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    «Громобойцы» увезут победу из Миннеаполиса?

    Миннесота — Оклахома. Ставка (к. 2.07) и прогноз на матч баскетбол, НБА, 25 мая 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Миннесота» — «Оклахома»
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    «Миннесота» — «Оклахома»
    В третьем матче полуфинала плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации «Миннесота» будет принимать «Оклахому». Игра пройдет на стадионе «Таргет Центр» 25 мая. Начало встречи — в 03:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Миннесота» — «Оклахома», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Баскетбол. НБА. Плей-офф 25 Мая 2025 года

    Миннесота

  • НБА. Плей-офф
    •  Миннесота 03:30 Оклахома

    Оклахома

  • Оклахома
    •

    «Миннесота»

    Путь в плей-офф: «Миннесота» в первом раунде плей-офф переиграла «Лос-Анджелес Лейкерс» в пяти матчах (4:1 — победа в серии). С аналогичным счетом «лесные волки» переиграли «Голден Стэйт» (4:1 — победа в серии).

    Последние матчи: «Лесные волки» уступили во второй игре противостояния с «Оклахомой» (103:118).

    Миннесота — Оклахома: коэффициенты букмекеров

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    Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

    Прогнозы и ставки на НБА

    Состояние команды: «Миннесота» проиграла во второй серии противостояния с «Оклахомой».

    «Оклахома»

    Путь в плей-офф: «Оклахома» в первом раунде плей-офф «свипнула» «Мемфис», обыграв соперника четыре раза.

    Сложнее для «громобойцев» получился поединок во втором круге соревнований, «Тандер» в семи матчах переиграл «Денвер» (4:3 — победа в серии).

    Последние матчи: «Оклахома» забрала вторую игру у себя дома, переиграв «Миннесоту» (118:103). Вклад в победу «громовержцев» внёс Шэй Гилджес-Александер, который забросил в кольцо соперника 38 очков.

    Не сыграют: Никола Топич выбыл из строя из-за травмы колена.

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    Состояние команды: «Оклахома» одержала победу в третьем матче подряд.

    Статистика для ставок

    • «Оклахома» заняла 1 место в Западной конференции

    • «Миннесота» заняла 6 место в Западной конференции

    • «Оклахома» обыгрывает «Миннесоту» (2:0 — счёт в серии)

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Оклахома» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На её победу ставки принимаются с коэффициентом 1.72. На победу «Миннесоту» — 2.12.

    ТБ 218.5 и ТМ 218.5 принимаются с коэффициентом — 1.87 и 1.93.

    Прогноз: Для «Оклахомы» стартует гостевая серия матчей, в Миннеаполис «Миннесота» едет с преимуществом, выигрывая в серии 2:0. Есть вероятность, что «громовержцы» добьются новой победы.

    Ставка: Фора «Оклахомы» (-4.5) с коэффициентом 2.07.

    Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

    Ставка: ТБ 218.5 с коэффициентом 1.87.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Миннесота — Оклахома?

    Матч Миннесота — Оклахома состоится 25 мая 2025 года в 03:30 по московскому времени в рамках турнира: НБА.

    Прогноз: какой прогноз на матч Миннесота — Оклахома?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Фора «Оклахомы» (-4.5) .

    Ставка: на что сделать ставку в матче Миннесота — Оклахома?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Фора «Оклахомы» (-4.5) » с коэффициентом у букмекеров 2.07.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Миннесота — Оклахома?

    Смотреть матч турнира НБА в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Миннесота — Оклахома?

    Коэффициенты букмекеров: : «Оклахома» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На её победу ставки принимаются с коэффициентом 1.72. На победу «Миннесоту» — 2.12.

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