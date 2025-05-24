Алавес — Осасуна: Гости по дополнительным показателям отстают от зоны еврокубков, но удастся ли им туда попасть? Ответ — в прогнозе сайта с коэффициентом 1.80

24 мая в 38-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Алавес» и «Осасуна». Начало игры — в 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Алавес» — «Осасуна», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Алавес»

Турнирное положение: «Алавес» после 37-ми поединков испанского первенства набрал 41 пункт и уже обеспечил себе прописку в элите на следующий сезон.

Команда находится на 14-й строчке таблицы с отрывом лишь в четыре балла от зоны вылета (18-20-я позиции), поэтому уже может позволить себе проиграть.

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 37-го тура национального чемпионата клуб на выезде одержал победу над «Вальядолидом» (1:0).

Перед этим в поединке 36-го тура испанского первенства баскский коллектив теперь уже в домашних стенах переиграл «Валенсию» с минимальным результатом — 1:0.

Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу

Не сыграют: травмированы — Диарра и Абкар, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в двух последних матчах, которые пришлись на национальный чемпионат, «Алавес» выиграл, благодаря чему и обеспечил себе выживание в Ла Лиге.

Это свидетельствует о неплохих шансах хозяев по крайней мере на один балл, особенно на своем поле, тем не менее, лучшая мотивация соперника может помешать им набрать очки.

Кике Гарсия — лучшие бомбардиры команды в Ла Лиге с 13-ю голами.

«Осасуна»

Турнирное положение: «Осасуна» после 37-ми поединков испанского первенства набрала 51 пункт и борется за попадание в еврокубки.

Команда пребывает на девятой строчке и лишь по дополнительным показателям отстает от зоны континентальных турниров (топ-8), а в случае победы может подняться сразу на седьмое место.

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках игры 37-го тура испанского первенства клуб на своем поле переиграл «Эспаньол» — 2:0.

Перед этим в поединке 36-го тура испанского первенства коллектив опять-таки в домашних стенах набрал максимум очков, одержав победу над «Атлетико» (2:0).

Не сыграют: травмирован — Кике Барха, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в двух последних матчах, которые пришлись на Ла Лигу, «Осасуна» выиграла, кроме того, она победила и в пяти из семи последних поединков.

Это свидетельствует о неплохих шансах гостей на три балла, особенно против соперника, который лишен серьезной турнирной мотивации.

Анте Будимир — лучший бомбардир команды в Ла Лиге с 21-м голом.

Статистика для ставок

в пяти последних матчах «Алавеса» хотя бы одна команда не забивала

в трех из пяти последних матчей «Алавес» выиграл

в пяти из семи последних матчей «Осасуна» выиграла.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Осасуна» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 2.30. Ничья — в 3.25, победа «Алавеса» — в 3.25.

ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.30 и 1.60.

Прогноз: в пяти последних матчах хозяев хотя бы одна команда не забивала. Так было и в их восьми последних домашних поединках.

При этом в двух последних матчах гостей забивал только один из соперников.

Ставка: хотя бы одна команда не забьет за 1.80.

Прогноз: более рискованный прогноз, что гости выиграют, ведь так было в их пяти из семи последних матчей.

Ставка: «Осасуна» победит за 2.30