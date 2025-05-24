Экспресс дня 24 мая. Ставки и прогнозы на футбол

В очередном экспрессе рассмотрим финал Кубка Германии, а также матчи в чемпионатах России и Испании На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

«Арминия» — «Штутгарт»

Футбол. Кубок Германии

«Арминия» проводит удачный сезон. Клуб лидирует в таблице 3-й Бундеслиги. «Арминия» набрала 72 очка по итогам 38 встреч.

В последних десяти матчах «Арминия» не проигрывала. В мае клуб одержал две победы и один раз сыграл вничью. Фанаты «Арминии» рассчитывают на то, что команда удачно сыграет и в финале Кубка Германии.

«Штутгарт» располагается на 9-й позиции в таблице Бундеслиги. У команды 50 очков по итогам 34-х матчей. Ранее «швабы» одержали 14 побед, 8 раз сыграли вничью и потерпели 12 поражений.

В мае «Штутгарт» штамповал одну победу за другой. Клуб выиграл три встречи кряду. Ранее «Штутгарту» удалось одолеть «Санкт-Паули», «Аугсбург» и «РБ Лейпциг».

Ставка: Победа «Штутгарта» за 1.45.

«Спартак» — «Химки»

Футбол. Чемпионат России

«Спартак» после 29 туров идет на 5-м месте в таблице РПЛ. Клуб набрал 54 очка в 29 матчах. У красно-белых 16 побед, 6 ничьих и 7 поражений.

В текущем месяце спартаковцы из четырех матчей выиграли только один. 18 мая подопечные Деяна Станковича встречались в гостях с «Крыльями Советов». «Спартак» одолел соперника со счетом 2:0.

У «Химок» серьезные финансовые проблемы. Неизвестно, получит ли клуб лицензию для выступления в РПЛ в следующем сезоне. В такой ситуации футболисты находятся в подвешенном состоянии и не знают, что их ждет завтра.

Прогнозы и ставки на футбол

Будет ли у «Химок» серьезный настрой на выездной матч со «Спартаком»? Букмекеры не верят в успех гостей. Скорее всего, «Спартак» порадует фанатов уверенной победой и без проблем завоюет три очка.

Ставка: Победа «Спартака» с форой (-1.5) за 1.84.

«Хетафе» — «Сельта»

Футбол. Чемпионат Испании

«Хетафе» просто доигрывает текущий сезон в Примере. Перед командой уже не стоит каких-то конкретных турнирных задач. После 37 встреч «Хетафе» идет на 13-й позиции в таблице, набрав 42 очка.

С 12 апреля по 15 мая у «Хетафе» была ужасная серия из шести поражений кряду. Провальный отрезок удалось прервать на прошлой неделе. «Хетафе» в гостях одолел «Мальорку» 2:1 и наконец-то порадовал своих болельщиков.

«Сельта» рассчитывает по итогам сезона попасть в еврокубки. Сейчас клуб занимает 7-е место в таблице Ла Лиги. В 37 матчах у «Сельты» 15 побед, 7 ничьих и 15 поражений.

В первом круге «Сельта» одолела «Хетафе» со счетом 1:0. Будет ли реванш? Букмекеры не верят в успех хозяев поля. У «Сельты» есть мотивация, чего не скажешь о сопернике. Шансы галисийского клуба на победу выглядят гораздо предпочтительнее.

Ставка: Победа «Сельты» за 1.85.

Общий коэффициент — 4.93.