Алавес — Осасуна: Гости по дополнительным показателям отстают от зоны еврокубков, но удастся ли им туда попасть? Ответ — в прогнозе сайта с коэффициентом 1.80

Алавес
Осасуна
«Алавес»
Турнирное положение: «Алавес» после 37-ми поединков испанского первенства набрал 41 пункт и уже обеспечил себе прописку в элите на следующий сезон.
Команда находится на 14-й строчке таблицы с отрывом лишь в четыре балла от зоны вылета (18-20-я позиции), поэтому уже может позволить себе проиграть.
Алавес — Осасуна: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 37-го тура национального чемпионата клуб на выезде одержал победу над «Вальядолидом» (1:0).
Перед этим в поединке 36-го тура испанского первенства баскский коллектив теперь уже в домашних стенах переиграл «Валенсию» с минимальным результатом — 1:0.
Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу
Не сыграют: травмированы — Диарра и Абкар, дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в двух последних матчах, которые пришлись на национальный чемпионат, «Алавес» выиграл, благодаря чему и обеспечил себе выживание в Ла Лиге.
Это свидетельствует о неплохих шансах хозяев по крайней мере на один балл, особенно на своем поле, тем не менее, лучшая мотивация соперника может помешать им набрать очки.
Кике Гарсия — лучшие бомбардиры команды в Ла Лиге с 13-ю голами.
«Осасуна»
Турнирное положение: «Осасуна» после 37-ми поединков испанского первенства набрала 51 пункт и борется за попадание в еврокубки.
Команда пребывает на девятой строчке и лишь по дополнительным показателям отстает от зоны континентальных турниров (топ-8), а в случае победы может подняться сразу на седьмое место.
Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках игры 37-го тура испанского первенства клуб на своем поле переиграл «Эспаньол» — 2:0.
Перед этим в поединке 36-го тура испанского первенства коллектив опять-таки в домашних стенах набрал максимум очков, одержав победу над «Атлетико» (2:0).
Не сыграют: травмирован — Кике Барха, дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в двух последних матчах, которые пришлись на Ла Лигу, «Осасуна» выиграла, кроме того, она победила и в пяти из семи последних поединков.
Это свидетельствует о неплохих шансах гостей на три балла, особенно против соперника, который лишен серьезной турнирной мотивации.
Анте Будимир — лучший бомбардир команды в Ла Лиге с 21-м голом.
Статистика для ставок
- в пяти последних матчах «Алавеса» хотя бы одна команда не забивала
- в трех из пяти последних матчей «Алавес» выиграл
- в пяти из семи последних матчей «Осасуна» выиграла.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Осасуна» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 2.30. Ничья — в 3.25, победа «Алавеса» — в 3.25.
ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.30 и 1.60.
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Прогноз: в пяти последних матчах хозяев хотя бы одна команда не забивала. Так было и в их восьми последних домашних поединках.
При этом в двух последних матчах гостей забивал только один из соперников.
Ставка: хотя бы одна команда не забьет за 1.80.
Прогноз: более рискованный прогноз, что гости выиграют, ведь так было в их пяти из семи последних матчей.
Ставка: «Осасуна» победит за 2.30