаде — лучший бомбардир команды в Кубке Германии текущего сезона с четырьмя голами.

    Статистика для ставок

    • в 13-ти последних матчах «Арминия» не проиграла

    • в трех из пяти последних матчей «Штутгарта» забивали больше 3,5 голов

    • в трех из четырех последних матчей «Штутгарта» забивала только одна команда.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Штутгарт» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.45. Ничья — в 4.70, победа «Арминии» — в 6.60.

    ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.57 и 2.40.

    Прогноз: в трех последних матчах номинальные гости выиграли. А в двух последних из них забивали больше 2,5 голов.

    И хотя номинальные хозяева выиграли в восьми из девяти последних поединков, они все же уступают сопернику в классе.

    Ставка: «Штутгарт» не проиграет и тотал больше 2,5 голов за 1.82.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 3,5 голов, ведь так было в трех из пяти последних матчей гостей.

    Ставка: тотал больше 3,5 голов за 2.35

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Арминия — Штутгарт?

    Матч Арминия — Штутгарт состоится 24 мая 2025 года в 21:00 по московскому времени в рамках турнира: Кубок Германии.

    Прогноз: какой прогноз на матч Арминия — Штутгарт?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: «Штутгарт» не проиграет и тотал больше 2,5 голов.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Арминия — Штутгарт?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку ««Штутгарт» не проиграет и тотал больше 2,5 голов» с коэффициентом у букмекеров 1.82.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Арминия — Штутгарт?

    Смотреть матч турнира Кубок Германии в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Арминия — Штутгарт?

    Коэффициенты букмекеров: «Штутгарт» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.45. Ничья — в 4.70, победа «Арминии» — в 6.60.

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    Арминия — Штутгарт: прогноз и ставка за 1.82, статистика, коэффициенты матча 24.05.202521:00. Выиграет ли «Штутгарт» Кубок Германии?
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