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    Джош Тейлор быстро нокаутирует Экоу Эссумана?

    Тейлор — Эссуман. Ставка (к. 1.90) и прогноз на бокс, турнир по профессиональному боксу в Глазго, 24 мая 2025 года

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    Прогноз и ставки на Тейлор — Эссуман
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    Джош Тейлор
    В рамках турнира по профессиональному боксу в Глазго 24 мая состоится поединок Джоша Тейлора и Экоу Эссумана в первом полусреднем весе. Начало — 23:00 (мск). Ставка и прогноз на матч Тейлор — Эссуман, коэффициенты, форма соперников и статистика.

    Джош Тейлор

    Турнирное положение: Бывший абсолютный чемпион, пытающийся вернуться на вершину после двух поражений подряд. Грядущий поединок — это британца шанс реанимировать карьеру.

    Последние бои: За последние пять поединков Тейлор одержал две победы и потерпел два поражения. В мае 2024 года уступил решением Джеку Кэттераллу в матче-реванше, а до этого проиграл Теофимо Лопесу. Единственный светлый момент — спорная победа над Кэттераллом в 2022-м в первом бою, которая до сих пор вызывает споры.

    Состояние бойца: Тейлор техничный левша с хорошей скоростью и точными сериями. Его джеб и контроль дистанции все еще на высоком уровне, но после 34 лет он стал чаще пропускать удары. Мотивация под вопросом — похоже, бывший абсолютный чемпион теряет запал.

    Экоу Эссуман

    Турнирное положение: Интерконтинентальный чемпион WBO, пробивающийся к мировому титулу. Несмотря на возраст (36 лет), находится в лучшей форме карьеры.

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    • Последние бои: За последние пять встреч Эссуман выиграл четыре раза, единственное поражение — неожиданный проигрыш Гарри Скарффу в 2023-м. В 2024-м взял у него реванш, а затем нокаутировал Марка Ллойда в девятом раунде.

    Состояние бойца: Эссуман — боец с несгибаемым характером, «железной челюстью» и тяжелыми руками. Его стиль — постоянный прессинг и работа на износ соперника.

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    Технически ограничен, но компенсирует это выносливостью и верой в свою силу.

    Статистика для ставок

    • Тейлор в пяти последних боях трижды выиграл решением судей

    • Эссуман за последние десять поединков семь раз завершил бои досрочно

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты: В грядущем противостоянии Джош Тейлор фаворит, по мнению букмекеров. На его победу можно поставить за 1.32, на победу Эссумана дают коэффициент 3.65.

    Прогноз: Эссуман будет давить с первых раундов, пытаясь загнать Тейлора в угол. Британец ответит джебами и контратаками, но возраст и спад формы сыграют роль. К шестому раунду Тейлор начнет замедляться, а Эссуман усилит напор. Вероятно, бой решится в поздних раундах: Тейлор переживет шторм и выиграет по очкам, потому как бойцовский арсенал Эссумана сильно ограничен.

    Ставка: Победа Джоша Тейлора по очкам за 1.90.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Тейлор — Эссуман?

    Матч Тейлор — Эссуман состоится 24 мая 2025 года в 23:00 по московскому времени в рамках турнира: .

    Прогноз: какой прогноз на матч Тейлор — Эссуман?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Победа Джоша Тейлора по очкам за 1.90 .

    Ставка: на что сделать ставку в матче Тейлор — Эссуман?

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    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Тейлор — Эссуман?

    Смотреть матч турнира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Тейлор — Эссуман?

    Коэффициенты букмекеров: Информация о коэффициентах недоступна

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    Тейлор — Эссуман: прогноз и ставка за 1.90 , статистика, коэффициенты матча 24.05.202523:00. Джош Тейлор быстро нокаутирует Экоу Эссумана?
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