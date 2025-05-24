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    Вылетит ли «Эспаньол» в Сегунду?

    Эспаньол — Лас-Пальмас: Хозяева на два очка опережают зону вылета, но спасутся ли они? Ответ — в прогнозе сайта с коэффициентом 2.05

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    Прогноз и ставки на «Эспаньол» — «Лас-Пальмас»
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    Хави Пуадо
    24 мая в 38-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Эспаньол» и «Лас-Пальмас». Начало игры — в 19:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Эспаньол» — «Лас-Пальмас», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 24 Мая 2025 года

    Эспаньол

  • Барселона
    •  Эспаньол 19:30 Лас-Пальмас

    Лас-Пальмас

  • Лас-Пальмас-де-Гран-Канария
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    «Эспаньол»

    Турнирное положение: «Эспаньол» после 37-ми поединков испанского первенства набрал 39 пунктов и борется за выживание в элитном дивизионе.

    Команда находится на безопасной 17-й строчке таблицы с отрывом в два очка от зоны вылета (18-20-я позиции) в Сегунду.

    Эспаньол — Лас-Пальмас: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 37-го тура национального чемпионата клуб на выезде потерпел поражение от «Осасуны» (0:2).

    Перед этим в поединке 36-го тура испанского первенства коллектив также остался без очков, теперь уже в домашних стенах проиграл землякам из «Барселоны» (0:2).

    Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу

    Не сыграют: травмирован — Бриан Оливан, дисквалифицированы — Кумбулла и Кабрера.

    Состояние команды: в пяти последних матчах, которые пришлись на национальный чемпионат, «Эспаньол» проиграл, а в шести последних поединках ни разу не выиграл.

    Это свидетельствует о плохих шансах хозяев на три балла, пусть даже и на своем поле, тем не менее, они все же немалы, если учесть отсутствие турнирной мотивации у соперника.

    Хави Пуадо — лучший бомбардир команды в Ла Лиге с 11-ю голами.

    «Лас-Пальмас»

    Турнирное положение: «Лас-Пальмас» после 37-ми поединков испанского первенства набрал 32 пункта и уже лишился шансов удержать в элитном дивизионе.

    Команда пребывает на 19-й строчке в таблице с отставанием в семь очков от безопасной 17-й позиции, которую как раз и занимает нынешний соперник.

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    • Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках игры 37-го тура испанского первенства канарский клуб на своем поле проиграл «Леганесу» — 0:1.

    Перед этим в поединке 36-го тура испанского первенства коллектив теперь уже в чужих стенах также остался без очков, потерпев поражение от «Севильи» (0:1).

    Не сыграют: травмированы — Байчетич, Фабио Силва и Кириан Родригес, дисквалифицирован — Хосе Кампанья.

    Состояние команды: в пяти последних матчах, которые пришлись на Ла Лигу, «Лас-Пальмас» неизменно проигрывал.

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    Это свидетельствует о плохих шансах хозяев даже на один балл, особенно против соперника, который имеет серьезную мотивацию, да еще и на чужом поле.

    Фабио Силва, который травмирован — лучший бомбардир команды в Ла Лиге с 10-ю голами.

    Статистика для ставок

    • в пяти последних матчах «Эспаньол» проиграл

    • в трех последних матчах «Лас-Пальмаса» забивали меньше 2,5 голов

    • в трех последних матчах «Лас-Пальмас» не забивал и неизменно пропускал.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Эспаньол» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.35. Ничья — в 5.00, победа «Лас-Пальмаса» — в 9.00.

    ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.77 и 2.05.

    Прогноз: в трех последних матчах гостей забивали меньше 2,5 голов. Так было и в их пяти из шести последних выездных поединков.

    Такой же сценарий был реализован и в двух последних матчах хозяев.

    Ставка: тотал меньше 2,5 голов за 2.05.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что хозяева не проиграют, и будет забито меньше 2,5 голов, ведь в четырех из пяти последних матчей гости проиграли при тотал меньше 2,5 голов.

    Ставка: «Эспаньол» не проиграет и тотал меньше 2,5 голов за 2.25

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Эспаньол — Лас-Пальмас?

    Матч Эспаньол — Лас-Пальмас состоится 24 мая 2025 года в 19:30 по московскому времени в рамках турнира: Примера (Ла Лига).

    Прогноз: какой прогноз на матч Эспаньол — Лас-Пальмас?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Тотал меньше 2,5 голов.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Эспаньол — Лас-Пальмас?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Тотал меньше 2,5 голов» с коэффициентом у букмекеров 2.05.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Эспаньол — Лас-Пальмас?

    Смотреть матч турнира Примера (Ла Лига) в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Эспаньол — Лас-Пальмас?

    Коэффициенты букмекеров: «Эспаньол» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.35. Ничья — в 5.00, победа «Лас-Пальмаса» — в 9.00.

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