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    «Осасуна» останется без еврокубков?

    Алавес — Осасуна: Гости по дополнительным показателям отстают от зоны еврокубков, но удастся ли им туда попасть? Ответ — в прогнозе сайта с коэффициентом 1.80

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    Прогноз и ставки на «Алавес» — «Осасуна»
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    Анте Будимир
    24 мая в 38-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Алавес» и «Осасуна». Начало игры — в 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Алавес» — «Осасуна», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 24 Мая 2025 года

    Алавес

  • Витория
    •  Алавес 22:00 Осасуна

    Осасуна

  • Памплона
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    «Алавес»

    Турнирное положение: «Алавес» после 37-ми поединков испанского первенства набрал 41 пункт и уже обеспечил себе прописку в элите на следующий сезон.

    Команда находится на 14-й строчке таблицы с отрывом лишь в четыре балла от зоны вылета (18-20-я позиции), поэтому уже может позволить себе проиграть.

    Алавес — Осасуна: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 37-го тура национального чемпионата клуб на выезде одержал победу над «Вальядолидом» (1:0).

    Перед этим в поединке 36-го тура испанского первенства баскский коллектив теперь уже в домашних стенах переиграл «Валенсию» с минимальным результатом — 1:0.

    Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу

    Не сыграют: травмированы — Диарра и Абкар, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в двух последних матчах, которые пришлись на национальный чемпионат, «Алавес» выиграл, благодаря чему и обеспечил себе выживание в Ла Лиге.

    Это свидетельствует о неплохих шансах хозяев по крайней мере на один балл, особенно на своем поле, тем не менее, лучшая мотивация соперника может помешать им набрать очки.

    Кике Гарсия — лучшие бомбардиры команды в Ла Лиге с 13-ю голами.

    «Осасуна»

    Турнирное положение: «Осасуна» после 37-ми поединков испанского первенства набрала 51 пункт и борется за попадание в еврокубки.

    Команда пребывает на девятой строчке и лишь по дополнительным показателям отстает от зоны континентальных турниров (топ-8), а в случае победы может подняться сразу на седьмое место.

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    • Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках игры 37-го тура испанского первенства клуб на своем поле переиграл «Эспаньол» — 2:0.

    Перед этим в поединке 36-го тура испанского первенства коллектив опять-таки в домашних стенах набрал максимум очков, одержав победу над «Атлетико» (2:0).

    Не сыграют: травмирован — Кике Барха, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в двух последних матчах, которые пришлись на Ла Лигу, «Осасуна» выиграла, кроме того, она победила и в пяти из семи последних поединков.

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    Это свидетельствует о неплохих шансах гостей на три балла, особенно против соперника, который лишен серьезной турнирной мотивации.

    Анте Будимир — лучший бомбардир команды в Ла Лиге с 21-м голом.

    Статистика для ставок

    • в пяти последних матчах «Алавеса» хотя бы одна команда не забивала

    • в трех из пяти последних матчей «Алавес» выиграл

    • в пяти из семи последних матчей «Осасуна» выиграла.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Осасуна» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 2.30. Ничья — в 3.25, победа «Алавеса» — в 3.25.

    ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.30 и 1.60.

    Прогноз: в пяти последних матчах хозяев хотя бы одна команда не забивала. Так было и в их восьми последних домашних поединках.

    При этом в двух последних матчах гостей забивал только один из соперников.

    Ставка: хотя бы одна команда не забьет за 1.80.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что гости выиграют, ведь так было в их пяти из семи последних матчей.

    Ставка: «Осасуна» победит за 2.30

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Алавес — Осасуна?

    Матч Алавес — Осасуна состоится 24 мая 2025 года в 22:00 по московскому времени в рамках турнира: Примера (Ла Лига).

    Прогноз: какой прогноз на матч Алавес — Осасуна?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Хотя бы одна команда не забьет.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Алавес — Осасуна?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Хотя бы одна команда не забьет» с коэффициентом у букмекеров 1.80.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Алавес — Осасуна?

    Смотреть матч турнира Примера (Ла Лига) в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Алавес — Осасуна?

    Коэффициенты букмекеров: «Осасуна» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 2.30. Ничья — в 3.25, победа «Алавеса» — в 3.25.

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