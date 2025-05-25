Миннесота — Оклахома. Ставка (к. 2.07) и прогноз на матч баскетбол, НБА, 25 мая 2025 года

Миннесота
Оклахома
«Миннесота»
Путь в плей-офф: «Миннесота» в первом раунде плей-офф переиграла «Лос-Анджелес Лейкерс» в пяти матчах (4:1 — победа в серии). С аналогичным счетом «лесные волки» переиграли «Голден Стэйт» (4:1 — победа в серии).
Последние матчи: «Лесные волки» уступили во второй игре противостояния с «Оклахомой» (103:118).
Миннесота — Оклахома: коэффициенты букмекеров
Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.
Состояние команды: «Миннесота» проиграла во второй серии противостояния с «Оклахомой».
«Оклахома»
Путь в плей-офф: «Оклахома» в первом раунде плей-офф «свипнула» «Мемфис», обыграв соперника четыре раза.
Сложнее для «громобойцев» получился поединок во втором круге соревнований, «Тандер» в семи матчах переиграл «Денвер» (4:3 — победа в серии).
Последние матчи: «Оклахома» забрала вторую игру у себя дома, переиграв «Миннесоту» (118:103). Вклад в победу «громовержцев» внёс Шэй Гилджес-Александер, который забросил в кольцо соперника 38 очков.
Не сыграют: Никола Топич выбыл из строя из-за травмы колена.
Состояние команды: «Оклахома» одержала победу в третьем матче подряд.
Статистика для ставок
- «Оклахома» заняла 1 место в Западной конференции
- «Миннесота» заняла 6 место в Западной конференции
- «Оклахома» обыгрывает «Миннесоту» (2:0 — счёт в серии)
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Оклахома» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На её победу ставки принимаются с коэффициентом 1.72. На победу «Миннесоту» — 2.12.
ТБ 218.5 и ТМ 218.5 принимаются с коэффициентом — 1.87 и 1.93.
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Прогноз: Для «Оклахомы» стартует гостевая серия матчей, в Миннеаполис «Миннесота» едет с преимуществом, выигрывая в серии 2:0. Есть вероятность, что «громовержцы» добьются новой победы.
Ставка: Фора «Оклахомы» (-4.5) с коэффициентом 2.07.
Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.
Ставка: ТБ 218.5 с коэффициентом 1.87.