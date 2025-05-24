Райо Вальекано — Мальорка: Хозяева пребывают в топ-8, но выйдут ли они в еврокубки? Ответ — в прогнозе сайта с коэффициентом 2.12

24 мая в 38-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Райо Вальекано» и «Мальорка». Начало игры — в 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Райо Вальекано» — «Мальорка», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Райо Вальекано»

Турнирное положение: «Райо Вальекано» после 37-ми поединков испанского первенства набрал 51 пункт и борется за попадание в еврокубки.

Команда находится на восьмой строчке таблицы в зоне континентальных турниров (топ-8) и лишь по дополнительным показателям опережает девятую позицию.

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 37-го тура национального чемпионата клуб на выезде одержал победу над «Сельтой» (2:1).

Перед этим в поединке 36-го тура испанского первенства коллектив набрал лишь один балл, теперь уже в домашних стенах сыграв вничью с «Бетисом» (2:2).

Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу

Не сыграют: травмированы — Серхио Камельо, Хони Монтиель и Мумен, дисквалифицирован — Оскар Валентин.

Состояние команды: в четырех последних матчах, которые пришлись на национальный чемпионат, «Райо Вальекано» ни разу не проиграл при трех победах и одной ничьей.

Это свидетельствует о неплохих шансах хозяев на три балла, особенно на своем поле, а также если учесть, что соперник уже лишен турнирной мотивации.

Хорхе де Фрутос — лучший бомбардир команды в Ла Лиге с шестью голами.

«Мальорка»

Турнирное положение: «Мальорка» после 37-ми поединков испанского первенства набрал 47 пунктов и уже не имеет шансов попасть в еврокубки.

Команда пребывает на 10-й строчке в таблице, что вне зоны континентальных турниров (топ-8), и на четыре очка отстает от нынешнего соперника.

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках игры 37-го тура испанского первенства балеарский клуб на своем поле проиграл «Хетафе» — 1:2.

Перед этим в поединке 36-го тура испанского первенства коллектив теперь уже в чужих стенах также остался без очков, потерпев поражение от «Реала» (1:2).

Не сыграют: травмированы — Маффео, Асано, Чикиньо и Абдон Пратс, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в пяти последних матчах, которые пришлись на Ла Лигу, «Мальорка» проиграл четыре раза при одной победе.

Это свидетельствует о плохих шансах хозяев даже на один балл, особенно против соперника, который превосходит их в классе, да еще и на чужом поле.

Кайл Ларин и Ведат Мурики — лучшие бомбардиры команды в Ла Лиге с семью голами.

Статистика для ставок

в трех из пяти последних матчей «Райо Вальекано» забивала только одна команда

в трех последних матчах «Мальорки» забивали обе команды

в трех последних матчах «Мальорки» забивали больше 2,5 голов.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Райо Вальекано» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.55. Ничья — в 4.05, победа «Мальорки» — в 6.20.

ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.12 и 1.72.

Прогноз: в трех последних матчах гостей забивали больше 2,5 голов. Так было и в их последнем выездном поединке.

Такой же сценарий был реализован и в двух последних матчах хозяев.

Ставка: тотал больше 2,5 голов за 2.12.

Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют, и будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в трех последних матчах «Мальорки».

Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.80