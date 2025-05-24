Эспаньол — Лас-Пальмас: Хозяева на два очка опережают зону вылета, но спасутся ли они? Ответ — в прогнозе сайта с коэффициентом 2.05

24 мая в 38-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Эспаньол» и «Лас-Пальмас». Начало игры — в 19:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Эспаньол» — «Лас-Пальмас», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Эспаньол»

Турнирное положение: «Эспаньол» после 37-ми поединков испанского первенства набрал 39 пунктов и борется за выживание в элитном дивизионе.

Команда находится на безопасной 17-й строчке таблицы с отрывом в два очка от зоны вылета (18-20-я позиции) в Сегунду.

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 37-го тура национального чемпионата клуб на выезде потерпел поражение от «Осасуны» (0:2).

Перед этим в поединке 36-го тура испанского первенства коллектив также остался без очков, теперь уже в домашних стенах проиграл землякам из «Барселоны» (0:2).

Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу

Не сыграют: травмирован — Бриан Оливан, дисквалифицированы — Кумбулла и Кабрера.

Состояние команды: в пяти последних матчах, которые пришлись на национальный чемпионат, «Эспаньол» проиграл, а в шести последних поединках ни разу не выиграл.

Это свидетельствует о плохих шансах хозяев на три балла, пусть даже и на своем поле, тем не менее, они все же немалы, если учесть отсутствие турнирной мотивации у соперника.

Хави Пуадо — лучший бомбардир команды в Ла Лиге с 11-ю голами.

«Лас-Пальмас»

Турнирное положение: «Лас-Пальмас» после 37-ми поединков испанского первенства набрал 32 пункта и уже лишился шансов удержать в элитном дивизионе.

Команда пребывает на 19-й строчке в таблице с отставанием в семь очков от безопасной 17-й позиции, которую как раз и занимает нынешний соперник.

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках игры 37-го тура испанского первенства канарский клуб на своем поле проиграл «Леганесу» — 0:1.

Перед этим в поединке 36-го тура испанского первенства коллектив теперь уже в чужих стенах также остался без очков, потерпев поражение от «Севильи» (0:1).

Не сыграют: травмированы — Байчетич, Фабио Силва и Кириан Родригес, дисквалифицирован — Хосе Кампанья.

Состояние команды: в пяти последних матчах, которые пришлись на Ла Лигу, «Лас-Пальмас» неизменно проигрывал.

Это свидетельствует о плохих шансах хозяев даже на один балл, особенно против соперника, который имеет серьезную мотивацию, да еще и на чужом поле.

Фабио Силва, который травмирован — лучший бомбардир команды в Ла Лиге с 10-ю голами.

Статистика для ставок

в пяти последних матчах «Эспаньол» проиграл

в трех последних матчах «Лас-Пальмаса» забивали меньше 2,5 голов

в трех последних матчах «Лас-Пальмас» не забивал и неизменно пропускал.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Эспаньол» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.35. Ничья — в 5.00, победа «Лас-Пальмаса» — в 9.00.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.77 и 2.05.

Прогноз: в трех последних матчах гостей забивали меньше 2,5 голов. Так было и в их пяти из шести последних выездных поединков.

Такой же сценарий был реализован и в двух последних матчах хозяев.

Ставка: тотал меньше 2,5 голов за 2.05.

Прогноз: более рискованный прогноз, что хозяева не проиграют, и будет забито меньше 2,5 голов, ведь в четырех из пяти последних матчей гости проиграли при тотал меньше 2,5 голов.

Ставка: «Эспаньол» не проиграет и тотал меньше 2,5 голов за 2.25