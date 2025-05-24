США вышла в финал ЧМ-2025, уверенно победив Швецию

В полуфинале чемпионата мира по хоккею 2025 годапроиграласо счетом 2:6.

За американцев отличились Брэди Шей, Каттер Готье, Конор Гарланд, Майки Эйссимонт, Джексон ЛаКомбе и Шейн Пинто.

В составе Швеции заброшенными шайбами отметились Вильям Нюландер и Элиас Линдхольм.

ЧМ-2025. Полуфинал Швеция — США — 2:6 (0:2, 0:2, 2:2) Голы: Шей — 1 (Пинто), 6:52 — 0:1. Готье — 5 (Пинто, Смит), 17:13 — 0:2. Гарлэнд — 5 (Кули, Шей), 31:07 — 0:3. Эйссимонт — 1 (Бенайерс, Лакомб), 37:03 — 0:4. Нюландер — 1 (Андерссон, В. Карлссон), 46:32 — 1:4. Линдхольм — 8 (Веннберг), 47:13 — 2:4. Лакомб — 2 (Назар), 51:09 — 2:5. Пинто — 2 (п.в.), 55:53 — 2:6Вратари: Маркстрем (Эрссон, 40:00) — СуэйменБроски: 29 (3+12+14) — 28 (13+7+8)Штраф: 2 — 4

В финале турнира США сыграет с победителем пары Швейцария — Дания. Швеция будет играть за 3-е место.