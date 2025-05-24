Арминия — Штутгарт: прогноз ставки на финал Кубка Германии 24 мая 2025 года

24 мая в финале Кубка Германии по футболу сыграют «Арминия» и «Штутгарт». Начало игры — в 21:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Арминия» — «Штутгарт», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Арминия»

Турнирное положение: «Арминия» на пути в финал прошла пять стадий Кубка Германии, разобравшись с «Ганновером», «Унион Берлином», «Фрайбургом», «Вердером» и «Байером».

Команда по итогам этого сезона вышла во вторую Бундеслигу после того, как стала чемпионом третьего дивизиона, где на два очка опередила ближайшего преследователя «Динамо» Дрезден.

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках заключительного, 38-го тура национального чемпионата клуб на своем поле переиграл «Вальдхоф» (1:0).

Ранее в предыдущем, 37-м туре третьего немецкого дивизиона коллектив на чужом поле также набрал максимум очков, одержав победу над «Унтерхахингом» (2:1).

Прогнозы и ставки на футбол

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в 13-ти последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Арминия» ни разу не проиграла при 11-ти победах и двух ничьих.

Это говорит о неплохих шансах клуба на успех, тем более если учесть, что ранее он выбил соперников, которые обошли его соперника в первой Бундеслиге, тем не менее, важно учитывать и разницу в классе.

Мариус Вёрль — лучший бомбардир команды в Кубке Германии текущего сезона с тремя голами.

«Штутгарт»

Турнирное положение: «Штутгарт» также на пути в финал кубка преодолел пять стадий турнира, обыграв «Пройсен», «Кайзерслаутерн», «Ян Регенсбург» и «Аугсбург» и «РБ Лейпциг».

Команда по итогам сезона в первой Бундеслиге заняла девятую позицию с отставанием в два очка от зоны еврокубков (топ-6), поэтому триумф в кубке — это еще и путевка в Лигу Европы.

Последние матчи: в своей предыдущей игре в 34-м туре национального первенства клуб одержал победу над «РБ Лейпциг» (3:2).

Перед этим в рамках 33-го тура немецкого чемпионата коллектив также набрал три очка, на своем поле разгромив «Аугсбург» с результатом 4:0.

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в трех последних поединках, которые пришлись на национальное первенство, «Штутгарт» неизменно выигрывал.

Это говорит о хорошей форме коллектива и неплохих шансах на победу, тем не менее, выиграть ему все же будет непросто, если учесть то, что соперник стал настоящей грозой авторитетов.

Ник Вольтемаде — лучший бомбардир команды в Кубке Германии текущего сезона с четырьмя голами.

Статистика для ставок

в 13-ти последних матчах «Арминия» не проиграла

в трех из пяти последних матчей «Штутгарта» забивали больше 3,5 голов

в трех из четырех последних матчей «Штутгарта» забивала только одна команда.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Штутгарт» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.45. Ничья — в 4.70, победа «Арминии» — в 6.60.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.57 и 2.40.

Прогноз: в трех последних матчах номинальные гости выиграли. А в двух последних из них забивали больше 2,5 голов.

И хотя номинальные хозяева выиграли в восьми из девяти последних поединков, они все же уступают сопернику в классе.

Ставка: «Штутгарт» не проиграет и тотал больше 2,5 голов за 1.82.

Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 3,5 голов, ведь так было в трех из пяти последних матчей гостей.

Ставка: тотал больше 3,5 голов за 2.35